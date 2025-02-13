¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÀ®°éÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤ÆPeds3¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹
¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤¬¡¢¤ß¤ä¤³¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¤È¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÀ®°éÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤Æ¡¢Peds3ÂåÉ½ ÀéÀè±à»Ò¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¸Þ½½ÍòÎ´Íý»öÄ¹¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£Êì»ÒÊÝ·ò²Ý¤ÎÌÚÄí°¦²ÝÄ¹¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê°åÎÅ¡¦Ê¡»ãµ¡´ï»º¶È¼¼¤ÎÅÏÊÕ¿®É§¼¼Ä¹¡¢ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¶¨²ñ¡ÊJVCA¡Ë¤Î²¬¶¶´²ÌÀÍý»ö·óÀ¯ºöÉô²ñÄ¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAiCAN¤Î¹â²¬ÚåÂÀCEO¤¬¹Ö±é¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢°åÎÅ¡¦¹ÔÀ¯¡¦»º¶È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤éµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´Ø·¸¼Ô¡¢°åÎÅ¡¦ÊÝ·ò¡¦Ê¡»ã¡¦¶µ°é¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¡¢¹ÔÀ¯¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¢»ö¶È¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊý¡¹¡¢¤³¤É¤â¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÀ®°éÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×～¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤âÃ£¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹～
- ÆüÄø¡§2025Ç¯2·î21Æü(¶â)¡¡16¡§30～18¡§00¡Ê16¡§00³«¾ì¡Ë
- ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
- - 16:00 ³«¾ì¡¡16:30 ³«²ñ
16:35 ¹Ö±é1¡¡¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÍý»öÄ¹ ¸Þ½½ÍòÎ´ÍÍ
16:50 ¹Ö±é2¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£Êì»ÒÊÝ·ò²Ý²ÝÄ¹ ÌÚÄí°¦ÍÍ
17:00 ¹Ö±é3¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê°åÎÅ¡¦Ê¡»ãµ¡´ï»º¶È¼¼¼¼Ä¹ ÅÏÊÕ¿®É§ÍÍ
17:10 ¹Ö±é4¡¡ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¶¨²ñÍý»ö·óÀ¯ºöÉôÄ¹ ²¬¶¶´²ÌÀÍÍ
17:20 ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»öÎã¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò AiCAN ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¹â²¬¹·ÂÀÍÍ
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Peds3 ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ÀéÀè±à»Ò
17:30 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤ÏÅÐÃÅ¼ÔÁ´°÷¡¢¥â¥Ç¥ìー¥¿ー ³ô¼°²ñ¼Ò»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê ¸Å¾ìÍµ»ÊÍÍ¡Ë
18:00 ÊÄ²ñ
18:05-19:00 º¢ º©¿Æ²ñ
- ¾ì½ê¡§CIC Tokyo¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1¡¡¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬¡Ë
¤ª¤è¤Ó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
- ¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
- - Google¥Õ¥©ー¥à(https://forms.gle/iXjxeTsCFbJmh5dK7)
- - Peatix(https://ncchd-bio-psycho-social.peatix.com/)
¢£³ô¼°²ñ¼ÒPeds3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Peds3¤Ï¡¢¾®»ù²ÊÀìÌç°å¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¾®»ù°åÎÅ¡¦Êì»ÒÊÝ·òÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥³¥½ー¥·¥ã¥ë¤Ê¥±¥¢¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÎÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãç´Ö¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§Peds3³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÀéÀè±à»Ò
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ3-20-1-5³¬
ÀßÎ©¡§2023/03
URL¡§https://www.peds3.com/