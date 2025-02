【ゲラン】おだやかに広がるキューカンバーとローズの波紋。ピースフルなマインドへ導くフィールグッドフレグランス〈アクア アレゴリア ローザ ヴェルデ〉誕生

ゲラン株式会社

自然と、その尽きることのない豊かな風景、香り、色彩へオマージュを捧げてきた〈アクア アレゴリア〉コレクションが新たに捉えるのは、自然が私たちにもたらす「感情」。

活力、癒し、爽快感…自然は私たちの心を揺り動かし、様々な「感情」を呼び起こします。香りが心に与える影響の研究であるアロマコロジーの訓練を受けたゲラン調香師、デルフィーヌ・ジェルクが、自

然が私たちに与えてくれる最も美しい感情をフレグランスという形で解釈し、その素晴らしい力を讃えます。

〈アクア アレゴリア〉の最新作〈ローザ ヴェルデ〉は、人間が本能的にリラックス効果を感じる「水の中」の感覚を蘇らせ、心を楽園へと誘います。

アクア アレゴリア ローザ ヴェルデ

75mL 15,400円(税込)/200mL(リフィル) 25,300円(税込)

〈ローザ ヴェルデ〉の中心で輝くのは、ゲランを象徴するゲルリナーデのひとつであり、無数の香りのファセットを持つローズ。ローズ エッセンスの自然なみずみずしさと、キューカンバーエキスのボタニカルでアクアティックなファセットが、ミントのアクセントで強調されます。

今回、冷たい水の中に飛び込んだ時の「元気が出る」感覚を伝えるために、デルフィーヌ・ジェルク

はリアルで、喉の渇きを潤すようなみずみずしいキューカンバーエキスを創り出しました。キューカンバーのひんやりとフレッシュなトップノートから、体を優しく包み込むようなローズの香りが花開き、みずみずしい和梨と柔らかなホワイトムスクのアコードがまろやかさを添え、清らかな水の中を漂うかのような、ピースフルな感覚を呼び覚まします。

キーとなる素材:キューカンバー、ローズ、和梨アコード

「〈ローザ ヴェルデ〉は、爽快でリラックスしたダイビングの記憶。フレッシュなローズが幸福の波のように肌に広がります。」

ーゲラン専属調香師 デルフィーヌ・ジェルク

また〈アクア アレゴリア〉のアイコニックなボトルは、光沢や透明性を損なうことなく15%のリサイクルガラスを使用しています。170年前、ゲランのアイコン・ビーボトルを手掛けて以来のパートナーである、ガラス工房ポシェ・デュ・クルヴァルによって作られるボトルは、全製造工程がフランス国内で行われています。スプレー部分は、手で外すことができる設計に。

200mLサイズのリフィルは、ノンドリップシステムが液漏れを防ぎ、ご自身で簡単にリフィルが可能です。

感情への革新的なアプローチ

香りは私たちの脳に直接働きかけ、心にさまざまな影響を与えます。現在、香りが脳に起こす反応や、感情との関係は科学的に測定・研究されています。常に時代の先駆者であるゲランは、フレグランスが呼び起こす感情を、初めて科学的に解明しました*。

第一弾となる〈ローザ ヴェルデ〉は、その香りがもたらす感情的な効果を定義するため、特別に開発された、脳波や呼吸リズムの測定に基づく生理学的測定と、感情を評価するための心理学的測定を組み合わせた「感情の科学」プロトコルにより計測されました。それにより〈ローザ ヴェルデ〉は、瞬時に喜びとリラックス**をもたらすことが科学的に証明されました。

*ゲランにおいて

**〈ローザ ヴェルデ〉を使用すると、喜びが増し(37人の被験者による自己評価)、リラックス感を高める(被験者34名による機器テスト)

自然へのコミットメント

〈アクア アレゴリア〉は、メゾンのあらゆる行動の指針となる2つの目標を全世界に表明しています。それは、自然の恵みを地球へ還元しながら、クリエイションの品質と安定性を保証することです。

これらの志は、2007年に「IN THE NAME OF BEAUTY─ 美の名において─」と題したプログラムを通じて正式に発表され、かけがえのない遺産である自然の保護が、メゾンの優先事項となりました。

最大95%*の天然由来成分と、オーガニック栽培されたビーツ由来のアルコールで調合したフレグランス〈アクア アレゴリア〉は、サステナビリティに対するゲランの「360°アプローチ」を体現しています。

2021年、非営利組織・倫理的バイオトレード連合(UEBT)に加盟して以来、多様なソーシングパートナーと手を取り合い、カラブリアの柑橘園からブルガリアのバラ畑まで、自然由来原料を産出する50の代表的なサプライチェーンを監査することを決定しました。

この活動は、生物多様性を推進するだけでなく、労働者とそのコミュニティの権利保護にも取り組むものです。ゲランは、この50のサプライチェーンにおいて2026年までにUEBTの「ETHICALLY SOURCED(倫理的な調達)」認証を取得することを目標として数々のパートナーと共に継続的な改善に取り組んでいます。

* ISO16128準拠

