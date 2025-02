サンリオキャラクターズ×Wpc.コラボレーション第6弾！毎日を彩る新作日傘&ファッション雑貨全5アイテム発売 ライフスタイルブランド「Wpc. Patterns」も仲間入り！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」とライフスタイルブランド「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」は、株式会社サンリオの人気キャラクターたちとのコラボレーション第6弾として、2025年2月3日(月)よりWpc.公式オンラインショップ、Wpc.直営店舗、サンリオオンラインショップ、一部のサンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー、マルイ他、全国の取扱店舗にて販売開始しました。

テキスタイルデザインがポイント!

折りたたみ日傘2種類&初コラボとなるファッション雑貨3種類が登場!

サンリオキャラクターズとのコラボレーション第6弾となる今回は、Wpc.から優しい水彩タッチが印象的な折りたたみ日傘2種類と、初コラボレーションとなるWpc. Patternsから扇子、はっ水トートバッグ、スクエアポーチの3種類を展開します。今回登場するキャラクターは”2024年サンリオキャラクター大賞”で1位に輝いたシナモロールをはじめ、今年デビュー50周年のマイメロディ、20周年のクロミ、人気のハローキティ、ポムポムプリンの5キャラクターです。

また日傘を彩るテキスタイルデザインはキャラクターの世界観に合わせてWpc.のデザイナーが描き起こしたもの。ファッション雑貨ではキャラクターのイメージに合わせたWpc.の人気テキスタイルを融合することで、キャラクターの個性を活かすデザインに。

お気に入りのアイテムを見つけて、サンリオキャラクターズとわくわくする毎日過ごそう♪

商品詳細

▼折りたたみ日傘

ハローキティには大きなりんご、シナモロールにはふわふわと広がる雲、可愛らしい表情で魅了するクロミにはハート。ゴールドの線で描かれたキャラクターと、そのキャラクターのモチーフになる柄を優しい水彩タッチで表現した日傘です。チャーミングなポーズで魅了するキャラクターに大注目!

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/277_1_7513ba6ee39905c90b213a6b83b90e6f.jpg ]サンリオキャラクターズ×Wpc. 遮光水彩モチーフミニ

傘いっぱいに広がるお花畑と花かんむりを付けたキャラクターたちの豊かな表情が目を惹くコンパクトサイズの日傘にはポムポムプリン、シナモロール、クロミが登場。絵の具のような鮮やかな水彩タッチのデザインに木目調の持ち手を合わせることでボタニカル感漂う大人な雰囲気に。収納袋のネームにもキャラクターたちがちょこんと顔をのぞかせています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/277_2_152637d39566bc082b5c3e65a12b0636.jpg ]サンリオキャラクターズ×Wpc. 遮光水彩フラワーミニ

どちらの日傘もUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+の生地*を使用しているので暑さ対策はばっちり。はっ水加工も施されているので雨の日でも使用可能な晴雨兼用です。

*JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。

JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。

JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

▼ファッション雑貨

~デザイン紹介~

キャラクターの個性を活かす、オリジナルのテキスタイルデザインとの融合がついに実現!

シナモロール

見渡す限り、一面に咲き誇ったお花たちをイメージして作られた爽やかなグラデーションフラワーに、シナモロールが“ひょっこり”と顔をのぞかせているかのように見える優しいテイストのデザインです。

ポムポムプリン

お友だちと一緒に、大ぶりなフヨウのお花でかくれんぼをして遊んでいるチャーミングなポムポムプリン。おでかけ好きのポムポムプリンと明るいイエローのお花柄が抜群な相性で、見ているだけで気分が上がるデザインです。

クロミ

クロミをひらひらとした花びらが可憐なスイートピーと合わせることで、大人かわいいテイストのデザインに仕立てました。ネイビーの生地に、クロミの表情が際立ち、ついつい目が釘付けに(ハート)

マイメロディ

マイメロディの可憐な世界観を、ちょうちょとハートをリボンのようなラインで描いたバタフライリボンを組み合わせることで表現しました。デザインをよく見ると手にちょうちょが乗っているなど、仕草が愛らしいマイメロディにも注目!

~商品紹介~

各デザインに合うアクセントカラーのタッセル付きで手元が華やかになる、Wpc. Patterns人気の扇子。収納袋付きで大切に扇子を持ち運べるだけでなく、ギフトボックス入りで大切な方への贈り物としてもおすすめです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/277_3_186813a8efa0f35933df742d2915e418.jpg ]サンリオキャラクターズ×Wpc. Patterns ギフトボックス入り扇子

傘メーカーならではの“はっ水加工”を施した汚れが付きにくいトートバッグ。A4サイズの書類や雑誌もスッキリ収まるサイズ感でメイン使いとしてはもちろん、コンパクトに収納し常備しておけば、エコバッグやサブバッグとしても大活躍のアイテム。お気に入りのサンリオキャラクターズと毎日おでかけを楽しもう!

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/277_4_7c3ce4a4f4c23dc3c8ace040f34ed869.jpg ]サンリオキャラクターズ×Wpc. Patterns はっ水トートバッグ

ボトルタイプのコスメなどもたっぷり入る、収納力抜群のスクエアポーチ。リップやヘアピンなどの小物を分けて収納できる内ポケットや、前面のティッシュポケットなど細部の収納にもこだわったアイテム。また、生地に“はっ水加工”を施しているため、洗面所などでの使用時も安心できるのが嬉しいポイント。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/277_5_f7635e8b7212e33220d9f0324c95246a.jpg ]サンリオキャラクターズ×Wpc. Patterns はっ水スクエアポーチ

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/collaboration/collabo-sanrio)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000431/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/search/?p_gtagid=1907994)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼サンリオオンラインショップ、一部のサンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー、マルイ他、全国の取扱店舗

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

