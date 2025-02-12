²ÆìÅÅÎÏ¤¬¡¢¸½¾ìDX¥µー¥Ó¥¹ ¡ÖKANNA¡× ¤òÆ³Æþ
¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥À¥°¥é¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹ßÀ¸÷¡¢°Ê²¼¡§¥¢¥ë¥À¥°¥é¥à¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸½¾ìDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖKANNA¡Ê¥«¥ó¥Ê¡Ë¡×¤¬¡¢²ÆìÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©±ºÅº»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ±Ê¹ÀÇ·¡¢°Ê²¼¡§²ÆìÅÅÎÏ¡Ë¤ÎÁ÷ÅÅÉôÌç¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤ÈÆ³ÆþÍýÍ³
¡¡²ÆìÅÅÎÏ¤Ï¡¢²Æì¸©Æâ¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤ò»ö¶È¤ÎÃì¤È¤·¤¿Áí¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£²Æì¸©¤ÏÃ±ÆÈ¤«¤Ä¾®µ¬ÌÏ¤ÊÅÅÎÏ·ÏÅý¤Ç¡¢¤«¤Ä¡¢ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤ÏÁ÷ÇÛÅÅ¤ÈÈ¯ÅÅ¡¦¾®Çä¤ÎÉôÌç¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿×Â®¤ËÉüµìÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼ÒÁ÷ÅÅÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢È¯ÅÅ½ê¤äÊÑÅÅ½ê´Ö¤ò·ë¤ÖÁ÷ÅÅÀßÈ÷¡ÊÅ´Åã¤äÃÏÃæ¥±ー¥Ö¥ë¡Ë¤Î·úÀß¡¦ÊÝ¼éÅÀ¸¡¤ª¤è¤ÓÊä½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á÷ÅÅÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢²ÆìÅÅÎÏ¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë²ÅÅ¹©¤ä¤½¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¾ï¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÊó¹ð²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½ä»ëÅÀ¸¡ºî¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤«¤éÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¤½¤Î·ë²ÌÊä½¤¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤«¤é°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤¬ÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±¼ÒÁ÷ÅÅÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÊó¹ð½ñºîÀ®¤Î¼ê´Ö¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢´ÉÍýÂ¦¤ÏÁÇÁá¤¯»öÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¸½¾ìÂ¦¤¬Êó¹ð½ñºîÀ®¤Ë¤«¤±¤ëÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë±¿ÍÑ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²Ì
¡¡¾åµ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÆìÅÅÎÏÁ÷ÅÅÉôÌç¤ËKANNA¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÝÂê¤À¤Ã¤¿Êó¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ¢É¼¥¢¥×¥ê¡ÖKANNA¥ì¥Ýー¥È¡×¤ò³èÍÑ¤·¸½¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Äó½Ð¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¡¢Ëü¤¬°ìÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥²ÆìÅÅÎÏ¤ÎKANNA¥ì¥Ýー¥È²èÌÌ¡§½¾Íè»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Êó¹ð½ñ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤éÆþÎÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ä»ñÎÁ¤Î¶¦Í¡¦ÊÝÂ¸¤Î¼ê´Ö¤ä¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢²ÅÅ¹©¤ä¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤È¤ÎÅÅÏÃ¤ÎÉÑÅÙ¤¬Äã¸º¤·¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬±ß³ê²½¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¤Á¶¤ÎÃÙ¤ì¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤ÎºîÀ®¤¬¸úÎ¨²½¤·¡¢£±¸½¾ìÅö¤¿¤ê¤ÎÂÐ±þ»þ´Ö¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÌó3³äºï¸º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼ÒÁ÷ÅÅÉôÌç¤Ïº£¸å¡¢¸½¾ìºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÁªÄê¡¦Æ³Æþ¤·¡¢ºî¶È°÷¤¬¤è¤êÉéÃ´¤Ê¤¯Àµ³Î¤Ë¸½¾ì¤ÇÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¥¢¥ë¥À¥°¥é¥à¤Ï¡¢KANNA¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¶ÈÌ³¤ÎÉé²Ù¤ä¹©¿ô¤ò·Ú¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ä¤ª¸«ÀÑ¤ê¤Ê¤É¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/1jbtaPthvaw6mG6N9
¢£¸½¾ìDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖKANNA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖKANNA¡Ê¥«¥ó¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¸½¾ìDX¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡£»öÌ³ºî¶È¤ä°ÜÆ°»þ´Ö¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¼ê´Ö¤ò¥«¥ó¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ëºï¤ê¡¢ºî¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£App¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¥¢¥×¥êÉ¾²Á¤Ï¡Ö4.3ÅÀ¡×¡Ê£µÅÀËþÅÀ¡Ë¡£IT¥Äー¥ë¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸½¾ìDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖKANNA¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖKANNA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ¢É¼¥¢¥×¥ê¡ÖKANNA¥ì¥Ýー¥È¡×¤Î2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
¡ÚKANNA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ûhttps://lp.kanna4u.com/
¡ÚKANNA¥ì¥Ýー¥È¡Ûhttps://lp.kanna4u.com/report/ ¡¡¢¨2024Ç¯9·îÆÃµö¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥À¥°¥é¥à
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¶È³¦¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸½¾ìDX¥µー¥Ó¥¹¡ÖKANNA¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯7·î¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖKANNA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2022Ç¯5·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒMonotaRO¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡£2023Ç¯5·î¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤È»ñËÜÄó·È¤òÄù·ë¡£¡ÖKANNA¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç50,000¼Ò¤¬ÍøÍÑ¡Ê2024Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥á¥¥·¥³¤Ê¤ÉÀ¤³¦70¥õ¹ñ°Ê¾å¡Ê2024Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¤ËÅ¸³«¡£ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ñ¸ìÈÇ¡¦¥¿¥¤¸ìÈÇ¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÈÇ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤ÎÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤â¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯11·î¤Ë¤ÏKANNA¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ¢É¼¥¢¥×¥ê¡ÖKANNA¥ì¥Ýー¥È¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£
¡Ú¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥À¥°¥é¥à
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1ÃúÌÜ1-1 ÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°11³¬
¡Ú³¤³°µòÅÀ¡Û¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÄ¹ßÀ ¸÷
¡ÚÀßÎ©¡Û2019Ç¯5·î8Æü
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Î¥ó¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯Äó¶¡
¡ÚURL¡Ûhttps://aldagram.com/¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥¿¥¤¸ì¡Ë