「No No Girls」 コラボ企画。TVCMに初出演！就活とオーディション、若者たちが挑む「THE DAY.」に向けた努力と成長の物語『ボディメンテ』 新CM「THE DAY. オーディション」篇

大塚製薬株式会社(本社:東京都、以下「大塚製薬」)が販売する、『ボディメンテ』は、「THE DAY. 仕上げよう、その日のために。」というキーメッセージのもと、どうしても外せない大切な日「THE DAY.」に向けて日頃から体調管理を心がける方々の健康をサポートする企画を2023年より実施しています。

その第三弾として、2025年1月14日(火)には、BMSG GIRLS GROUP AUDITION「No No Girls」とのコラボレーション企画、『ボディメンテ × No No Girls THE DAY. キャンペーン』を発表。そして今回、本企画の新たな試みとして、「No No Girls」とコラボレーションした新TVCM「THE DAY. オーディション」篇のオンエアを2025年2月15日(土)より全国で開始します。

「No No Girls」は、昨年10月の開始からSNSを中心に大きなムーブメントを起こし、2025年1月11日(土)にKアリーナ横浜にて行われた最終審査「No No Girls THE FINAL」での圧倒的なパフォーマンスは、オーディションが終了した今もなお多くの人の心に残り続けています。

本CMでは、俳優の石川瑠華さんが主人公を演じ、期待と不安が入り混じりながら挑む就職活動を舞台に展開。それでも前を向き、挑戦し続ける就活生の姿を、これまで幾度も「No」を突きつけられながらも、デビューという夢を追い続ける「No No Girls」たちと重ね合わせました。就活生がリクルートスーツに身を包み、グループディスカッションに挑む真剣な姿。面接で自分の思いを懸命に伝えようと緊張が走る瞬間。「No No Girls」の審査ステージで全力で自分を表現する候補者たち。そんな一人ひとりの挑戦の日々に焦点を当て、目標に向かって挑戦し続ける彼女たちの、「THE DAY.」に向けた物語を描きました。

そして、プロデューサー・ちゃんみながオーディションで候補者に贈る、力強く前向きな言葉は、挑戦を続ける就活生の背中を押します。本CMでは、ちゃんみなの心揺さぶるメッセージにより、一歩ずつ前に進んでいく就活生とNo No Girlsたちの日々を、「信じられる自分でいるために、何度も練習する。体調管理もする。自分のお守りは、自分だから。」のナレーションとともに表現しました。

また店頭でボディメンテ ドリンクまたはボディメンテ ゼリーを購入すると「THE DAY.」オリジナルトレカ がもらえるキャンペーンを実施します。

ボディメンテは、今後も、「THE DAY.」のテーマのもと、大切な「その日」のために頑張る人を応援します。

<THE DAY. 特設サイトURL:https://www.otsuka.co.jp/bdm/theday/(https://www.otsuka.co.jp/bdm/theday/) >

■キービジュアル

< 「THE DAY. オーディション」篇の見どころ >

・新CMは、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント&レーベル・BMSGと、ラッパー/アーティストのちゃんみなが

タッグを組み、大きなムーブメントを起こしているBMSG GIRLS GROUP AUDITION「No No Girls」との初コラボCM。

・キーメッセージは「THE DAY. 仕上げよう、その日のために。」数々の選考を重ね、夢に向かって奮闘する就活生の姿と、デビューに向けて果敢に挑戦を続ける「No No Girls」候補者たちの「THE DAY.」に向けた物語を描きます。

・「どんな形でも絶対に咲くの、その花って。」オーディションの中でプロデューサー・ちゃんみなが届ける言葉が就活生の背中を後押し。観る者を魅了する表現者ちゃんみなの“心揺さぶるメッセージ”に注目。

・俳優として活動する石川瑠華が、就職活動にひたむきに挑み続ける若者を演じる。

・ 「No No Girls THE FINAL」直後のメンバーが語る!最終審査の舞台裏。

■「THE DAY. オーディション」篇 コンセプト&ストーリー

乳酸菌B240と、体調管理をサポートする成分を組み合わせ、「飲んでカラダをバリアする。※1」という発想から生まれたボディメンテ。「THE DAY. 仕上げよう、その日のために。」という新たなキーメッセージのもと、皆さんの体調管理をサポートしていきます。

今回のCM「THE DAY. オーディション」篇は、就職活動の面接や選考、デビューに向けたオーディションに挑戦する若者たちの姿を描いています。スーツを着て面接やグループディスカッションに挑む就活生と、デビューを夢見て厳しい審査に挑む「No No Girls」の候補者たち。それぞれが「絶対に諦めない」という強い意志を持ち、体調管理を徹底しながら本番に向けて準備をします。そんな挑戦の過程で、「どんな形でも絶対に咲くの、その花って。」や、「いいかげんにしろ。その自信のない感じはもうここまでだよ。」などプロデューサー・ちゃんみなが放つ力強いメッセージが、挑戦と失敗の中で葛藤する、就活生と「No No Girls」候補者たちの背中を押します。「THE DAY. 仕上げよう、その日のために。」というメッセージとともに、就活生と候補者が、それぞれの本番である「THE DAY.」へ挑む姿を映し出すことで、ボディメンテが大事な日に向けて準備をする日常の体調管理に寄り添うことを表現しています。

※1 「バリアする」とは、コンディショニングに欠かせない成分が、いつもと変わらない体調と自分らしさを守ることです。

■「THE DAY. オーディション」篇 概要

タイトル : 「THE DAY. オーディション」篇

放送開始日 : 2025年2月15日(土)

放送地域 : 全国

動画リンク :

「THE DAY. オーディション」篇 15秒

https://youtu.be/SuXd25Cbvtk

「THE DAY. オーディション」篇 30秒 自分のお守りver.

https://youtu.be/kwzeyluXeO4

「THE DAY. オーディション」篇 30秒 自分の声ver.

https://youtu.be/mMVGGqFbir4

「THE DAY. オーディション」篇 120秒

https://youtu.be/l77X6OSQgPs

「THE DAY. オーディション」篇 BEHIND THE SCENE

https://youtu.be/aswk1yUqapA

■CM楽曲について

・楽曲 :「Drop」

作曲 ちゃんみな、Jigg

作詞 ちゃんみな

■撮影エピソード

本CMの撮影は新宿のバスターミナルから始まりました。石川瑠華さん演じる主人公が就職活動のため故郷・新潟から東京へと向かうバスでの撮影では、不安と決意が交錯する就活生の様子を丁寧に演じてくださいました。スーツ姿で面接に挑むシーンでは、映像を確認しながら納得がいくまで撮影にトライする石川さん。クランクアップでは花束を受け取った石川さんが安堵の表情を浮かべながら、そっと目元をぬぐう場面もありました。

場面は変わり、カメラはNo No Girlsのオーディション会場へ。数々の困難を乗り越えながら夢を掴もうとする彼女たちのひたむきな姿にも密着しています。練習風景では、体調管理のためにボディメンテを飲みながら懸命にダンスの稽古を重ねる様子を捉え、大切な審査に向かうNo No Girlsの参加者たちに寄り添いながら撮影は進んでいきました。最終審査の舞台裏で仲間と円陣を組み、緊張と高揚感が入り混じる表情でステージへと向かう参加者の様子にも注目です。

■「No No Girls」インタビュー

Q1. ボディメンテとコラボ/ CM出演が決まった時の感想をお聞かせください。

MOMOKAさん:ずっと目にしてきたものが、自分がコラボしてちゃんと皆さんの手に届くっていうこと自体が新鮮で、素直にすごく嬉しかったです。このCMをきっかけに、皆さんがもっともっと自分たちのことを知っていただけるように私も頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。

Q2. 撮影してみた感想/撮影で印象に残っているシーンはございますか

YURIさん:(CM撮影では)Kアリーナの廊下をメンバー全員で歩くというシーンがあったのですが、私が一番後ろからみんなのことを見ながら歩いていたので、いろいろ思い出して、涙をこらえながら頑張っていました。

CHIKAさん:グラフィック撮影をさせていただいた時に、私は初めての体験だったんですけど、(スタッフの方から)「かわいい、やばい」みたいなことを言われながらやるのが緊張して。照れたんやけど、なんかだんだん気持ちよくなってきて、ちょっとはずいみたいな(笑) そんな経験をさせていただきました。

Q3. CM内で描かれる「就職活動」は学生時代の経験をお話しする機会が多いですが、皆さんが学生時代に一番頑張ったことがあれば教えてください

JISOOさん:私は学生時代には学校の勉強を頑張っていて、テストの前などは同じ内容を7回ずつ見たりしていました。日本語の勉強も結構頑張っているんですけど、最近は漢字の勉強をもっと頑張りたいです。メンバーの皆さんが毎日教えてくださってます。

MAHINAさん:私はデビューに向けてのレッスンと学業の両立を頑張っているのと、高校に入学した時に、お友達づくりをたくさん頑張りました。

Q4. 挑戦したい気持ちや、時には不安を乗り越えながら就活に挑む方も多いかと思いますが、不安や迷いから背中を押してくれたちゃんみなさんの言葉などございますか

CHIKAさん:私は絶対に「いい加減にしろ」ですね。もう忘れもしませんし、あの顔を私は忘れることはないだろうというぐらいすごく胸に刺さった言葉だし、そこまで叱っていただけるということが、自分の背中を押していただいた言葉でした。

MAHINAさん:私はオーディション中、不安とか迷いはあまりなかったんですけど、ちゃんみなさんの「ラップ挑戦してみない?」というその言葉がなかったら、私は今ここにもいないですし、みんなともここまで仲良くなれてなかったかなと思うので、新しいことに挑戦できたきっかけにもなった言葉でした。

Q5. CMでは「自分のお守りは自分だから」というナレーションが印象的ですが、ご自身が「お守り」にしている大切な言葉などがあれば教えてください

YURIさん:ちゃんみなさんのお言葉で、「ずっと前を見て努力しつつし続けることはいいことなんだけど、たまには後ろも見て、自分がやってきたことを認めてあげなさい」という言葉が今でもずっと残っていて。その言葉がなかったら、もっと心を自分で締め付けてしまっていたのではないかなと思うので、すごく助けになった言葉です。

Q6. CMでは舞台裏の様子も描かれていますが、審査前に緊張をほぐすためにしていたことはございますか

KOHARUさん:オーディションの審査に「楽しもう」というバイブスがそれぞれあったので、それをみんなで本番前に共有するということを自然にしていた気がしますね。『楽しもうね』、『最高のステージにしようね』というポジティブな声がけをいつもしていたと思います。

Q7. 最後に、大切な日「THE DAY.」に向けて頑張っている方へメッセージをお願いします。

NAOKOさん:健康に過ごせるように、皆さんがハッピーでいられるために、私もパフォーマンスで見てくれる方々を笑顔にさせられるようにこれからも頑張っていきます。

KOHARUさん:私たちもNo No Girlsというオーディションを通して、皆さんに支えられながら、絶対に努力を裏切らないということを身をもって証明してきました。皆さんにとっての「THE DAY」が素敵な日になりますように。これからも一緒に頑張っていきましょう。

■店頭購入で「THE DAY.」オリジナルトレカ がもらえる!ボディメンテ × HANA THE DAY. キャンペーン

スーパー・ドラッグストアなど、店頭でボディメンテ ドリンク4本またはボディメンテ ゼリー2袋購入で

ボディメンテと、デビューが決定した7人組ガールズグループ「HANA」がコラボしたオリジナルトレカを1枚プレゼント!

・キャンペーン期間 :第一弾:2025/3月下旬

第二弾:2025/4月上旬

※数量限定。無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。

※店舗により、在庫数、展開時期にばらつきが出る可能性がございます。

・賞品:「THE DAY.」オリジナルトレカ

※各7種 (メンバーソロカット7種)

※トレカの絵柄はランダムとなり、お選びいただけません。

<第一弾デザイン><第二弾デザイン>

■オオツカ・プラスワン × HANA THE DAY. キャンペーン

大塚製薬の公式通販「オオツカ・プラスワン × HANA THE DAY. キャンペーン特設ページ」で乳酸菌B240タブレットをご購入された方限定!

オオツカ・プラスワン × HANA THE DAY. キャンペーン限定オリジナルホログラムトレカ(3枚1組)をプレゼント

※2025年3月24日(月)10:00に開設される、「オオツカ・プラスワン × HANA THE DAY. キャンペーン特設ページ」からご購入いただいた方のみキャンペーン対象となります。

・キャンペーン期間:2025年3月24日(月)10:00~

※数量限定。無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。

・対象商品:乳酸菌B240タブレット

※「オオツカ・プラスワン× HANA THE DAY. キャンペーン特設ページ」でのご購入のみ対象となります。

※ご注文金額が5,000円(税込)未満の場合、別途送料がかかります。

※購入回数はおひとり様1回まで、購入袋数は4袋までとなります。

・賞品:オオツカ・プラスワン × HANA THE DAY. キャンペーン限定オリジナルホログラムトレカ(3枚1組)

※トレカは全7種(メンバーソロカット7種)

※トレカの絵柄はランダムとなり、お選びいただけません。

■グラフィック

■ストーリーボード

■「No No Girls」概要

「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」という前代未聞の応募メッセージからはじまった本オーディション。国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした世界各国から、7,000通を超える応募が集まりました。

プロデューサーであるちゃんみなは、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去があります。本オーディションで書類・対面審査を通過し集まったのは、彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人たち。ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる”才能を殺さないために”というスローガンのもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いていきます。候補者たちの人生が表れた”声”や、NoをYesに変えていく本気の挑戦をぜひご覧ください。

・公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/

■出演者プロフィール

石川瑠華

埼玉県出身。2018年に「きらきら眼鏡」でスクリーンデビュー。

その後、『うみべの女の子』など数々の作品をオーディションから主演に抜擢。堤幸彦、大根仁、川村元気らが審査員を務める「第2回未完成映画予告編大賞」で、グランプリと小原信次賞をダブル受賞した『猿楽町で会いましょう』でヒロインを務め、第31回日本映画批評家大賞新人女優賞(小森和子賞)を受賞。近年の主な出演作に映画『三日月とネコ』、ドラマ『バントマン』(東海テレビ)、「TRUE COLORS」(NHK)など。今後も複数の作品に出演予定。

■「ボディメンテ」について <ブランドサイトURL:https://www.otsuka.co.jp/bdm/(https://www.otsuka.co.jp/bdm/)>

大塚製薬の長年にわたる腸と乳酸菌に関する研究からその働きを確認した、植物由来の「乳酸菌B240」※2。

『ボディメンテ』は、この「乳酸菌B240」と、体調管理をサポートする成分を組み合わせ、 “飲んでカラダをバリアする※1”2つのアイテムを展開しています。

2017年に「乳酸菌B240」と「タンパク質」を組み合わせた「ボディメンテ ゼリー」を発売。運動や仕事によるハードな日々の体調管理に活用されています。

そして、2018年「乳酸菌B240」とカラダの水分量を維持する「電解質」を組み合わせた「ボディメンテ ドリンク」を発売。低カロリーですっきり飲みやすく、日常の水分補給として取り入れやすいことから、ビジネスパーソンをはじめ、日頃から体調管理を心がける方々の健康をサポートしています。

※1「バリアする」とは、コンディショニングに欠かせない成分が、いつもと変わらない体調と自分らしさを守ることです。

※2東京農業大学が単離し、大塚製薬がその働きを確認した乳酸菌。