MICRODIA SNAPStation NOVA Qi2 23W 4-in-1 マグネットワイヤレスステーション登場
～これ1台でスマホ・Apple Watch・AirPodsを一気にワイヤレス急速充電～
このたび宏福商事合同会社（東京都荒川区）は、MICRODIA（本社：アメリカ）の最新「SNAPStation NOVA Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station」を、日本総代理店としての取り扱いを開始することを発表いたします。
■ 発売の背景と狙い
最新スマホのバッテリーは高性能化の一途をたどっており、同時に充電の“手軽さ”や“スピード”へのニーズが急上昇しています。そこで、マイクロディア（MICRODIA）が新たに投入するのが「SNAPStation NOVA Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station」。
Qi2認証を取得し、スマホ（iOS・Android）を超高速15Wでマグネット充電。さらにApple WatchとAirPodsも一括で充電できる“次世代充電ステーション”です。
■ 話題沸騰の理由
Qi2認定取得で安心＆最速15W
世界標準のワイヤレス充電規格「Qi2」をWireless Power Consortiumから正式認定。
iOSでもAndroidでも最高クラスの15Wマグネットワイヤレス充電を実現。
強力N52マグネットを内蔵
超強力なN52レベルのマグネットでデバイスをしっかりホールド。
ずれ落ちの心配ゼロ、充電効率もUP。
4-in-1設計で同時充電
スマホ・Apple Watch・AirPodsを「同時」にワイヤレス充電。
さらにApple Watch用の充電パッドは**収納型（Retractable）**だから、使わない時はコンパクトに収納可能。
快適かつ安全を追求した設計
本体構造をミリ単位で最適化し、デバイスが安定して座ることで充電性能を最大化。
USB-C to USB-C（60W対応）ケーブル付属で、電源アダプタとの接続もスムーズ。
36か月保証で安心サポート（2025年より）
通常のメーカー保証を超える3年間の長期保証を付帯。
「買ったあとも安心して使いたい」という声に応えました。
■ 製品仕様
製品名：SNAPStation NOVA Qi2 23W 4-in-1 Magnetic Wireless Charging Station
入力電圧：9V / 2A
出力：最大23W
対応充電方式：Qi2（マグネットワイヤレス充電）
マックス出力：スマホ最大15W（iOS/Android対応）、Apple Watch、AirPods
ケーブル：60W対応 USB-C to USB-C ケーブル付属
カラー：マットブラック
保証期間：36か月（2025年よりメーカー限定保証）
■ 今回のリリースのポイント
SNS映えする次世代デザイン
シンプルで洗練されたマットブラックのボディは、デスクやベッドサイドにも馴染む上質さ。見た目も使い勝手も妥協しない設計です。
3台まとめてどこでも充電
リビングやオフィスはもちろん、折りたたみ式で場所を取らず旅行や出張にも最適。
“飾り”としても使える充電ステーション
“散らかったケーブル問題”を解決し、スタイリッシュな空間を演出できます。
■ 発売時期・販売チャネル
発売日は近日中に正式アナウンス予定。オンラインストアおよび家電量販店などで順次発売を開始します。詳細情報は弊社公式サイトならびにSNSにて随時公開してまいります。
■MICRODIA社について
MICRODIAは、メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開する企業です。独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで知られ、多彩な製品ラインナップを世界各国に提供しています。
今後も宏福商事は、革新的かつ高品質な製品を厳選し、日本市場の更なる発展とお客様の満足度向上に貢献してまいります。引き続き、ご期待ください。
以上
（※本リリースの内容は発表時点のものです。製品仕様・価格などは予告なく変更される場合があります）
■主なMICRODIA製商品
充電の未来を、今すぐ体感！
次世代の充電体験を提供する「MegaCharge 300W」。圧倒的なパワー、コンパクトなデザイン、最先端の安全技術を兼ね備えたこの充電器は、忙しい現代人のライフスタイルを革新します。
「充電のストレスから解放されたい」「複数デバイスを効率よく充電したい」という方にとって、最高の選択肢となるはずです。
CAMPFIREにて、2025年2月1日から3月20日まで支援受付開始！(https://camp-fire.jp/projects/822069/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show)
最新情報は随時公開予定！お見逃しなく！
宏福商事合同会社は、MICRODIA（MICRODIA.Ltd）の正規総合販売代理店です。
■MICRODIA製品の主な特徴Smart Ai - 高度なスマートチップ技術
MICRODIA社は、特許取得済みのスマートAi技術を開発しました。
この技術はデバイスが必要とする電流と電圧を自動的に検出し、製品と充電装置の寿命を延ばします。
一般的な製品と比較して35%の高い耐久性を提供します。
MICRODIA製品を販売しているオンラインショップ
ヨドバシカメラ(https://www.yodobashi.com/?word=MICRODIA)
ビックカメラ.com(https://www.biccamera.com/bc/category/?q=MICRODIA)
コジマネット(https://www.kojima.net/ec/prod_list.html?keyword=MICRODIA)
ソフマップ(https://www.sofmap.com/search_result.aspx?gid=&keyword=MICRODIA)
JRE MALL ショッピング(https://shopping.jreast.co.jp/prd/?from=site_search&name=MICRODIA)
ヤマダモール(https://ymall.jp/search?searchbox=1&cid=ymall&af=search&categoryurl=&q=MICRODIA)
Amazon(https://amzn.to/3CMCQJU)
K-SHOP(https://cbdcanna.base.shop/categories/5035215)
宏福商事合同会社について
本社：〒116-0011 東京都荒川区西尾久6-13-6-A103
設立：2018年12月
URL：http://www.kofukutrading.com
事業内容：貿易業
お問い合わせ先
企業名：宏福商事合同会社
Email: microdia@kofukutrading.com