THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社の理念「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」のもと、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、コード:3823 東証スタンダード、以下「当社」)は、Terra Motors株式会社(本社:東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング12階、代表取締役社長:上田晃裕、以下「Terra Motors」)との間で、将来的な資本提携の可能性も視野に入れた業務提携契約を締結いたしました。

この契約に基づき、当社は新規事業立ち上げ支援サービスにおいて、Terra Motorsの強みであるe-Mobility 事業、金融サービス事業、Connected E-Mobility 事業ソリューションのノウハウを活用します。両社は、それぞれの経営資源を活用し、次世代モビリティ市場における新規事業創出とグローバル展開を通じて、持続可能な社会の実現を目指します。本契約は、ノウハウおよび経営資源の相互活用を行い、将来的な資本業務提携も見据えた甲乙両社の業容の拡充と利益の拡大を目的として締結するものです。

Terra Motorsは、EV二輪・三輪車の製造・販売を手掛け、インド市場でトップシェアを獲得するなど、グローバル市場で確固たる実績を築いています。同社はConnected E-Mobility事業やマイクロファイナンス事業を展開し、新興国市場における電動モビリティの普及を推進しています。

今後、両社は個別契約の締結に向けて、具体的な業務内容や役割分担、費用分担、業務開始時期などについて協議を進めていきます。資本提携をおこなう場合も本条の規定に従う。下記のようなニーズをお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・新興国市場でのEVビジネスを展開

・モビリティ事業で新規参入を検討

・次世代モビリティの導入を検討

当社は、Why、How、Do、Co.の各要素を重視し、Terra Motorsとの協業を通じて、真に豊かな社会の実現に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://twhdc.co.jp/inquiry/

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

【Terra Motors株式会社】

所在地:東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング12階

設立:2010年4月

代表者:代表取締役社長 上田晃裕

事業内容:EV二輪・三輪車の製造・販売、Connected E-Mobility事業、マイクロファイナンス事業等

URL: https://terramotors.co.jp/

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp