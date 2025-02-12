ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤¬³«¶È20¼þÇ¯¡¡ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿20Ç¯´Ö¤Î¤¢¤æ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô / ±¿±Ä¡§»°É©ÃÏ½ê¡¦¥µ¥¤¥â¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼¡¡»°É©ÃÏ½ê¡¦¥µ¥¤¥â¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë³«¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£20Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤æ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥»ー¥ë¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯3·î³«¶È¤ÎÍÍ»Ò
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»°É©ÃÏ½ê¡¦¥µ¥¤¥â¥ó(³ô)¡ÊÅö»þ ¥Á¥§¥ë¥·ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó(³ô)¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Âè°ì¹æ¤È¤Ê¤ë¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ò2000Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ5¤«½êÌÜ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢2005Ç¯3·î4Æü¤Ë³«¶È¡¢¡ÖÍºÂç¤Ê¥í¥Ã¥ー»³Ì®¤ËÊú¤«¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¥³¥í¥é¥É¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä¯Ë¾¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²°³°»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³«Êü´¶¤ÈÈþ¤·¤¤´Ä¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¡¢³«¶È°ÊÍè£³ÅÙ¤ÎÁýÀß¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÌó180Å¹ÊÞ¤òÍ¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤ËÀ®Ä¹¤·¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×1²¯7É´Ëü¿Í¢¨°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨³«¶ÈÆü～2024Ç¯12·î ±ä¤ÙÍøÍÑ¼Ô¿ô
2005Ç¯3·î³«¶È¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤é°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¡¢¼çÍ×´´ÀþÆ»Ï©¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¹Ù³°Î©ÃÏ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÀïÎ¬¤Î¤â¤È¡¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤äÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¢¿·Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©¡¢Åì³¤ËÌÎ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤òÏ¢·ë¤¹¤ëÅì³¤´Ä¾õ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÅÚ´ôÆîÂ¿¼£¸«IC»ê¶á¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤äÂç·¿¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤¬¡¢¹°è¤«¤é¤ÎÍ¶µÒ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈþÇ»¾Æ¤Î¤Þ¤Á¡×¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ê¸²½¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤È³èÀ²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
～20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È～
20Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö20th ANNIVERSARY SALE¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ê¥»ー¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñ·ô¤ä¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ªÇã¤¤Êª·ô¤Ê¤É¤Î¾ÞÉÊ¤¬¤¢¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µÅìÇ»¥¨¥ê¥¢¤Î¼òÂ¤Å¹£¶Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ë¼«Ëý¤ÎÆüËÜ¼ò»î°û¡¦ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê15Æü¡¦16Æü¡Ë¤â³«ºÅ¤·¡¢»ÜÀß¤ÈÆ±¤¸Ëþ20ºÐ¤ÎÊý¤Ë¤Ï£±ÇÕÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¡ÊÀèÃå20Ì¾ÍÍ¡Ë¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃøÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÈóÆü¾ï¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³§ÍÍ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÙÇÛ¿Í¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤Î£³·î¤Ë³«¶È20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤ÊÇÀ¿å»º»ñ¸»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÃ»ºÉÊ¤ä¡¢ÅÁÅý¤¢¤ëÈþÇ»¾Æ¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÈþ¤·¤¤¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯´ÖÌó500Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÜÀß¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Â¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÂç·¿¥Ö¥é¥ó¥³¡Ö¥È¥¥á¥¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡×¤ä¡¢¾®·¿¸¤¤«¤éÂç·¿¸¤¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²°³°¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÎÊ»Àß¤Ê¤É¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë1Æü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î20Ç¯¤ò°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¡¢ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡¡
»ÙÇÛ¿Í¡¡²¬ÅÄ¡¡½¼¹°
²¬ÅÄ¡¡½¼¹°¡¡¡Ê¤ª¤«¤À¡¡¤ß¤Ä¤Ò¤í¡Ë
½Ð¿È¡§ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô
·ÐÎò¡§2005Ç¯11·î¡¡¥êー¥·¥ó¥°Éô¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£¥Æ¥Ê¥ó¥È¥êー¥·¥ó¥°¶ÈÌ³¡¢¥êー¥·¥ó¥°Ë¡Ì³Ã´Åö¤È¤·¤Æ16Ç¯´Ö·È¤ï¤ë¡£2022Ç¯6·î¤ËÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È»ÙÇÛ¿Í¤ËÃåÇ¤¡£»ÜÀß±¿±Ä¤ÈÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ëî²¿Ê¡£ËÜÇ¯¼ÒÎò20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¸þ¤±Æü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡£
¢£ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ÎÊâ¤ß¢£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/9047/table/546_1_42301fca2ece6efcc2a94cdf7c40c2aa.jpg ]
¢£ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È ¶áÇ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¢£
£±. ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È
ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæµþ¹°è¾¦·÷¤òÍ¤¹¤ë¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ìµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëºÅ¤·¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢ÈþÇ»¾Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯£¶·î¤Ë¤Ï¡¢ÈþÇ»¾Æ»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë¡Ö¤ª¤«¤ß¡×¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖÈþÇ»¾Æ¤ª¤«¤ß½Î¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾Æ¤Êª¤Ë»È¤¦Ç´ÅÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÈÈþÇ»¾ÆÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2025Ç¯1·î¤Î¡Ö´ôÉì¸©¶¿ÅÚ¹©·ÝÉÊ¡õÈôÂÍ¡¦ÈþÇ»¤¹¤°¤ì¤â¤Î¡Ê¼çºÅ¡§´ôÉì¸©ÅìÇ»¸©»öÌ³½ê¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Àº碑´ï¤È¿ðÏ²ÅÚ¿Í·Á¤ÎÅ¸¼¨¡¢¿ðÏ²¤ÎÁÏºîÈ¤ÃÖ¤¡¢¼·³ø¼Ò¤Î¥Ô¥¢¥¹¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ½¸µÒ¡¢Áê¸ßÁ÷µÒ¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»°Ì¾Àô¤È¾Î¤µ¤ì¡¢´ôÉì¸©¤¬¸Ø¤ëÌ¾Åò¡Ö²¼Ï¤²¹Àô¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¡£°Ê¹ßËèÇ¯¼Â»Ü¤·Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤ÎÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È15¼þÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¢¡ÖÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¥»¥ó¥È¥ì¥¢¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¹çÆ±À©ºî¤Ê¤ÉÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ ´ôÉì¸©ËÜÉô¡ÊJAÁ´ÇÀ´ôÉì¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ôÉì¸©»º¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö´ôÉì¸©¿©ºà¥Õ¥§¥¢¡×¤ò½é³«ºÅ¡¢ÈôÂÍ»ÝÆÚ¤ä±üÈþÇ»¸ÅÃÏ·Ü¡¢¥º¥Ã¥ー¥Ë¤ä¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï´ôÉì¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤È½é¤á¤ÆÏ¢·È¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä´ôÉì¸©¤ÎÀ¶Î®¤Ç³Í¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê°¾¤Î±ö¾Æ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´ôÉì¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö¸ÞÊ¿Ìß¡×¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÅìÈþÇ»¸ÞÊ¿Ìß¤Þ¤Ä¤ê¡Ê¼çºÅ¡§´ôÉì¸©¡¢ÅìÈþÇ»Îò»Ë³¹Æ»¶¨µÄ²ñ¡Ë¡×¤ò2023Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¡¢ºòÇ¯¤ÎÂè2²óÌÜ¤Ë¤Ï8Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¡¢Áá¡¹¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯11·î¸ÞÊ¿Ìßº×¤ê
¡¦2024Ç¯²Æ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¤ÎÅô¤ê¡Ö´ôÉìÄóÅô¡×¤ò¾ìÆâ¤ËÌó100¸ÄÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤ÊÈþÇ»»æ¤òÄÌ¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÅô¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯£¸·î ´ôÉìÄóÅô
¡¦ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÅÚ´ô¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢ÅÚ´ô¾¦¡Ë¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÃÏ¸µ¹â¹»¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂ´¶È¸ø±é¤¬¤ä¤à¤Ê¤¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÅÚ´ô¾¦¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ò¾ìÆâ¤Ç³«ºÅ¡£°Ê¹ßËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä½¾¶È°÷¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÚ´ô¾¦SHOP¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¼òÂ¤²ñ¼Ò¤ÈÅÚ´ô¾¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³ー¥¹¤Î³ØÀ¸¤¬Ï¢·È¤·¥é¥Ù¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥µ¥¤¥Àー¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Î¼Ò°÷¤é¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11/8¤ÎÅÚ´ô¾¦¤Ç¤Î¼ø¶ÈÉ÷·Ê
11/30¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µー¥È
£².¥ê¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å
¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª½Ð³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë£±Æü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ÜÀß¤Ç¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¡¢2022Ç¯¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Áõ¾þ¤ò¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Áõ¾þ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍ¥¤ì¤¿Ä¯Ë¾¤ò³è¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Ë
Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤òË¾¤à¡Ö¥áー¥×¥ë¥³ー¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢Å¸Ë¾ÂæÁÐ´ã¶À¤ò³«¶È»þ¤«¤éÀßÃÖ¤·¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Î³«¶È15¼þÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖI (¥Ïー¥È)ÅÚ´ô¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂÀö¤¤¾ì¤ä¥êー¥É¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿µÙ·Æ¥¨¥ê¥¢¡Ö¥É¥Ã¥°¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¹â¤µ3.6m¤ÎÂç·¿¥Ö¥é¥ó¥³¡Ö¥È¥¥á¥¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤ÎÌ¾¾Î¤ÏÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤·¡¢2023Ç¯11·î¤Î¥ªー¥×¥ó¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÇÌó£±Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁæ¤®¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯3·î ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ªー¥×¥ó
2023Ç¯11·î¥È¥¥á¥¥¹¥¦¥£¥ó¥° ¥ªー¥×¥ó
¡Ê¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¡Ë
2022Ç¯6·î¤è¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç°¦¸¤¤ÎÆþÅ¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥êー¥É¥Õ¥Ã¥¯¤ä¡Ö°¦¸¤¥¦¥ó¥ÁBOX¡×¤âÀßÃÖ¤·¡¢Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë²°³°¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤âÊ»Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê»ÜÀß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸¤º×¤ê¡×¡Ê¼çºÅ¡§ONES³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ò2022Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï3²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤ÇÌó2Ëü¿Í¤Î°¦¸¤²È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¤º×¤ê¡×²áµî³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
¡Ê¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëQR·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPO PAY¡×¤ò2023Ç¯7·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ä¹ØÆþ³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×À©ÅÙ¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÁ´¹ñ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¶¦ÄÌ»Üºö¡Ë
£³.½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å
ÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Û¤«¡¢·ÙÈ÷¤äÀ¶ÁÝ¡¢¸òÄÌÍ¶Æ³¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑÉô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¡¢Ìó2,800¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÀÜµÒÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÏµ¼ÀÜµÒ¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¯¡ÖÀÜµÒ¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¶¨²ñ¼çºÅ¡ÖÂè29²óSCÀÜµÒ¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÁ´¹ñÂç²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄºÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂç¾Þ¡×¤òÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Î½¾¶È°÷¡Ê¡ÖRyu¡×¤Î±óÆ£¸ø»ÖÏº¤µ¤ó¡Ë¤¬¸«»ö¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅÚ´ô¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È »ÜÀß³µÍ×¡Û
Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ìÄ¯Ë¾¤ËÍ¥¤ì¤¿³«Êü´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¥Ö¥é¥ó¥ÉÌó 180 Å¹ÊÞ¤¬Â·¤¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£ÍºÂç¤Ê¥í¥Ã¥ー»³Ì®¤ËÊú¤«¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥³¥í¥é¥É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¾ìÆâ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ ¢©509-5127 ´ôÉì¸©ÅÚ´ô»ÔÅÚ´ô¥öµÖ1-2
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 10¡§00～20¡§00 ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
WEB¥µ¥¤¥È¡§ https://www.premiumoutlets.co.jp/toki/