¡Ú£³·î¤ª¤¹¤¹¤á±Ç²è£µÁª¡ÛCIA¹©ºî°÷¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ーÍ¶²ý»ö·ï¡¢µð½ÃÂçÍðÆ®¤Þ¤Ç¡ª

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」(ディスカバリー・ジャパン株式会社)は、毎週土曜日20時56分から世界のヒット作・大作をお届けするレギュラー枠【ムービープラス・プレミア】を放送中!3月は、「300 <スリーハンドレッド>」や「エンド・オブ」シリーズでおなじみのアクション俳優、ジェラルド・バトラーが敵地のど真ん中に取り残されたCIA工作員を演じたサスペンス・アクション『カンダハル 突破せよ』をCS初放送!また、「ソウルの春」や「国際市場で逢いましょう」など、数々のヒット作を連発している韓国のトップスター、ファン・ジョンミンが作中で本人を演じた『人質 韓国トップスター誘拐事件』や、大ヒット作「プラダを着た悪魔」のアン・ハサウェイ主演で贈るラブ・コメディ『ブルックリンでオペラを』など、世界のトップ俳優たちの主演作をぜひムービープラスでお楽しみください!

『カンダハル 突破せよ』(C) 2022 COLLEAH PRODUCTIONS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. 『人質 韓国トップスター誘拐事件』(C) 2021 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & FILMMAKERS R&K & SEM COMPANY. All Rights Reserved 『ブルックリンでオペラを』(C) 2023. AI Film Entertainment LLC. All Rights Reserved.詳細を見る :https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1806■『カンダハル 突破せよ』 CS初放送 3/8(土) 20:56~ほか(C) 2022 COLLEAH PRODUCTIONS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

ジェラルド・バトラー主演のサスペンス・アクション。実話を元に、敵地のど真ん中に取り残されたCIA工作員が繰り広げる孤立無援の脱出を描く。

イラン潜入中のCIA工作員トム・ハリスは、内部告発による機密情報漏洩で全世界に素性を知られてしまう。中東から脱出すべく、400マイル先にあるCIA基地を目指すトム。30時間後に離陸する飛行機に乗らなければ、生き残るチャンスはない。そんな彼の前に様々な敵が立ちはだかり・・・。

監督:リック・ローマン・ウォー

出演:ジェラルド・バトラー/ナヴィド・ネガーバン/アリ・ファザール

(2022年:イギリス)

※本作の放送に合わせ、3/8(土)、3/20(木・祝)に<怒涛のジェラルド・バトラー特集>(https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1807)をお届け!

■『人質 韓国トップスター誘拐事件』 CS初放送 3/15(土) 20:56~ほか(C) 2021 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & FILMMAKERS R&K & SEM COMPANY. All Rights Reserved

韓国のトップスター、ファン・ジョンミンが自身を演じたサスペンス・アクション。誘拐されたジョンミンが、演技力を武器に命がけの脱出を図る様子を描く。

ある夜、自宅前で何者かに拉致された大物俳優ファン・ジョンミン。パイプ椅子に縛り付けられた状態で意識を取り戻した彼は、自分が身代金目的で誘拐されたことを知る。まるでゲームを楽しむように犯行を行う若者たちは、ソウルを震撼させている猟奇殺人事件の犯人集団だった。

監督・脚本:ピル・カムソン

出演:ファン・ジョンミン/キム・ジェボム/イ・ユミ

(2021年:韓国)

※本作の放送に合わせ、3/15(土)~16(日)、25(火)~27(木)に<特集:24時間 緊迫のサスペンス・アクション>(https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1808)をお届け!

■『ブルックリンでオペラを』 CS初放送 3/29(土) 20:56~ほか(C) 2023. AI Film Entertainment LLC. All Rights Reserved.

「50歳の恋愛白書」などを手掛けたロマコメの名匠、レベッカ・ミラー監督と、「プラダを着た悪魔」のアン・ハサウェイ主演・製作によるラブ・コメディ。

潔癖症の精神科医パトリシアと、スランプ中のオペラ作曲家スティーブンはNY・ブルックリンで暮らす夫婦。ある日、愛犬と散歩に出たスティーブンは、バーで風変わりな船長のカトリーナと出会う。彼女の誘いで船に乗り込むと、予想だにしない出来事に襲われて!?

監督・脚本:レベッカ・ミラー

出演:アン・ハサウェイ/ピーター・ディンクレイジ/マリサ・トメイ

(2023年:アメリカ)

※本作の放送に合わせ、3/29(土)に<アン・ハサウェイ特集>(https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1811)をお届け!

■『スパイダーマンTM2[4Kレストア版]』 3/1(土) 20:56~ほか(C) 2004 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (C) & (TM) 2025 MARVEL.

サム・ライミ監督×トビー・マグワイア主演の人気アメコミ映画化第2弾。第77回アカデミー賞(R)視覚効果賞受賞!

※4Kをマスターとした2Kダウンコンバート放送

ピーターは新聞社でバイトをしながら大学に通い、スパイダーマンとしてNYの街を守る日々。愛するMJは夢だった舞台女優になり、親友ハリーは父の仇スパイダーマンへの復讐に燃えていた。そんな人間関係に悩むピーターの前に、伸縮自在の人工アームを操る怪人ドック・オクが現れ・・・。

監督:サム・ライミ

出演:トビー・マグワイア/キルスティン・ダンスト/アルフレッド・モリーナ

(2004年:アメリカ)

※本作の放送に合わせ、3/1(土)、2(日)に<特集:2週連続アカデミー賞>(https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1810)をお届け!

※「スパイダーマン」シリーズ3作品(サム・ライミ版)を3月に一挙放送

■『ランペイジ 巨獣大乱闘【日本語吹替版】』3/22(土) 20:56~ほか(C) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

ドウェイン・ジョンソン主演で贈る巨大怪獣パニック・アクション。巨大化・凶暴化した動物たちが、街を舞台に大乱闘を繰り広げる!

ある遺伝子実験の失敗でゴリラ、オオカミ、ワニなどの動物が巨大化。もはや怪獣と化した動物たちは、ある場所を目指して、北米大陸を破壊しながら横断していく。やがて一ヵ所に集結すると、街を舞台に大乱闘を開始!巨獣たちの目的は何なのか?そして人間たちは、ヤツらを止めることができるのか!?

監督:ブラッド・ペイトン

出演:ドウェイン・ジョンソン/ナオミ・ハリス/ジェフリー・ディーン・モーガン

声の出演:楠大典/本田貴子/若本規夫

(2018年:アメリカ)

※本作の放送に合わせ、3/22(土)、23(日)に<春休み!パニック・アドベンチャー特集>(https://www.movieplus.jp/recommend/detail/?id=1813)をお届け!

ムービープラスとは

今年開局36年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送! J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー!、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

公式サイトはこちら :https://www.movieplus.jp/ご視聴方法はこちら :https://www.movieplus.jp/howto/