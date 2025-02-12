ÆüËÜÈ¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーEC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVI E DIT¡×¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë½é½Ð±é
VI E DIT¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/viedit_official/
VI E DIT ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ : http://viedit.jp/
VI E DIT¡¡ZOZOTOWN¡§https://zozo.jp/brand/viedit/
AnyMind Group³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥Ëー¥Þ¥¤¥ó¥É¥°¥ëー¥×¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§½½²Ï ¹¨Êå¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ÊーYuki Otake¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVI E DIT¡Ê¥ô¥£¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯Æâ¡ÖGlobal Fashion Collective¡×(*1)¤ÎSHOW III ¤Ë½é½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤ÎECµÚ¤ÓD2CÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿EC¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÊªÎ®´ÉÍý¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é³¤³°¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿Ê½Ð¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï1943Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿EC¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢¡ÖVI E DIT¡×¤Ï¤½¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
´ü´ÖÃæ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Îº£µ¨¤Î¥Æー¥Þ¡ÖPLAY BOY¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖVI E DIT¡×¤Ï¡ÖURBAN GRUNGE¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥°¥é¥ó¥¸¤ä¥¹¥È¥êー¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥âー¥É¤ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÉ½¸½¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¸å¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤«¤é¡ÖÆüËÜÆÃÍ¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÇºà¤ä¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¼«¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖBPaaS¡×¡ÊBusiness Process as a Service¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
*¹Global Fashion Collective¡§https://www.globalfashioncollective.com/
¢£¥Ë¥åー¥èー¥¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¢£¡¡¡ÖVI E DIT¡×¥Ç¥¶¥¤¥ÊーYuki Otake¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶À¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆâÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤É½¸½¤òÄÉµá¤·¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢ÍýÁÛ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Í·¤Ó¿´¤ò½É¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Æー¥Þ¡ÖPLAY BOY¡×¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¼«Í³¤ÊÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ï¡ÖVI E DIT¡×¤ÎÍýÁÛ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖVI E DIT¡×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤Ø¤Î·É°Õ¤ò»ý¤Á¡¢¼«¤é¿®¤¸¤ëÈþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Yuki Otake ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1998Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤Î26ºÐ¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー·óSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ôÌó13Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡£
12ºÐº¹¤ÎÄï¤Î¥¬¥óÈ¯¾É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¤ÇÉþ¾þ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£ÆÈ³Ø¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥À¥ë¥ËーÀ©ÅÙ*¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇä¾å¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¶µ°é»Ù±ç¤Ë½Ð»ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Á°¿¦¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¢¤ë23ºÐ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Êー·óÀ¸»º´ÉÍý¤Ë½¢Ç¤¡£¥á¥ó¥º¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
*·ÐºÑÅªÉÏº¤¤ÇÃæ³ØÀ¸¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¹ñºÝ¶µ°éÎ¤¿Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥É¥Êー1¿Í¤Ë¤Ä¤1¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»Ù±ç¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÃ¯¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¡É1ÂÐ1¤Î´é¤Î¸«¤¨¤ë¶µ°é»Ù±ç¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/noctyboys/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@noctyboys
---------
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
https://lin.ee/cuqv3Yi
---------
¢£AnyMind Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AnyMind Group¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë15¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£EC¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦À¸»º´ÉÍý¡¦ÊªÎ®¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢11¸Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖBPaaS¡×¡ÊBusiness Process as a Service¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DX¿ä¿Ê¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5027¡Ë¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§AnyMind Group³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ© ¡¡ ¡§2016Ç¯4·î
URL ¡§https://anymindgroup.com/ja/
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー31F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ½½²Ï ¹¨Êå
µòÅÀ ¡§ÆüËÜ¡ÊÅìµþ¡¦º´²ì¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¿¥¤¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡§2µòÅÀ¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê¥Ûー¥Á¥ß¥ó¡¦¥Ï¥Î¥¤¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡Ê¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥Ç¥êー¡¦¥Ð¥ó¥¬¥íー¥ë¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ó¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ê¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡¦¥×¥¿¥ê¥ó¥¸¥ã¥ä¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¾å³¤¡¢¿¼¥»¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¹º½£
»ö¶È³µÍ×¡§
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥Þー¥¹»ö¶È
¥Ö¥é¥ó¥É´ë¶ÈµÚ¤Ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¡¢ECµÚ¤ÓD2CÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀß·×¡¦´ë²è¤«¤é¡¢À¸»º´ÉÍý¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÊªÎ®´ÉÍý¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥°¥íー¥¹»ö¶È
Web¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¢¥×¥ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤Ë¡¢¼«¼Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ý±×²½µÚ¤Ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£