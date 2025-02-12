¥ï¥ó¥Ý¥Ã¥È¤Ç3¼ïÎà¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯È¿±þ¤òÏ¢Â³Åª¤Ë¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ë ～¤ï¤º¤«3¹©Äø¤Ç¹âµ¡Ç½Ê¬»Ò¤ò¹çÀ®～

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»¨»ïÌ¾¡§Chemical Communications
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Ãø¼Ô¡§Takahiro Yasuda, Gaku Orimoto, and Suguru Yoshida
DOI¡§10.1039/D4CC06585A(https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/cc/d4cc06585a)
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