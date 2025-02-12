¡Ø2025 Miss SAKE ºë¶ÌÂç²ñ¡Ù¥ß¥¹ÆüËÜ¼ò¡¢ÃÏÊýÂç²ñ¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦ÃåÉÕ¤±¤òÈþÍÆ¼¼Ash¤¬Ã´Åö
¡¡ÈþÍÆ¼¼¥Á¥§ー¥ó¤òÌó350Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÂ¼ ±ÉµÁ¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥·¥å¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼Æºê ¶½»Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡Ø2025 Miss SAKE ºë¶ÌÂç²ñ¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡¦¸ø¼°»£±Æ¤¬ÉðÂ¢°ìµÜÉ¹Àî¿À¼Ò¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÈÃåÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Íè·î2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñÅöÆü¤â¡¢Ash¡Ê¥¢¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÈþÍÆ»Õ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¼Ì¿¿¡§¡Ö2025 Miss SAKE ºë¶ÌÂç²ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¸ø¼°»£±Æ
¢£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Ã´Åö¤ÎÇØ·Ê
¡¡2014Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹ÆüËÜ¼ò¡Ê¸½ºß Miss SAKE¡Ë¤Ï ¡¢ÅÁÅý¤¢¤ëÆüËÜ¼ò¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÈþ°Õ¼±¤ÈÃÎÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£³Æ¸©¤äÃÏ°è¤ÇÂåÉ½¤òÁª½Ð¤¹¤ëÃÏÊýÂç²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯½é¤á¤Æºë¶Ì¸©¤ÇÃÏÊýÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜÇ¯¤½¤Î¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤òAsh¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥µ¥í¥ó¥ïー¥¯°Ê³°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢µ¡²ñÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÃåÉÕ¤±¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤»¤ë¾ì¤È¤·¤ÆMiss SAKE¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§2025 Miss SAKE ºë¶ÌÂç²ñ
µ¼Ô²ñ¸«¡§2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ÉðÂ¢°ìµÜÉ¹Àî¿À¼Ò¡Ê¸âÃÝÁñ¡Ë
¾ÜºÙ¡§Miss SAKE ºë¶ÌÂç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://misssake-saitama.jp/¡¡
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍÍ»Ò
¼Ì¿¿¡§Miss SAKE±¿±ÄµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È6Ì¾¤ÈAsh¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¥á¥ó¥Ðー¤Î¥³¥á¥ó¥È
Ash ÅÔÎ©Âç³ØÅ¹¡¡Ä¹Èø ºÚ¡¹Èþ
¡¡Ash¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ªÅ¹¤Ç¤ÎÃåÉÕ¤±¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°Éô¤ÇÃåÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
³°Éô¤Ç¤ÎÃåÉÕ¤±¤ÏÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃåÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅ¹¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÃåÉÕ¤±¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â»£±Æ¤Ê¤É¤Î»þ¤Ë¼êÄ¾¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÃåÉÕ¤±¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó·Ð¸³½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò¡§¢©231-0031¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èËüÂåÄ®1-2-12¡¡VORT²£ÉÍ´ØÆâIII 8³¬
ÁÏ¶È²ñÄ¹¡§µÈ¸¶ Ä¾¼ù
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼Æºê ¶½»Ê
ÀßÎ©¡§2006Ç¯7·î1Æü
Tel¡§045-663-6120
URL¡§https://ash-hair.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¶È¡¢ÈþÍÆ¼¼¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥ó¤Î±¿±Ä
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Æ¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ¼Ò¡§¢©231-0028¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²§Ä®1-4-1 ¥¢¥ë¥Æ¥Þ¥ê¥ó¥¦¥§ー¥Ö¥Ó¥ë 5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§µÈ¸¶ Ä¾¼ù
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÂ¼ ±ÉµÁ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯1·î11Æü
ÁÏ¶È¡§1986Ç¯8·î7Æü
»ñËÜ¶â¡§£±²¯±ß
Tel¡§045-663-6123
URL¡§https://artegenesis.com/¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÈþÍÆ¼¼¥Á¥§ー¥óÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー»ö¶ÈÉô
https://www.styledesigner.net/
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥Ã¥·¥å
https://ash-hair.com/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯
https://www.nyny.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò C¡õP
https://www.chokipeta.com/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¥¤¥º
https://www.diamond-eyes.net/
³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþÈþÈ±·Ý½Ñ³Ø±¡
https://prtimes.jp/a/?f=d49680-264-26af1beecaabc793399b0360850aa2cf.pdf