シナジーマーケティング、「働きがいのある会社」ランキングベスト100に2年連続認定！「Create New Connections」が従業員エンゲージメントをさらに向上

シナジーマーケティング株式会社(所在地:大阪市北区、代表:奥平 博史、以下:当社)は、Great Place To Work(R) Institute Japan(以下:GPTWジャパン)が実施した「働きがいのある会社」2025年版調査において、2年連続でベスト100に選出されました。





▶ランキングページ https://hatarakigai.info/ranking/japan

当社は、社員の働きがい向上を目的とした「Create New Connections」というコンセプトのもと、さまざまな取り組みを推進しています。本年は、このコンセプトをさらに深化させ、働き方改革や組織文化の醸成に取り組みました。その結果、働きがいのある会社調査において全セクション(信用/尊重/公正/誇り/連帯感)で改善が見られ(全設問平均で2.9pt向上)、特に前回ベンチマークを下回っていた「公正」「誇り」「連帯感」に関する評価がそれぞれ3.0pt以上向上し、今回の受賞につながりました。

「Create New Connections」とは?

「Create New Connections」は、社員が信頼し合える仲間とともに、新しいつながりを生み出し、組織全体で新しい価値を創出することを目指しています。具体的には、働き方改革や組織文化の醸成など、多岐にわたる施策を実施することで、社員が自律的に働き、組織全体の成長に貢献できるような環境づくりを進めています。これにより、社員は仕事を通じて自己成長を実感し、誰もがリーダーシップとオーナーシップをもって役割を遂行できる働き方を実現していきます。

「Create New Connections」がもたらした変化

多様な働き方の実現: 介護制度の刷新や、業務効率化に向けた取り組みなど、社員のライフステージや働き方に合わせた柔軟な働き方を推進。

チームワークの強化: ランチタイムでのコミュニケーション施策や、全社集会のオフサイトミーティング再開により、部門を超えたつながりを強化。

成長機会の創出: 資格支援制度の刷新や、キャリアプラス制度(※1)の拡大など、社員一人ひとりの成長を支援する機会を拡大。

リーダーシップの育成: 若手社員の管理職登用や、管理職向け研修の強化により、次世代リーダーを育成。

心理的安全性の向上: 社内EAPの一環として、クロスメンター制度を導入し、社員の心の健康をサポート。

組織全体の透明性向上: 全社週報の刷新や、経営会議の議事公開など、組織全体の透明性を高め、社員のエンゲージメント向上に貢献。

イノベーションの創出: 生成AIツールの全社導入やAI推進に向けたプロジェクト・コンテストなど、新たな技術を取り入れ、イノベーションを促進。





(※1)キャリアプラス制度とは、所属部署から異動せずに業務時間の一部を別部署の業務にチャレンジすることで、新たな仕事やプロジェクトを経験し、キャリアの選択肢を広げたり専門性を磨くことができる制度です。

代表取締役社長 奥平 博史のコメント

この度、2025年版「働きがいのある会社」ランキング ベスト100に2年連続で選出されましたことを、大変光栄に思います。この受賞は、社員一人ひとりが『Create New Connections』というコンセプトを深く理解し、日々の業務に取り組んでくれた結果だと考えています。今後も、当社の経営原則である、社員の成長を支援し、物心両面において社員の豊かな生活の実現を目指し、より良い企業文化を築いていきます。また、新たな技術の導入やイノベーションの推進にも力を入れ、変化の激しい環境で、さらなる挑戦を続けるために、より一層働きがいのある会社づくりを進めてまいります。

Great Place To Work (R) Instituteについて

https://hatarakigai.info/

Great Place To Work(R) Institute は、約150ヶ国で年間10,000社以上の働きがい(エンゲージメント)を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan(GPTW Japan)を運営しています。







