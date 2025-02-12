【2025年6月～2026年2月試験合格目標】第一級陸上特殊無線技士（一陸特）対策講座をリリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、第一級陸上特殊無線技士（一陸特）対策講座をリリースいたしました。

▼講座の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/rikutoku/cr02/

一陸特の養成課程で指導している橋爪講師が徹底的に試験内容を分析！

覚える量を最小限に抑え、最短合格を目指す！

■こんな方にオススメ

陸上特殊無線技士試験など無線従事者試験の学習が初めての方

スキマ時間で学習し、最短合格を目指したい方

仕事で取得する必要があるが、養成課程に行けない方

最低限の知識で合格したい方

■第一級陸上特殊無線技士（一陸特）対策講座の特長

1.必要最低限の学習で合格できる

2.フルカラー教材、画面に映し出した映像でわかりやすい

3.10回分の過去問集で演習量もばっちり！

4.講義動画は1チャプター数分～30分、スキマ時間で学習可能！

■フォロー制度

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

▼講座の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/rikutoku/cr02/

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

アガルート公式アプリ :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/■合格特典・割引制度

対象講座の受講生が試験に合格された場合、合格特典がございます。

▼合格特典の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/rikutoku/gokaku_tokuten/

最大20％OFF！

各種割引制度を設けております。

▼割引制度の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/rikutoku/waribiki/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/