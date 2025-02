御利益ある神田明神でのショーレストラン「座show」いよいよ３月７日より新しいショースタート　最新AI映像技術と初のコラボレーションのインバウンド向けエンタメショーレストラン

座株式会社座show team凱

<歴史ある創建1300年の江戸総鎮守 江戸の⻤門パワースポットとして脚光を浴びている神田明神 文化交流館と座show>

2018年12月に建立された神田明神文化交流館。「伝統×革新」をテーマに連綿と受け継がれてきた伝統のみならず、多様な文化や価値観を受け入れ、新しい文化を創出し、神社神道や日本が持つ文化の活性化を寄与する場所として建設されました。

2019年3月よりこの文化交流館地下1階にて座showがオープン。神田明神の御祭神でもある平将門様。民や家族への愛情、争いをなくしたいからこその戦い、そして謀反人とレッテルをはられ怒りで鬼と化し、東京大手町と坂東市に眠る、将門公の未来への想いをストーリーにし、座show・チーム「凱」が殺陣・アクション・ダンスと芝居を駆使して公演しております。

そして2020年からのウイルスのパンデミックにより休業や時短営業を繰り返しながら、混沌とした世の中を払拭すべく、座showでは更なるエンターテインメントの形を模索し、映像のコンテンツも加えた新たな夜のエンターテインメントをここ神田明神より発信しております。

2020年には女性の演者のみで構成をしているteam「結」を結成し、2023年12月より演目「小野小町」を公演しております。

神田明神

<海外のお客様にも大人気。レビューも高評価!!>

場所柄海外のお客様も足を運びやすい神田明神。2024年は世界中のお客様からの御予約、御来店も多く、ショー、御食事、写真撮影なども大変喜ばれ、レビューでも高評価をいただいております。

今公演中のshowは2025年2月28日で千秋楽を迎えます3月からは映像のクオリテイをあげ、ただの背景だけではなく映像との共演を作り上げます

<最新AI技術で映像と生のショーのコラボレーションが誕生>

2020年7月よりロングラン公演していました「MASAKADO」が2025年2月で千秋楽を迎え、いよいよ新しいショーが2025年3月7日金曜日にスタートします。

今回の最大の見所は世界で活躍する映像クリエーターの宮城明弘さんを迎え、最新AI技術で制作した映像。そしてその迫力ある映像と生の演者の演技、殺陣、アクションのコラボで新しいエンタメの形を作ります。

飲食しながら観覧ができる舞台では初のダンス・殺陣・アクションそして芝居をふんだんに詰め込んだ和のステージングを迫力満点の映像と共に是⾮堪能してください。

このパーフォマンスにより平将門公の想いを現代、未来へと誘い、そしてここ神田明神から全世界に愛と勇気を発信していくことのお力添えになればと思います。

<座show 詳細>

公演日

*team「凱」 毎週水曜日・金曜日

2025年3月7日スタート

「神か阿修羅か~平将門公 未来へのメッセージ God or Ashura - MASAKADO Message for the Future」

*チーム結 毎週火曜日・木曜日

「小野小町」2025年は4月中旬よりスタート

<タイムスケジュール>

営業時間 OPEN 19:00

SHOW 20:15~21:15

CLOSE 22:00

<料金システム>

ショーチャージ 前席確定5500円 後席4500円

FOOD 800円~

ドリンク800円~

アルコールドリンク900円~

ホームページ https://theshow.jp(https://theshow.jp)

住所 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神 文化交流館地下1階EDOCCO STUDIO

電話番号 03-6811-6582

神田明神様と天狗