HHKB無刻印チャレンジセット販売開始

株式会社PFU

Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズは、この度、HHKB Professional HYBRIDおよびClassicのラインナップの中から「無刻印モデル(英語配列)」とオプション製品の「中央印字キートップ」をセットにした「無刻印チャレンジセット」を、本日2月12日より特別価格にてPFUダイレクト(注1)で限定販売します(販売期間：2月12日～3月28日)。

HHKBはミニマルなサイズ感と合理的なキー配列により、ホームポジションから手を移動させる必要がないため、タッチタイピングの習得に適したキーボードです。本セットでは、自信がないキーを刻印キートップに置き換えて使うことができるため、安心してリアルプロフェッショナルの証である無刻印モデルに挑戦いただけます。

製品特長

・刻印を省いたキーボードはまるで洗練されたインテリアのようで、使用シーンを選びません。

・無刻印を使うことで、自然と完璧なタッチタイピングが身につき、視線がブレないためタイピングスピードの向上が期待できます。本セットを購入することで、段階を分けて少しずつ無刻印化することができます。

・初めて英語配列に挑戦してみたい方にもおすすめのセットです。スタイリッシュなデザイン性や、より合理的でシンプルなキー配列をお求めやすい価格でお試しいただけます。

※日本語配列で無刻印に挑戦してみたい方はこちらのセット商品もございます。

「HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（墨・白・雪）」と「無刻印キートップ日本語配列」のセット(https://www.pfu.ricoh.com/direct/shop/hhkb/hybrid-types-wprw.html#lang_jp?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)

販売期間

2025年2月12日～2025年3月28日13:00まで

無刻印チャレンジセット(全4セット)

HHKB Professional HYBRID無刻印／墨

英語配列：31,900円

キートップセット（墨） 英語配列／中央

印字：6,600円

合計価格：38,500円

↓

特別セット価格：31,900円

購入する :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_pd-kb800bn-ktbc.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes

HHKB Professional HYBRID無刻印／白

英語配列：31,900円

キートップセット（白） 英語配列／中央

印字：6,600円

合計価格：38,500円

↓

特別セット価格：31,900円

購入する :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_pd-kb800wn-ktwc.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes

HHKB Professional Classic無刻印／墨

英語配列：26,950円

キートップセット（墨） 英語配列／中央

印字：6,600円

合計価格：33,550円

↓

特別セット価格：26,950円

購入する :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_pd-kb401bn-ktbc.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes

HHKB Professional Classic無刻印／白

英語配列：26,950円

キートップセット（白） 英語配列／中央

印字：6,600円

合計価格：33,550円

↓

特別セット価格：26,950円

購入する :https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/detail_pd-kb401wn-ktwc.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes

その他

現在、HHKB本体をご購入いただいた方の中から抽選で合計100名様に最大40,000円分のAmazonギフトカードがあたる「HHKB新生活応援キャンペーン(https://happyhackingkb.com/jp/event/campaign/20250121.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)」を実施中（注2）です。ぜひこの機会にご応募ください。

「HHKB Professional HYBRID Type-S（墨・白・雪）」と「無刻印キートップ」のセットもPFUダイレクトにてお買い得な価格で販売しております。

・「HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列（墨・白・雪）」と「無刻印キートップ英語配列」のセット(https://www.pfu.ricoh.com/direct/shop/hhkb/hybrid-types-wprw.html#lang_en?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)

・「HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列（墨・白・雪）」と「無刻印キートップ日本語配列」のセット(https://www.pfu.ricoh.com/direct/shop/hhkb/hybrid-types-wprw.html#lang_jp?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)

関連リンク

意外と簡単!?プロフェッショナルの証【無刻印】キーボードへの挑戦(https://happyhackingkb.com/jp/life/hhkb_life19.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)

USキーボードって何？設定方法や製品選びのポイント・おすすめ製品も紹介(https://happyhackingkb.com/jp/life/hhkb_life41.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)

「Happy Hack！ ～僕らのライフスタイル～」始動！ - HHKBの魅力に迫る新番組(https://happyhackingkb.com/jp/life/hhkb_life88.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)

注釈

注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

注2 キャンペーンは株式会社PFUによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。下記までお問い合わせお願いいたします。

商標について

HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

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hhkb_promo@ml.ricoh.com