中学3年間のパートナーはこれで決定！ 『中学総合的研究』シリーズ＆『中学総合的研究問題集』シリーズを2月12日（水）に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区、代表取締役社長 粂川秀樹)は、中学生向け『中学総合的研究』シリーズ(全5点)と『中学総合的研究問題集』シリーズ(全5点)の改訂・新装版を2月12日(水)に刊行いたします。改訂版となる社会科目は、参考書と問題集どちらも、時事問題について変更しています。

『中学総合的研究』シリーズは、中学3年間のすべての学習事項を網羅した「どんなときでも頼りになる」本格参考書で、『中学総合的研究問題集』シリーズはそれに完全対応した問題集となっています。

定期テスト対策から難関高校入学試験対策まで、幅広い用途で使用することが可能です。一部は高校の内容にまで踏み込んでおり、中学3年間のみならず、中学卒業後も長く使用することができます。

このシリーズは2020年度からの新学習指導要領、2025年度からの新教科書に対応しています。

【中学総合的研究シリーズ(全5点)】 https://www.obunsha.co.jp/product/series/b001

【中学総合的研究問題集シリーズ(全5点)】 https://www.obunsha.co.jp/product/series/b002

中学総合的研究シリーズ(全5点)中学総合的研究問題集シリーズ(全5点)

■『中学総合的研究』シリーズの特長

・イラスト・図表・写真が豊富でわかりやすい!

授業や教科書の内容がわからなかったとき、テスト勉強や受験勉強で行き詰ったとき、わからない事項を調べたいとき、中学入学時から3年間、いつでもこれ一冊で対応できる参考書です。紙面はイラスト・図版・写真を豊富に用いて、分かりやすく詳しい解説になるよう工夫されています。日常学習から定期テスト対策、難関高校入学試験対策まで、幅広い用途で使用できます。

・問題集とセットで考える力がつく

『中学総合的研究問題集』シリーズは、『中学総合的研究』シリーズの各教科に対応した、毎日の学習に役立つ問題集です。中学3年間の学習内容をカバーしているので、中学生が身につけておくべき基本事項を整理し、実践問題で力をつけることができます。収録されている問題には「理解」「表現」「思考」のアイコンがついており、その問題で必要な力がすぐにわかるので、定期テストの学習にも効果的です。参考書と問題集を併用することで、実践力が身につき、より理解が深まります。

・知りたい事項がすぐにわかる!

授業中や参考書を読み進めているときなどのふとした瞬間の「知りたいこと」に素早く対応できるよう、検索機能を充実させました。「目次」と「索引」だけではなく、他のページでも扱われている重要事項には参照ページ・関連ページへのリンクをつけるなど、引く機能を重視しています。

・さまざまなアイコンや記号でもっとわかる!

知識を広げるための工夫として、さまざまなアイコン・記号を使って書かれている内容をわかりやすく示しています。重要ポイントが一目でわかるもの、つまずきやすい内容や気になる点をQ&A形式で解説するもの、豆知識や発展的な内容をもっと詳しく知りたいときに読むものなどがあり、一つの事項を調べることで連鎖的に知識を広げ、深めていくことができます。

『中学総合的研究問題集 理科 新装三訂版』紙面イメージ

・教科ごとの工夫がたくさん

教科ごとの学習内容に合わせた工夫がたくさんあります。英語ではリスニングアプリ「英語の友」に対応しており、スマホやタブレットで音声の確認ができたり、数学では章ごとの「学習内容ダイジェスト」で学びを定着させたり、社会では折込ポスターがあったりと、楽しく効果的に学習を進めるための工夫が満載です。読み進めることで知的な興奮をかきたて、知的好奇心を満たす構成となっています。

『中学総合的研究 英語 新装四訂版』紙面イメージ■書籍概要

『中学総合的研究』シリーズ(全5点)

●中学総合的研究 英語 新装四訂版

・監修者:金子 朝子

著者:赤池 秀代、秋山 安弘、井戸 聖宏、向後 秀明、二ノ宮 靖史

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : A5判 / 560ページ / オールカラー

・定価:3,300円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022243

●中学総合的研究 数学 新装四訂版

・著者:西村 圭一 他

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : A5判 / 544ページ / オールカラー、別冊:A5判/120ページ/オールカラー

・定価:3,300円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022244

●中学総合的研究 国語 新装四訂版

・著者:峰高久明、葛西太郎、神田邦彦、矢口郁子

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : A5判 / 592ページ / オールカラー

・定価:3,300円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022245

●中学総合的研究 理科 新装四訂版

・著者:有山智雄 他

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : A5判 / 648ページ / オールカラー

・定価:3,300円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022246

●中学総合的研究 社会 五訂版

・著者:大野新 他

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : A5判 / 672ページ / オールカラー

・定価:3,300円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022247

『中学総合的研究問題集』シリーズ(全5点)

●中学総合的研究問題集 英語 新装改訂版

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : B5判 / 176ページ / 2色刷、別冊:B5判/72ページ/2色刷

・定価:1,760円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022248

●中学総合的研究問題集 数学 新装三訂版

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : B5判 / 168ページ / 2色刷、別冊:B5判/96ページ/2色刷

・定価:1,760円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022249

●中学総合的研究問題集 国語読解 新装新版

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : B5判 / 104ページ / 2色刷、別冊:B5判/80ページ/2色刷

・定価:1,760円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022250

●中学総合的研究問題集 理科 新装三訂版

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : B5判 / 176ページ / 2色刷、別冊:B5判/64ページ/2色刷

・定価:1,760円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022251

●中学総合的研究問題集 社会 四訂版

・編者:旺文社

・刊行日:2025年2月12日(水)

・体裁:本冊 : B5判 / 192ページ / 2色刷、別冊:B5判/64ページ/2色刷

・定価:1,760円(税込)

・URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/022252

■旺文社公式アプリ「英語の友」

旺文社が刊行する英語資格試験対策書や学習参考書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやWeb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も200冊以上となりました。

https://eigonotomo.com/

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

【会社概要】

学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL:https://www.obunsha.co.jp/pr/change/

社名 : 株式会社 旺文社

代表者 : 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 : 1931年10月1日

本社 : 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL : 03-3266-6400

事業内容 : 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL : https://www.obunsha.co.jp/