北海道から発信「アニメ」×「ユートピア」アニソン理想郷！=「anitopia」始動！2025年4月 Zepp Sapporoで初開催！

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札幌テレビ放送株式会社


2025年4月6日（日） Zepp Sapporoにて、ラテン語で「郷」を意味する"トピア"を冠したアニソン音楽イベント「anitopia Sapporo 2025」を初開催いたします。


藍井エイル、鈴木このみ、MYTH & ROID、TRUEのほか、Maison de Queenがオープニングアクトで出演決定！



アニソン・サブカルの魅力を北海道から世界へ発信！


地域の活気を呼び覚ます新たなステージがポップカルチャーの未来を切り拓きます。


熱い音楽とともに、あなたの心に響く特別な時間を！



2月15日（土）10:00～チケットぴあにて一般発売開始！


詳しくはオフィシャルHPをご確認ください。


オフィシャルHP :
https://moula.jp/LP/anitopia2025/


開催概要


「anitopia Sapporo 2025」



日時／2025年4月6日（日）OPEN 15:30　START 16:30　END19:30 予定


会場／Zepp Sapporo（札幌市中央区南9条西4丁目4）


料金／オールスタンディング 7,000円（税込）※整理番号付き／ドリンク代600円別途


出演／藍井エイル、鈴木このみ、MYTH & ROID、TRUE


　　　オープニングアクト：Maison de Queen



＜チケット販売＞


一般発売(先着)／2025年2月15日（土）10:00～



オフィシャルHP／https://moula.jp/LP/anitopia2025/


お問い合わせ／anitopia.sapporo@pia.co.jp



主催／ぴあ株式会社、STV札幌テレビ放送


企画制作／MONSTAR design


後援／STVラジオ、FM NORTH WAVE




◆STVイベント


HP ： https://stv.jp/event/anitopia/


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