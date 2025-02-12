北海道から発信「アニメ」×「ユートピア」アニソン理想郷！=「anitopia」始動！2025年4月 Zepp Sapporoで初開催！
札幌テレビ放送株式会社
オフィシャルHP :
https://moula.jp/LP/anitopia2025/
2025年4月6日（日） Zepp Sapporoにて、ラテン語で「郷」を意味する"トピア"を冠したアニソン音楽イベント「anitopia Sapporo 2025」を初開催いたします。
藍井エイル、鈴木このみ、MYTH & ROID、TRUEのほか、Maison de Queenがオープニングアクトで出演決定！
アニソン・サブカルの魅力を北海道から世界へ発信！
地域の活気を呼び覚ます新たなステージがポップカルチャーの未来を切り拓きます。
熱い音楽とともに、あなたの心に響く特別な時間を！
2月15日（土）10:00～チケットぴあにて一般発売開始！
詳しくはオフィシャルHPをご確認ください。
オフィシャルHP :
https://moula.jp/LP/anitopia2025/
開催概要
「anitopia Sapporo 2025」
日時／2025年4月6日（日）OPEN 15:30 START 16:30 END19:30 予定
会場／Zepp Sapporo（札幌市中央区南9条西4丁目4）
料金／オールスタンディング 7,000円（税込）※整理番号付き／ドリンク代600円別途
出演／藍井エイル、鈴木このみ、MYTH & ROID、TRUE
オープニングアクト：Maison de Queen
＜チケット販売＞
一般発売(先着)／2025年2月15日（土）10:00～
オフィシャルHP／https://moula.jp/LP/anitopia2025/
お問い合わせ／anitopia.sapporo@pia.co.jp
主催／ぴあ株式会社、STV札幌テレビ放送
企画制作／MONSTAR design
後援／STVラジオ、FM NORTH WAVE
◆STVイベント
HP ： https://stv.jp/event/anitopia/
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