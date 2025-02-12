Âè£³²ó¥â¥Ó¤Þ¤Á¸¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ê2/26¡Ë¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ï¥Ö¤È¤Ï¡©¡×
Æü·ú¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2022Ç¯½©¤è¤ê¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØCOI-NEXT¥Þ¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦ÁÏµòÅÀ¡ÊÂåÉ½¡§¿¹Àî¹â¹ÔÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë¤È¶¨Æ¯¤Ç¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤Þ¤Á¤Î¥ß¥é¥¤¸¦µæ²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§¥â¥Ó¤Þ¤Á¸¦¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ó¤Þ¤Á¸¦¤Ç¤Ï¡¢ºòº£¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Ãæ¿´¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¿Í¤ÈÆø¤ï¤¤¡É¤¬Ãæ¿´¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»ö¶È¼çÂÎ¡×¤¬Â¿ÍÍ¤Ê´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¾¸Å²°Âç³ØCOI-NEXT¥Þ¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦ÁÏµòÅÀ¡§Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤¬»º´±³ØÌ±¤Î¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡¢Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¤ÈÅÔ»Ô¼ÂÁõ¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæµòÅÀ¡£2022Ç¯ÅÙ～2031Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹©³Ø¡¢Ë¡³Ø¡¢¿´Íý³Ø¡¢·Ý½Ñ³ØÅù¤Î³ØºÝÎÎ°è¤Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
³µÍ×
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Æü»þ¡§2025/2/26¡ÊWED¡Ë16¡§00 ー 18¡§00
¶¦ºÅ¡§COI-NEXT ¥Þ¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦ÁÏµòÅÀ¡¢Æü·úÀß·×Áí¹ç¸¦µæ½ê
¥µ¥¤¥È¡§¥â¥Ó¤Þ¤Á¸¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2025(https://www.nikken-ri.com/services/activities/mobimachiken/event2025.html)
¥×¥í¥°¥é¥à
16:00-16:05¡¡³«ºÅ°§»¢¡¦¡Ö¥â¥Ó¤Þ¤Á¸¦¡×³èÆ°Êó¹ð¡§°ÂÆ£ ¾Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Æü·úÀß·×Áí¹ç¸¦µæ½ê ¼çÀÊ¸¦µæ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ì¾¸Å²°Âç³Ø µÒ°÷¶µ¼ø¡¦COI-NEXT ¥Þ¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦ÁÏµòÅÀ Éû¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー
16:05-16:15¡¡Ì¾¸Å²°ÂçCOI-NEXT¸¦µæÊó¹ð¡§¿¹Àî ¹â¹Ô »á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ì¾¸Å²°Âç³ØÌ¤Íè¼Ò²ñÁÏÂ¤µ¡¹½¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¸¦µæ½êÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ COI-NEXT ¥Þ¥¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¦ÁÏµòÅÀ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー
16:15-16:35¡¡ÏÃÂêÄó¶¡ £±. ÅÄÃæ À®¶½ »á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÅÔ»Ô¶É ÅÔ»Ô·×²è²Ý ÅÔ»Ô·×²èÄ´ºº¼¼Ä¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö¡Ê²¾Âê¡Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ï¥Ö¤Ø¤Î´üÂÔ¡×
16:35-16:50¡¡ÏÃÂêÄó¶¡ £². ËÜÂ¿ µ×Èþ»Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Æü·úÀß·×Áí¹ç¸¦µæ½ê ¸¦µæ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ï¥ÖÀè¿Ê»öÎãÄ´ººÊó¹ð¡×
16:50-17:05¡¡¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯
17:05-18:00¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¿¹Àî ¹â¹Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ñ¥Í¥éー¡§ÅÄÃæ À®¶½ »á¡¢Í²ì Î´ »á¡¢¶â¿¹ Î¼ »á¡¢À¾ÅÄ »Ê »á¡¢ËÜÂ¿ µ×Èþ»Ò
18:00¡¡¡¡¡¡¡¡ ÊÄ²ñ
¤ª¿½¹þ¤ß
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²ÃÀèÃå1000Ì¾
ZoomÅÐÏ¿¤«¤é¤ª¼êÂ³¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://zoom.us/webinar/register/WN_mcquZcuoTK6IwbumJqE4UQ
¢¨²ñ¾ì»²²Ã¤Ï¡¢²ñ°÷¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£