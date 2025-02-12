「AutoReserve」、ドイツのレストラン予約に対応開始 ! 伝統と革新が融合した料理の数々を体験！
株式会社ハロー（本社：東京都渋谷区恵比寿1-21-8 VORT恵比寿III 2F、代表取締役：播口友紀）は、AIによるレストラン予約サービス「AutoReserve」にドイツのレストラン情報の掲載を新たに開始いたしました。
これにより、言語の障壁なく、ミシュランスター付きレストランから地元で愛される隠れ家的な名店まで、約5万５千件のレストランの予約が可能になります。本場のシュニッツェル、ザウアーブラーテン、リースリングワインなど、ドイツ料理の真髄を存分に味わえる機会を提供します。
掲載開始の背景
コロナ以降、低迷していたドイツへの2024年の日本人渡航者数は2019年比で60％まで回復しているおり2025年には90％まで回復すると見込まれます。また、ドイツへのパッケージツアーが物価高騰のさまざまな要因が重なり、年間平均価格が19年の48.2万円から24年は81.4万円に上昇しているにもかかわらず旅行者数は増加する見込みです。「AutoReserve」では日本人渡航者のドイツの豊かな文化遺産や美食への旅をサポートいたします。
出展元［TRAVEL JOURNAL ONLINE］[ドイツ観光局、25年の日本市場の回復8割と予測 円高が前提] [https://www.tjnet.co.jp/2024/11/05/ドイツ観光局、25年の日本市場の回復8割と予測 /(https://www.tjnet.co.jp/2024/11/05/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%B1%80%E3%80%8125%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%A0%B4%E3%81%AE%E5%9B%9E%E5%BE%A98%E5%89%B2%E3%81%A8%E4%BA%88%E6%B8%AC%E3%80%80/)]
ドイツの人気レストラン情報
ドイツ旅行には欠かせない、各地域の特色あるレストラン情報を紹介します。
ベルリン
【ベルリン】2025年最新おすすめレストラン10選(https://autoreserve.com/ja/lists/xYjXbtWPir2ztuPjPCTm?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250219001)
【ベルリン】ブランデンブルク門周辺の現代ドイツ料理の名店
Nante Eck(ナンテ・エック)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/BtT1cGvTsE2HGvygTHd4?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250219002)
ミュンヘン
【ミュンヘン】2025年最新おすすめレストラン10選(https://autoreserve.com/ja/lists/oiHWoWTAHsDhUUaHs7AG?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250219003)
【ミュンヘン】オクトーバーフェスト近くの伝統的なバイエルン料理店
Augustiner Keller(アウグスティナー・ケラー)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/9vTWrrFCh4PWTrDY46ib?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250219004)
フランクフルト
【フランクフルト】2025年最新おすすめレストラン10選(https://autoreserve.com/ja/lists/krmpNTCRdee5yAEfme2Z?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250219005)
【フランクフルト】アルトシュタットのアップルワイン醸造所併設レストラン
Atschel(アッシェル)(https://autoreserve.com/ja/restaurants/mg18XYsQzHTKXH2dHWbY?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250219006)
◆AutoReserveとは
AutoReserveは、AIによって日本国内および海外のレストラン予約を行うサービスです。
予約可能なレストラン数は250万件を超え、店舗の営業時間外でも、AutoReserveから行きたいお店を探しオンラインで予約が可能。
移動中や仕事中でお店の営業時間内に予約ができない、外国語話者や聴力に支障があって電話で予約ができない、といったレストラン予約の障壁を解消します。
AutoReserveを開く :
https://autoreserve.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250219007
AutoReserveホームページに遷移します。
AutoReserveでは、飲食店向け業務支援サービス「Respo by AutoReserve」への送客を無料で行なっており、Respoの予約台帳も無料でご利用いただけます。（ホームページ(https://autoreserve.com/ja/for_restaurants?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202412vn)）
◆株式会社ハローについて
株式会社ハローは “Goodbye past, Hello future.” をミッションに掲げ、AIを根幹に置いてプロダクトを設計する”AI-First Products”の理念のもとで各プロダクトを展開しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56009/table/37_1_cd9c9caf484f09881b17bdde90bb547c.jpg ]
◆関連メディア
AutoReserve：https://autoreserve.com/
Respo：https://autoreserve.com/for_restaurants
HelloX：https://www.hellovoice.ai/
会社公式note：https://note.com/helloinc/