【ロイズ】2月後半催事出店情報。人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどを販売します。
北海道のチョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」（北海道札幌市）は、ロイズが出店するバレンタイン催事や北海道物産展の一部会場にて人気の生チョコレートやポテトチップチョコレートなどの商品を販売いたします。
【ロイズ公式HP 催事情報】https://www.royce.com/brand/saiji/
2025年2月後半に開催される、ロイズが出店する催事の一部会場をご紹介します。
・松坂屋静岡店（静岡県） 開催中～2月16日
・ながの東急百貨店（長野県） 開催中～2月16日
・香林坊大和（石川県） 開催中～2月16日
・富山大和（富山県） 開催中～2月16日
・東武宇都宮百貨店大田原店（栃木県） 開催中～2月17日
・FKDインターパーク店（栃木県） 開催中～2月17日
・山陽百貨店（兵庫県） 2月15日～2月24日
・三越名古屋星ヶ丘店（愛知県） 2月15日～3月3日 ※2/25は催事場閉場日。
・東武宇都宮百貨店（栃木県） 2月15日～3月4日
・うすい百貨店（福島県） 2月15日～3月10日
・高松三越（香川県） 2月16日～3月4日
・津松菱（三重県） 2月19日～3月3日
・京成百貨店（茨城県） 2月21日～3月4日
※会場により取り扱い商品は異なります。また、催事日程の変更や中止、商品が品切れとなる場合がございます。 詳しくは百貨店へお問い合わせください。
おすすめ商品
※品数に限りがございます。催事期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。
＼おかげさまで、ロイズの生チョコレートは通年販売開始より30周年を迎えました／
▼生チョコレート[オーレ]
ロイズの生チョコレートの代表作[オーレ]。ミルクチョコレートに北海道の生クリームと風味付けの洋酒をブレンドした、まろやかでやさしい味わいです。
商品名：生チョコレート[オーレ]
内容量：20粒
価 格：税込864円（本体価格800円）
▼ポテトチップチョコレート[オリジナル]
パリッとした食感のポテトチップの片面に、口どけの良いチョコレートをコーティングしました。 チョコレートの甘さとポテトチップの塩味の絶妙なバランスがクセになるおいしさです。
商品名：ポテトチップチョコレート[オリジナル]
内容量：190g
価 格：税込864円（本体価格800円）
▼ピスターシュショコラ
香ばしくコク豊かなピスタチオクリームに、深煎りしたピスタチオと塩がけしたピスタチオの2種類を混ぜ込んで、まろやかなミルクチョコレートに閉じ込めました。 好きな厚さに切り分けて食べるスタイルが楽しいチョコレートです。
商品名：ピスターシュショコラ
内容量：1本
価 格：税込1,485円（本体価格1,375円）
▼ロイズアールショコラ[4種詰合せ]
フルーツやナッツのクリームなどが入ったひと口ショコラ。ロイズの頭文字“R”をモチーフにした2つのカタチに、ジャンドゥーヤ、ストロベリー、ミルクココア、レモンの4種類の味わいを閉じ込めました。
商品名：ロイズアールショコラ[4種詰合せ]
内容量：4種/計20個
価 格：税込891円（本体価格825円）
上記商品の他にも、期間・数量限定の商品や定番商品をご用意しております。
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