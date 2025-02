雪山を愛する人たちのためのイベント「OAKLEY COMMUNITY DAYS」を白馬八方尾根スキー場にて3 月8 日（土）、9 日（日）に開催！

ルックスオティカジャパン株式会社

世界中のスノーリゾートで開催され、昨シーズン日本でも初めて開催された「OAKLEYCOMMUNITY DAYS(オークリーコミュニティデイズ)」を、今年は3 月8 日(土)、9 日(日)に長野県の白馬八方尾根スキー場にて開催します。9 日(日)には世界で活躍するチームオークリーのトップアスリートでフリースタイルスキーヤーの川村あんり選手、プロスノーボーダーの相澤亮選手らも駆けつけ、アスリートと一緒に雪山を滑ることができる「RIDE WITH THE PROS(ライドウィズザプロズ)」など様々なコンテンツを予定しております。

また、野外音楽フェスティバルSNOW MACHINE(スノーマシーン)とパートナーシップを組み、白馬八方尾根スキー場うさぎ平にあるOAKLEY FIRST STAGE(オークリーファーストステージ)と特設会場であるOAKLEY MAIN STAGE(オークリーメインステージ)にて人気のDJが会場を盛り上げ、アフタースキーを堪能できます。SNOW MACHINEのイベントは3月4日(火)から9日(日)まで開催予定です。また、今シーズン同スキー場うさぎ平テラスにオープンしたポップアップストアOAKLEY BASE(オークリー ベース)では、オークリーのゴーグルが持つPrizm(TM)(プリズム)テクノロジーやヘルメットをゲレンデで試し、購入もできる雪山ならではの体験ができます。

本イベントの詳細と最新情報はオークリーの公式インスタグラム @oakleyjapan(https://www.instagram.com/oakleyjapan/)と特設ページ(https://2025-communitydays-oakley.peatix.com/)にてご覧ください。

野外音楽フェスティバルSNOW MACHINEの詳細とチケットの購入情報は@snowmachinejapan(https://www.instagram.com/snowmachinejapan/)と 公式ウェブサイト(https://snow-machine.com/hakuba/ja/) にてご確認ください。

OAKLEY COMMUNITY DAYS 2024

【OAKLEY COMMUNITY DAYSイベント概要】

日時: 2025年3月8日(土)、9日(日)

会場: 白馬八方尾根スキー場(長野県北安曇郡白馬村大字北城4487-12)

うさぎ平 OAKLEY TERRACE周辺

コンテンツ: 「RIDE WITH THE PROS」などチームオークリーのアスリートと一緒にコースを滑るアクティビティ、雪玉を的に当てる「雪玉ストラックアウト」のゲームなど複数予定

※「RIDE WITH THE PROS」は9日(日)のみ開催予定で、事前登録制となります。詳しくは下記の特設ページをご覧ください。定員以上のお申し込みがあった場合は抽選となります。

※OAKLEY COMMUNITY DAYSの参加費は無料ですが、当イベント会場へのリフト券代やSNOW MACHINEのイベント参加費などはご自身でご負担ください。

OAKLEY COMMUNITY DAYS特設ページ(https://2025-communitydays-oakley.peatix.com/)

SNOW MACHINE公式ウェブサイトサイト(https://snow-machine.com/hakuba/ja/)

白馬八方尾根スキー場(https://www.happo-one.jp/)

ゲストライダー

川村あんり選手 インスタグラム(https://www.instagram.com/anrikawamura/)

相澤亮選手 インスタグラム(https://www.instagram.com/ryoaizawa___yo/) 他、チームオークリーのアスリートたちも参加予定

川村あんり選手相澤亮選手

【OAKLEY BASEについて】

場所:白馬八方尾根スキー場 うさぎ平テラス3F カフェテリアYETI前

期間:2025年4月6日(日)までオープン

営業時間:10:00~15:00

貸出商品:OAKLEYゴーグル・ヘルメット

本件についてのお問い合わせ先

ルックスオティカジャパン カスタマーサービス

0120-990-307

<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley(R))は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けた製品を展開しています。

