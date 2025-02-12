奇才ヤン・シュヴァンクマイエル監督の異色ダークファンタジー『オテサーネク』を、2/14(金)21:00～YouTubeで無料公開！

株式会社WOWOWプラス

Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」公式YouTubeにて、 民話に着想を得た、奇才ヤン・シュヴァンクマイエル監督による悪夢のようなダークファンタジー『オテサーネク』を、2月14日（金）21時より2週間限定無料公開！

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

『アリス』『ファウスト』等の作品で知られ、アート・アニメ界でカリスマ的存在のシュヴァンクマイエル監督が、チェコ人なら誰もが知っている昔話“オテサーネク”の舞台を現代に置き換え、実写にアニメーションを交えて異色のダークファンタジーに仕上げた本作。

巨大化し暴走する切り株の子“オチーク”に為す術もない両親、そんな家族を監視し続ける少女……話はだんだんとハードボイルドな様相に！ “オチーク”の前に立ちはだかるのは何か、そしてラストシーンの先に観客が見るものとは。 世界の映画祭でも高く評価された、悪夢のような実写長編映画です。

さらに、今回のYouTube配信を記念し、「オテサーネク Blu-ray」（発売元：株式会社WOWOWプラス 販売元：株式会社KADOKAWA）封入のブックレットより、チェコ語翻訳家・木村有子氏の解説エッセイをnoteで無料公開！(https://note.com/preview/n2fc3e2d05521?prev_access_key=8356a0d28c00a08be717b71a579797db)昔話“オテサーネク”との衝撃の出会いや、監督自身の拒食体験にも触れた充実の内容。

また、公式Podcast「ナナメから！シネマ解剖班(https://open.spotify.com/show/47X6awJLbtjIVQKi987nXm?si=599c76932b3544fa)」では、『オテサーネク』の人気の理由や、様々な解釈を生む、あるシーンを考察したエピソードを配信中。本編とあわせてお楽しみ下さい。

#3『オテサーネク』前編 オテサーネクってなんで人気なの？(https://open.spotify.com/episode/16bxnpRDmxVo9JgpyF8FaX?si=Tpjfm3wSS_qAO1-Xf99DCQ)

#4『オテサーネク』後編 作品の「？」なシーンを考える！(https://open.spotify.com/episode/6yvnx73qWSOtaDkxkCSTYR?si=_M_mdaIRSh2Z85Occ0KtYw)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QLJRKBJPUBc ]

オテサーネク（2000年／チェコ・イギリス／132分）

監督：ヤン・シュヴァンクマイエル

★Prime Videoでのご視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%AF-%E5%AD%97%E5%B9%95%E7%89%88-%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC/dp/B09NK5TP2Q/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3LYDV00M89YWQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wz9dfTJKFPK1x7eBocc2k5dBEMsni337LPiQ4diLy7-Fyl71VkEPCS8QOK4TwTaQ6Sdt4zgBXdAJWmDysGB4sAknapl1taFNSVn4yhPHLm_56nudyHxx9R7WmtspzJnC3Zr9DrRP5ktR_MkQ4jV0YA.OwnVna4fF0cvh7qPiMhHEy8Eg4DovN_i7yLytM4IcRI&dib_tag=se&keywords=%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%AF&qid=1737699437&s=instant-video&sprefix=%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%AF%2Cinstant-video%2C176&sr=1-1)

■あらすじ

子宝に恵まれない夫婦。偶然見つけた切り株が子供の形に見えたこと から、夫は妻のためにそれを持ち帰る。妻はそれを我が子と信じ、求められるがまませっせと食べ物を与え続けた。やがて切り株の子“オチーク” は巨大化し＜食べ物＞を求めて暴走を始める。 巨大化し暴走する切り株の子“オチーク”に為す術もない両親、そんな家族を監視し続ける少女 ... “オチーク”の前に立ちはだかるのは?そしてラストシーンの先に観客が見るものとは。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

(C) Athanor Athanor ILLUMINATION FILMS / KEITH GRIFFITHS FILM FOUR Barrandov Biografia

●シネフィルWOWOW プラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV

■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」

https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN&si=GLbHhUEAGIqjZM9T(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN&si=GLbHhUEAGIqjZM9T)

■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」

https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)

■据え置き「アニメシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5

●シネフィルWOWOW プラス公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/cinefilwow_plus

●シネフィルWOWOWプラス公式Podcast

https://open.spotify.com/show/47X6awJLbtjIVQKi987nXm?si=d5fb3ae48b724f2c

●Amazon Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」

https://amzn.to/3Ak6txb