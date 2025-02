化粧品業界のタブーに挑戦！防腐剤・乳化剤不使用のシンプルスキンケア「 TSURU Pure Shake Moisturizer 」がクラウドファンディングで先行販売！

株式会社UKIYO educationPure Shake Moisturizer 左の水成分と右のオイル成分をユーザーが自分で混ぜて開封後2週間で使用する。

株式会社UKIYO education(本社:大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12、代表取締役:中島あさ美)は、クラウドファンディングで会社として初の商品「TSURU Pure Shake Moisturizer」の予約販売およびサポーターの募集を開始した。

1月19日から3月31日までの期間中、CAMPFIRE( https://camp-fire.jp/projects/815024/preview )にて実施する。その後は、自社サイトにて通常販売を予定している。

実施の背景

代表の中島は、市販の化粧品が使えないほどの敏感肌に悩まされてきた。成分を研究するうちに、防腐剤や乳化剤などの刺激成分が、多くの化粧品に含まれていることに気づき、シンプルな成分のみを使って手作りするようになった。人間の皮脂成分のバランスを研究し、それを最低限の材料で再現するシンプルな保湿液を、自宅のキッチンで調合して開発した。これにより自身の肌荒れが改善し、さらにアトピーやニキビに悩む友人たちの肌も改善したため、商品化に踏み切った。

クラウドファンディングのリターン・特典

学生限定のお得なプランセットでお得に企業向けのスポンサー募集も

商品と特徴と開発ストーリー

防腐剤を全く使用しないため、届いてから自分で二つの液体を混ぜて、開封後は2週間で使い切るように設計されている(開封前は二年間常温保管可能)まるで食品のような本商品。使用方法としては乳液やクリームの代わりとして肌に使用するが、実際に口に入れても安全な成分のみでできており、甘酸っぱい味がする。合成防腐剤だけでなく、自然由来の防腐剤さえも使用しない化粧品の製造は薬機法上の規制が厳しく、商品化するまでに多くの困難があった。

開封後も1年ほど保存できるように防腐成分を入れることが常識の化粧品業界。そのため20社以上の工場に断られ、プロジェクトは絶望的な状況に何度も陥った。担当者や営業担当からは断られることが多かったため、小さな工場の社長さんからまた他の工場の社長さんを数珠繋ぎのように紹介してもらうことを重ね、協力を取り付け、防腐剤不使用で無菌充填が可能な技術力のある工場にも巡り合い、ついに実現に至った。

担当者コメント

[Asami Nakashima CEO of UKIYO education Co., Ltd.][ 株式会社UKIYO education / 中島あさ美 ]

「私自身、アトピーやニキビ、ただれに長年悩まされてきたからこそ、この商品を敏感肌の方々に心から届けたいと思っています。

初めは自分のためだけに開発したものが、やがて家族のためになり、友人のためになり、気づけばより多くの人のためのものになっていました。

開発当時に感じたのは、「私の肌が悪いわけじゃなかったんだ」という気づきでした。市場には無数の商品があふれているのに、本当に消費者目線で真実を追求した商品が少ないことへの憤り。

そんな想いからこのプロジェクトを立ち上げ、こうして皆さんにお披露目できることを心から嬉しく思います。

ブランドはまだ始まったばかりで、皆さんのお力をぜひお借りしたいです!コラボレーションのご提案も大歓迎です。ぜひご一緒できれば嬉しいです!」

最後に

本商品は年齢や性別を問わず使用でき、特に乾燥性の敏感肌を持つ人々に最適だ。

誤って口に入れてしまっても安心の成分で作られており、小さな子どもや障がいのある子どもを持つ家庭からもその点で高い支持を受けている。今後もこのプロジェクトから目が離せない。