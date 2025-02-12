大阪で大規模イベントで開催するスタートアップと支援者のピッチ登壇者を募集中

一般社団法人日本スタートアップ支援協会

〇イベント概要

The JSSA KANSAI PitchAward50 &Booth60 Vol.56

日時：2025年2月25日11時～20時(10時30分開場）

会場：マイドームおおさか２階BCD展示場 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号

主催：一般社団法人日本スタートアップ支援協会

共催：大阪産業局

参加費：1000円

▼一般参加者の申込フォームは下記になります。

https://peatix.com/event/4214862/view

今回のご来賓は大阪市長の横山英幸（よこやまひでゆき）様と近畿財務局局長 関 禎一郎（せきていいちろう）様です。

下記のピッチの登壇者を募集中です。

エレベーターピッチ

資金調達中や事業提携先を探しているスタートアップの方はエレベーターピッチへのエントリーをお勧めします。多数の投資家や大企業の前でアピールできます。

▼エントリーフォーム（2月15日締切）

https://forms.gle/piu1ipR97PyJVH2r8

リバースピッチ

支援者の方でスタートアップとのアクセスを強化されたい企業様はリバースピッチに登壇されることをお勧めします。

▼エントリーフォーム（2月15日締切）

https://forms.gle/kUoZmy11hmoFVnoZ7

▼各ピッチのエントリー料は無料ですが会場の入場料はお一人様1000円必要です。

https://peatix.com/event/4214862/view

パワーマッチングブース

下記の64社のブースは関西での資金調達、販路開拓、人材募集、事業提携、商材PR、ソーシングの絶好の機会です。

▼ブース64社と出展時間一覧

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1COSlGqs4zzaxtMWxq98mFcFoKxD4y5igSxhGNwvtWD8/edit?usp=sharing

▼パワーマッチングブース面談事前予約申込フォーム（２月１２日１次締切）

https://forms.gle/CWvRKszuHaqqG8fS6

豪華なトークセッションも3組開催します。

〇11:25～12:15 トークセッション１

「（関西スタートアップエコシステムの現状と課題、気になる関西万博のインパクトは？」

阪急阪神不動産株式会社 代表取締役副会長 諸冨隆一氏

神戸大学産官学連携本部 教授 熊野 正樹氏

【東証G】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 共同創業者 フォーリー淳子氏

モデレーター 日本スタートアップ支援協会 代表理事 岡隆宏

〇12:15～13:00トークセッション２

「関西でのスタートアップコミュニティの功罪とは？」

シナジーマーケティング株式会社 取締役会長 谷井等氏

【東証G】株式会社i-plug 代表取締役CEO 中野 智哉氏

【東証G】株式会社ブロードエンタープライズ 代表取締役社長 中西 良祐氏

【東京PM】BABYJOB株式会社 代表取締役社長 上野公嗣氏

モデレーター 日本スタートアップ支援協会 代表理事 岡隆宏

〇16:45～17:30トークセッション３

「関東と比較して関西のディープテックスタートアップの強みと課題とは？」

中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長 石井芳明氏

株式会社リバネス代表取締役社長COO 高橋修一郎氏

MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社 代表取締役CEO 宮川 潤氏

モデレーター 日本スタートアップ支援協会 代表理事 岡隆宏

●スポンサー企業

三井住友銀行

関西みらい銀行

三井住友信託銀行

東海東京証券

野村證券株式会社

松井証券株式会社

EY新日本有限責任監査法人

有限責任 あずさ監査法人

RSM清和監査法人

宝印刷株式会社

株式会社プロネクサス

三井住友海上火災保険

Ｊフロントリテイリング株式会社

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

阪急阪神不動産株式会社

Sansan株式会社

アマゾン ウェブサービス ジャパン合同会社

TIS株式会社

株式会社ソシオ

株式会社オービックビジネスコンサルタント

弁護士法人第一法律事務所



●後援連携団体

京都大学イノベーションキャピタル株式会社

大阪イノベーションハブ（大阪市）

シェアリングエコノミー協会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イベント事務局募集中

https://forms.gle/Yno7VWDZEKnBefqV7

今後のセミナーイベントスケジュール

https://peatix.com/group/48739/events

東京港区共催イベント開催予定 4/10、8/18、11/20

大阪開催 2月25日、沖縄開催 3月21日、京都開催 5月20日