大阪で大規模イベントで開催するスタートアップと支援者のピッチ登壇者を募集中

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一般社団法人日本スタートアップ支援協会

〇イベント概要


The JSSA KANSAI PitchAward50 &Booth60 Vol.56


日時：2025年2月25日11時～20時(10時30分開場）


会場：マイドームおおさか２階BCD展示場　〒540-0029　大阪市中央区本町橋2番5号


主催：一般社団法人日本スタートアップ支援協会


共催：大阪産業局


参加費：1000円　


▼一般参加者の申込フォームは下記になります。


https://peatix.com/event/4214862/view


今回のご来賓は大阪市長の横山英幸（よこやまひでゆき）様と近畿財務局局長 関 禎一郎（せきていいちろう）様です。



下記のピッチの登壇者を募集中です。



エレベーターピッチ

資金調達中や事業提携先を探しているスタートアップの方はエレベーターピッチへのエントリーをお勧めします。多数の投資家や大企業の前でアピールできます。
▼エントリーフォーム（2月15日締切）


https://forms.gle/piu1ipR97PyJVH2r8






リバースピッチ

支援者の方でスタートアップとのアクセスを強化されたい企業様はリバースピッチに登壇されることをお勧めします。


▼エントリーフォーム（2月15日締切）


https://forms.gle/kUoZmy11hmoFVnoZ7





▼各ピッチのエントリー料は無料ですが会場の入場料はお一人様1000円必要です。


https://peatix.com/event/4214862/view





パワーマッチングブース

下記の64社のブースは関西での資金調達、販路開拓、人材募集、事業提携、商材PR、ソーシングの絶好の機会です。


▼ブース64社と出展時間一覧


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1COSlGqs4zzaxtMWxq98mFcFoKxD4y5igSxhGNwvtWD8/edit?usp=sharing


▼パワーマッチングブース面談事前予約申込フォーム（２月１２日１次締切）


https://forms.gle/CWvRKszuHaqqG8fS6





豪華なトークセッションも3組開催します。


〇11:25～12:15 トークセッション１


「（関西スタートアップエコシステムの現状と課題、気になる関西万博のインパクトは？」


阪急阪神不動産株式会社 代表取締役副会長 諸冨隆一氏


神戸大学産官学連携本部 教授 熊野 正樹氏


【東証G】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社　共同創業者 フォーリー淳子氏


モデレーター　日本スタートアップ支援協会　代表理事　岡隆宏



〇12:15～13:00トークセッション２


「関西でのスタートアップコミュニティの功罪とは？」


シナジーマーケティング株式会社　 取締役会長 谷井等氏


【東証G】株式会社i-plug 代表取締役CEO 中野 智哉氏


【東証G】株式会社ブロードエンタープライズ 代表取締役社長 中西 良祐氏


【東京PM】BABYJOB株式会社　代表取締役社長　上野公嗣氏


モデレーター　日本スタートアップ支援協会　代表理事　岡隆宏



〇16:45～17:30トークセッション３


「関東と比較して関西のディープテックスタートアップの強みと課題とは？」


中小企業基盤整備機構　創業・ベンチャー支援部長 石井芳明氏


株式会社リバネス代表取締役社長COO　高橋修一郎氏


MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社 代表取締役CEO 宮川　潤氏


モデレーター　日本スタートアップ支援協会　代表理事　岡隆宏



●スポンサー企業
三井住友銀行
関西みらい銀行
三井住友信託銀行
東海東京証券
野村證券株式会社
松井証券株式会社
EY新日本有限責任監査法人
有限責任 あずさ監査法人
RSM清和監査法人
宝印刷株式会社
株式会社プロネクサス
三井住友海上火災保険
Ｊフロントリテイリング株式会社
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
阪急阪神不動産株式会社
Sansan株式会社
アマゾン ウェブサービス ジャパン合同会社
TIS株式会社
株式会社ソシオ
株式会社オービックビジネスコンサルタント
弁護士法人第一法律事務所



●後援連携団体
京都大学イノベーションキャピタル株式会社
大阪イノベーションハブ（大阪市）
シェアリングエコノミー協会


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イベント事務局募集中


https://forms.gle/Yno7VWDZEKnBefqV7



今後のセミナーイベントスケジュール


https://peatix.com/group/48739/events



東京港区共催イベント開催予定　4/10、8/18、11/20


大阪開催　2月25日、沖縄開催　3月21日、京都開催　5月20日