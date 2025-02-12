大阪で大規模イベントで開催するスタートアップと支援者のピッチ登壇者を募集中
〇イベント概要
The JSSA KANSAI PitchAward50 &Booth60 Vol.56
日時：2025年2月25日11時～20時(10時30分開場）
会場：マイドームおおさか２階BCD展示場 〒540-0029 大阪市中央区本町橋2番5号
主催：一般社団法人日本スタートアップ支援協会
共催：大阪産業局
参加費：1000円
▼一般参加者の申込フォームは下記になります。
https://peatix.com/event/4214862/view
今回のご来賓は大阪市長の横山英幸（よこやまひでゆき）様と近畿財務局局長 関 禎一郎（せきていいちろう）様です。
下記のピッチの登壇者を募集中です。
エレベーターピッチ
資金調達中や事業提携先を探しているスタートアップの方はエレベーターピッチへのエントリーをお勧めします。多数の投資家や大企業の前でアピールできます。
▼エントリーフォーム（2月15日締切）
https://forms.gle/piu1ipR97PyJVH2r8
リバースピッチ
支援者の方でスタートアップとのアクセスを強化されたい企業様はリバースピッチに登壇されることをお勧めします。
▼エントリーフォーム（2月15日締切）
https://forms.gle/kUoZmy11hmoFVnoZ7
▼各ピッチのエントリー料は無料ですが会場の入場料はお一人様1000円必要です。
https://peatix.com/event/4214862/view
パワーマッチングブース
下記の64社のブースは関西での資金調達、販路開拓、人材募集、事業提携、商材PR、ソーシングの絶好の機会です。
▼ブース64社と出展時間一覧
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1COSlGqs4zzaxtMWxq98mFcFoKxD4y5igSxhGNwvtWD8/edit?usp=sharing
▼パワーマッチングブース面談事前予約申込フォーム（２月１２日１次締切）
https://forms.gle/CWvRKszuHaqqG8fS6
豪華なトークセッションも3組開催します。
〇11:25～12:15 トークセッション１
「（関西スタートアップエコシステムの現状と課題、気になる関西万博のインパクトは？」
阪急阪神不動産株式会社 代表取締役副会長 諸冨隆一氏
神戸大学産官学連携本部 教授 熊野 正樹氏
【東証G】シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 共同創業者 フォーリー淳子氏
モデレーター 日本スタートアップ支援協会 代表理事 岡隆宏
〇12:15～13:00トークセッション２
「関西でのスタートアップコミュニティの功罪とは？」
シナジーマーケティング株式会社 取締役会長 谷井等氏
【東証G】株式会社i-plug 代表取締役CEO 中野 智哉氏
【東証G】株式会社ブロードエンタープライズ 代表取締役社長 中西 良祐氏
【東京PM】BABYJOB株式会社 代表取締役社長 上野公嗣氏
モデレーター 日本スタートアップ支援協会 代表理事 岡隆宏
〇16:45～17:30トークセッション３
「関東と比較して関西のディープテックスタートアップの強みと課題とは？」
中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長 石井芳明氏
株式会社リバネス代表取締役社長COO 高橋修一郎氏
MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社 代表取締役CEO 宮川 潤氏
モデレーター 日本スタートアップ支援協会 代表理事 岡隆宏
●スポンサー企業
三井住友銀行
関西みらい銀行
三井住友信託銀行
東海東京証券
野村證券株式会社
松井証券株式会社
EY新日本有限責任監査法人
有限責任 あずさ監査法人
RSM清和監査法人
宝印刷株式会社
株式会社プロネクサス
三井住友海上火災保険
Ｊフロントリテイリング株式会社
ブリッジコンサルティンググループ株式会社
阪急阪神不動産株式会社
Sansan株式会社
アマゾン ウェブサービス ジャパン合同会社
TIS株式会社
株式会社ソシオ
株式会社オービックビジネスコンサルタント
弁護士法人第一法律事務所
●後援連携団体
京都大学イノベーションキャピタル株式会社
大阪イノベーションハブ（大阪市）
シェアリングエコノミー協会
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イベント事務局募集中
https://forms.gle/Yno7VWDZEKnBefqV7
今後のセミナーイベントスケジュール
https://peatix.com/group/48739/events
東京港区共催イベント開催予定 4/10、8/18、11/20
大阪開催 2月25日、沖縄開催 3月21日、京都開催 5月20日