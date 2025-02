りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAMEの名場面のオリジナルフレームで撮影できるPhotomaticがスタート

ピックハイブ株式会社

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI

AFTER POP UP in Photomatic

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼COO:大迫 由典)は、2025年2月15日(土)から2月28日(金)の間、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAMEの名場面を全16種のオリジナルフレームにして期間限定でご用意します。

また、期間中Photomatic 渋谷道玄坂店は、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME仕様に。店内には試合当日の写真を展示いたします。他にも、今回のコラボレーションを記念したSNSプレゼントキャンペーンの開催など、盛りだくさん。

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAMEの熱狂との感動の中で、一緒に撮影をお楽しみください。

Photomatic 設置概要

【日程】2025年2月15日(土)~2025年2月28日(金)

【フレーム】全16種

【料金】1回1,000円(1枚出力+静止画・動画データ)

【対象】

Photomatic 渋谷道玄坂店、Photomatic 新宿区役所店、Photomatic 名古屋サカエチカ店、Photomatic 梅田 蔦屋書店、Photomatic ららぽーと柏の葉、Photomatic ららぽーとTOKYO-BAY、Photomatic ららぽーと横浜、Photomatic BOSS E・ZO FUKUOKA

コラボ記念!ここでしか手に入らないアクリルブロックが当たるSNSキャンペーン開催

XかInstagramでPhotomatic日本公式アカウントをフォローし、指定のハッシュタグを付けてりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAMEのコラボフレームで撮影した写真やコラボ店舗の写真を投稿していただいた方の中から、抽選で5名様に今回のコラボフレームをデザインしたアクリルブロックをプレゼントいたします。

【応募期間】

2025年2月15日(土)~2025年2月28日(金)

【応募条件】

上記期間中に、XまたはInstagramで、Photomatic日本公式アカウントをフォローし、「#BリーグxPhotomatic」(xは小文字のエックス) のハッシュタグを付けて、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAMEのコラボフレームで撮影した写真やコラボ店舗の写真を投稿してください。

Instagram日本公式アカウント:@photomatic_japan

X日本公式アカウント:@photomatic_jp

【当選者発表】

2025年3月3日(月)

※当選者にはDMにて当選連絡をいたします。

対象店舗

Photomatic 渋谷道玄坂店

【営業時間】10:00-22:00(1階路面ブースは24時間)

【住所】〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目29-6

Photomatic 新宿区役所店

【営業時間】10:00-21:30

【住所】〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町一丁目5番1号

Photomatic 名古屋サカエチカ店

【営業時間】10:00-20:00

【住所】〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-6先 サカエチカ

(カメラのキタムラ 名古屋サカエチカ店)

Photomatic 梅田 蔦屋書店

【営業時間】10:30-20:30

【住所】〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F 梅田 蔦屋書店

Photomatic ららぽーとTOKYO-BAY

【営業時間】平日10:00-20:00 土日祝10:00-21:00

【住所】〒273-8530 千葉県船橋市浜町2丁目1-1 Photomaticの設置場所:中央広場ステージ

Photomatic ららぽーと柏の葉

【営業時間】平日10:00-20:00 土日祝10:00-21:00

【住所】〒277-8518 千葉県柏市若柴175

(Photomaticの設置場所:GU・ABCマート横)

Photomatic ららぽーと横浜

【営業時間】平日10:00-20:00 土日祝10:00-21:00

【住所】〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

(Photomaticの設置場所:TOHOシネマズ前)

Photomatic BOSS E・ZO FUKUOKA

【営業時間】10:00-22:00

【住所】〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-6 BOSS E・ZO FUKUOKA

(Photomaticの設置場所:3F チケット売り場前)

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう?」という一言からPhotomaticのセルフフォトが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間に、Photomaticの感性が詰め込まれ、カメラに繋がったリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSやNew Jeansなどたくさんのお客様から創業以来愛され続けています。

2024年、キタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始し、いよいよ日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けします。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

会社概要

社名:ピックハイブ株式会社

本社所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役:大迫 由典

事業内容:セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP:https://pichive.com/