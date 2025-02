NOTHING NEW 新作短編映画『幽霊の日記』キービジュアル解禁&本編公開

株式会社NOTHING NEW

映画レーベル NOTHING NEW(代表:林健太郎 以下、NOTHING NEW)が、『viewers:1』、『City Lives』などを手がける針谷大吾・小林洋介の新作SF短編映画『幽霊の日記』の本編を、本日2月12日(水)19:00よりYouTubeにて公開いたしました。あわせてキービジュアルも解禁。「イシナガキクエを探しています(TXQ FICTION)」や「行方不明展」などを手がけるテレビ東京 プロデューサー大森時生からのコメントも到着しました。

[キービジュアル]

『幽霊の日記』は、茨城県稲敷郡で営むとあるレストランを舞台に、日本最大の異次元構造物と十数年間続く心霊現象の謎を解き明かしていく物語。



ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2021 スマートフォン 映画作品部門 supported by Sonyで優秀賞を受賞した『viewers:1』を制作した針谷大吾・小林洋介が、VFXを駆使しながら、独特の終末世界を演出します。



NOTHING NEWは、”才能が潰されない世の中”の実現を目標として、世界を目指す新しい才能と共に作品を製作する映画レーベルです。



本作で主演を務めるのは、2024年公開の映画『雨とひかり』や、2022年公開の映画『北風だったり、太陽だったり』などに出演する飯田芳。異次元構造物のある世界を生きる男を演じます。



本編はNOTHING NEW 公式YouTube(https://www.youtube.com/@NOTHINGNEW_FILM/videos)にて公開。全編の視聴が可能です。

【『幽霊の日記』本編】

テレビ東京 プロデューサー 大森時生からのコメントも到着

[視聴URL:https://youtu.be/op1hpFw9Q1w ]

(テレビ東京 プロデューサー 大森時生からのコメント)

ふと考える。パラレルワールドにはどんな自分がいるのだろうか。

「もうひとりの自分」は不気味でもあり、愛おしくもあり、会いたくもあり、会いたくなくもあり。

「幽霊の日記」は、えも言われぬその感情を追体験させてくれる。

そして「幽霊」という存在は、その不安定な感情に、似ている。

(NOTHING NEW代表 林健太郎 からのコメント)

前例至上主義の日本からまだ数の少ないSF映画を新たにつくることは本当に難しい。その中で数年前に『viewers:1』のコンペティションがきっかけで縁がつながった、小林監督・針谷監督と最新作をつくれたこと、光栄に思います。

この作品が日本SF映画の新しい一歩になりますように。





【『幽霊の日記』概要】

茨城県稲敷郡。日本最大の異次元構造物のすぐ近くに、そのレストランはある。

そこでは十数年間、心霊現象が起こり続けていた--。

(キャスト)

飯田芳

鳥谷宏之

守重真平

橋口勇輝

角考人

ほか

(クレジット)

タイトル:幽霊の日記 (洋題:A Ghost Diary)

公開URL:https://youtu.be/op1hpFw9Q1w

監督:針谷大吾・小林洋介

企画・プロデュース:林健太郎

プロデューサー:二井梓緒

制作プロダクション:Spoon.

協力:KDDI

製作・配給:NOTHING NEW

【会社情報】

「NOTHING NEW」

2022年に“才能が潰されない世の中”を目指して設立された映画レーベル。2023年には「NN4444」を製作し、各作品がロッテルダム国際映画祭やクレルモン=フェラン国際短編映画祭、サンフランシスコ国際映画祭をはじめとする国際映画祭に入選。

