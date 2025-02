インドで開催される世界最大級のテキスタイルとアパレルの展示会「Bharat TEX 2025」に出展

株式会社ヤギ

株式会社ヤギ(本社:大阪市中央区・東京都中央区、代表取締役 社長執行役員:八木隆夫、以下「当社」)は、本年2月14日(金)~17日(月)、インド・ニューデリーで開催される世界最大級のテキスタイル・アパレルを中心とした国際展示会「Bharat TEX 2025」に出展いたします。

Barat TEX 2024の様子

「Bharat TEX 2025」は、ナレンドラ・モディ首相の5Fビジョン(Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign)を具現化する国際展示会で、出展者数は3,000社以上、来場者数は40カ国以上から40,000人以上を見込み、世界最大級のテキスタイルイベントの一つです。当社は、この展示会への出展をインドのマーケット開拓のきっかけとして、中期経営計画2026「Heritage to the future」で掲げているグローバル戦略に基づく取り組みを強化していきます。

出展概要

当社ブースでは、和歌山産地を中心とした丸編み生地をはじめ、高機能素材やハイゲージシャツ地などインドマーケットのニーズに沿った素材を出展いたします。ストックサービスもさらに充実させ、日本の質の高いものづくりを海外市場に向けて積極的に展開していきます。

インド国際テキスタイル展示会(Bharat TEX 2025) 概要

日時:2025年2月14日(金)~2月17日(月)

会場:Pragati Maidan, New Delhi, Delhi - 110001, India.

公式WEBサイト: https://www.bharat-tex.com/

出展内容に関する問い合わせ先

・社名 : 株式会社 ヤギ

・住所 : 東京都 中央区 日本橋小網町18-15/大阪市 中央区 久太郎町 2-2-8

・担当 : グローバルマテリアル本部 第一事業部 315課 卜部 司/西村 琢見

・MAIL : urabets@yaginet.jp / nishimurata@yaginet.jp

以上