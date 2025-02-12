2025年9月期 第1四半期決算のお知らせ

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株式会社ニーズウェル

金融向けの業務系システム開発やソリューション・AIに強みを持つ独立系SIerのニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長　船津 浩三）は、本日2025年9月期 第1四半期決算を発表しました。



【決算ハイライト】


経常利益率は14.0％　高収益体質を継続


- 売上高　　2,510百万円（前年同期比4.9％増）
- 営業利益　　352百万円（前年同期比1.2％増、営業利益率14.1％）
- 経常利益　　351百万円（前年同期比0.6％増、営業利益率14.0％）


【主な要因】


- オンライン営業の取組みによる受注拡大
- 昨年４月高水準賃上げ（平均3.6％+従業員向けRS＝昇給率7.5％）をカバーし、営業利益率14.1％を確保





詳細はこちらからご覧ください。


- 2025年9月期第1四半期決算短信：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2562255/00.pdf
- 2025年9月期第1四半期決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/ir_material_for_fiscal_ym/172435/00.pdf




【会社概要】


会社名：株式会社ニーズウェル


所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階


代表者：代表取締役会長兼社長 船津 浩三


設立：1986年10月


URL：https://www.needswell.com/


事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守



【報道関係資料】


IRニュース https://www.needswell.com/ir/news


その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index



【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部


ir-contact@needswell.com