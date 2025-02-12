2025年9月期 第1四半期決算のお知らせ
株式会社ニーズウェル
【決算ハイライト】
- 売上高 2,510百万円（前年同期比4.9％増）
- 営業利益 352百万円（前年同期比1.2％増、営業利益率14.1％）
- 経常利益 351百万円（前年同期比0.6％増、営業利益率14.0％）
- オンライン営業の取組みによる受注拡大
- 昨年４月高水準賃上げ（平均3.6％+従業員向けRS＝昇給率7.5％）をカバーし、営業利益率14.1％を確保
- 2025年9月期第1四半期決算短信：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2562255/00.pdf
- 2025年9月期第1四半期決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/ir_material_for_fiscal_ym/172435/00.pdf
金融向けの業務系システム開発やソリューション・AIに強みを持つ独立系SIerのニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長 船津 浩三）は、本日2025年9月期 第1四半期決算を発表しました。
【決算ハイライト】
経常利益率は14.0％ 高収益体質を継続
- 売上高 2,510百万円（前年同期比4.9％増）
- 営業利益 352百万円（前年同期比1.2％増、営業利益率14.1％）
- 経常利益 351百万円（前年同期比0.6％増、営業利益率14.0％）
【主な要因】
- オンライン営業の取組みによる受注拡大
- 昨年４月高水準賃上げ（平均3.6％+従業員向けRS＝昇給率7.5％）をカバーし、営業利益率14.1％を確保
詳細はこちらからご覧ください。
- 2025年9月期第1四半期決算短信：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/tdnet/2562255/00.pdf
- 2025年9月期第1四半期決算説明資料：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3992/ir_material_for_fiscal_ym/172435/00.pdf
【会社概要】
会社名：株式会社ニーズウェル
所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階
代表者：代表取締役会長兼社長 船津 浩三
設立：1986年10月
URL：https://www.needswell.com/
事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守
【報道関係資料】
IRニュース https://www.needswell.com/ir/news
その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index
【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部
ir-contact@needswell.com