¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à³¤¾åÍ¢Á÷¥«ー¥Ü¥ó¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖBLUE ACTION NET-ZERO ALLIANCE¡×¤ò»ÏÆ°

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zzusr-zesmo@molgroup.com
(Ãð1) Non Vessel Operating Common Carrier¡ÊÈóÁ¥Çõ±¿¹ÒÍ¢Á÷»ö¶È¼Ô¡Ë¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¼«¤é¤ÏÍ¢Á÷¼êÃÊ¡ÊÁ¥Çõ¡Ë¤ò»ý¤¿¤º¡¢Â¾¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤òÍøÍÑ¤·³Æ¹Á´Ö¤ÎÍ¢Á÷¤äÆâÎ¦¤ÎºÇ½ª¼õÅÏÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
(Ãð2) 2023Ç¯2·î28ÆüÉÕÅö¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÀ¤³¦½é¡¢Methanex¤È¾¦Á¥»°°æ¤¬¥Ð¥¤¥ª¥á¥¿¥Îー¥ëÇ³ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿Net Zero Voyage¤ò¼Â»Ü(https://www.mol.co.jp/pr/2023/23021.html)¡×¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£
(Ãð3) 2024Ç¯2·î15ÆüÉÕÅö¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÁ¥Çõ¤ÎÂåÂØÇ³ÎÁ»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëGHGÇÓ½Ðºï¸ºÎÌ¼è°ú¤ò²ÄÇ½¤Ë～¤ªµÒÍÍ¤ÎScope3ºï¸ºÌÜÉ¸¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤Æ～(https://www.mol.co.jp/pr/2024/24024.html)¡×¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£