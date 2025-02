“食べて” “遊んで” “仕事して” がコンセプトの複合施設「EAT PLAY WORKS」ウェルネスイベント「We!!ness for MEN vol.4」3/8（土）開催！

SALT FACTORY株式会社

広尾の複合施設「EAT PLAY WORKS」やメンバーシップ・アウトドア・パーク「SUNSET PARK CLUB」など不動産のバリューアップを手掛けるSalt Factory株式会社は、2025年3月8日(土)「EAT PLAY WORKS」3・4Fにて、ビジネスパーソンが心身ともにより健やかに生きていくためのヒントを詰め込んだ、ウェルネスイベント「We!!ness for MEN vol.4」を開催します。

「We!!ness for MEN」は、ビジネスパーソンが生活を送る上で大切な土台となるウェルネスに対する心理的ハードルを下げるべく、2022年に開催をスタートしました。過去3回にわたり、プロラグビー選手の山田章仁氏、元プロサッカー選手(日本代表)鈴木啓太氏、WKBA世界バンタム級チャンピオン・江幡睦氏、妊活研究科でありプロゴルファーの東尾理子氏、世界的な瞑想家であるニーマル・ラージ・ギャワリ氏をはじめとした多くの著名人やウェルネスの専門家をお招きし、男性ならではの心と体の悩みに寄り添う企画を展開。



4回目となる今回は、視点を一歩進め、“日本と世界のウェルネス”をテーマに掲げます。人生100年時代を迎えた今、その流れにあらがうことなく心豊かに生きる方法、そして健康寿命の延伸だけでなく、エイジングをポジティブに捉える多様な生き方などについて、日本の現状や世界的なトレンドといった多様な切り口から、有識者によるトークショー、先進的な体験ブースなどで、これまで以上に皆様にお楽しみいただけるプログラムをご用意いたしました。

■「We!!ness for MEN」開催背景

心と身体の健康は、ビジネスパーソンが生活を送る上で大切な土台です。「EAT PLAY WORKS」ではこれまでもヨガ・瞑想など、健康維持・向上を目指したウェルネスプログラムを開催してきましたが、参加者のほとんどが女性に偏っていました。このような背景から、男性の方々への参加のハードルを下げるべく、あえて「for MEN」と名付けました。(もちろん女性の方々にもたくさんご参加い頂ければとおもいます。)本イベントを通じて、誰もが、自分らしく心地よく過ごせるような考え方や日常生活に取り入れやすいセルフケアの方法、最新のテクノロジーやサービスを学ぶことで、既成概念からも解放され、ワンランク上の自分らしいライフスタイルを手に入れるきっかけを掴んでいただきたいと考えています。

■イベント概要

イベント名:We!!ness for MEN vol.4

日時:3月8日(土)10:00~18:00 ※10:00-12:00 メディアなど招待枠/※12:00-18:00 一般参加

場所:EAT PLAY WORKS 3F・4F(東京都渋谷区広尾 5-4-16|広尾駅徒歩1分)

主催:EAT PLAY WORKS

入場料:事前申し込み:1100円(当日券:1500円)※男性、女性ともにご自由にご参加いただけます

<トークショー>

■第一部 13:00~14:00 ウェルネスの新時代「日本と世界が描く健康寿命の未来」

■登壇者プロフィール

伊藤穰一(株式会社デジタルガレージ 共同創業者 取締役/学校法人千葉工業大学 学長/Neurodiversity School in Tokyo 共同創立者)

デジタルアーキテクト、ベンチャーキャピタリスト、起業家、作家、学者。教育、民主主義とガバナンス、学問と科学のシステムの再設計などさまざまな課題解決に向けて活動中。米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ所長、ソニー、ニューヨークタイムズ取締役などを歴任。株式会社デジタルガレージ取締役。デジタル庁デジタル社会構想会議構成員。2023年7月より千葉工業大学学長。Neurodiversity School in Tokyo共同創立者。

キム・フーン(AG1日本法人ゼネラルマネージャー)

VetzPetzの代表取締役CEOやNetflixでのマーケティング担当VPなど、数々のグローバル企業で重要な役職を歴任。コカ・コーラ社では統合マーケティングコミュニケーション担当シニアバイスプレジデント、ソニー・プレイステーションでは営業・マーケティング担当シニアバイスプレジデントとしても活躍。2019年から「Hoon's Couch」の創業者としても活動し、大谷翔平選手を起用したSalesforce社のブランドキャンペーンでギャラクシー賞を受賞。豊富な経験と実績を持つリーダーであり、日本市場における企業成長を牽引。60歳を迎えた今も週5回クロスフィットに通い続け、健康寿命の継続を目指す。

南山紘輝 (ライフスタイルコーチ/株式会社アルカコウキ代表取締役)

京都生まれ。英語を約18ヶ月で習得。フランスの大学留学後TESOL(Teaching English to speakers of other languages)上級課程を修了。世界基準の内容を詰め込んだプログラム「NLPE英語コーチングスクール」が全国おすすめ英語コーチングスクールランキング20位にランクイン。現在は、大手企業、中小企業の経営者、管理職、プロアスリートに対してコーチングを行う傍ら、人が本来持っている能力を最大限に発揮するために必要な脳の状態、心臓の状態、心のあり方を研究しながら、企業研修や講演活動を全国で行う。著書に『日本人が“英語脳”になる、たったひとつの方法(大和出版)』がある。

■第二部 15:30~16:30 未来を変える再生医療「エイジングは「抗う」から「活かす」へ」

■登壇者プロフィール

日比野 佐和子(THE HUNDRED 統括院長)

アンチエイジング医療における第一人者。「エイジマネジメント」と「プレジションメディスン:それぞれの患者にあった最適な治療」をテーマに最先端の遺伝子検査を含む予防治療、ゲノム栄養学、分子栄養学指導などと、近年では美容医療でも注目を浴びているプラセンタ療法や幹細胞上清を用いたエクソソーム治療、がん治療(免疫療法)など多岐に渡る治療を行っている。

※トークショーは、株式会社H&runway 代表取締役 波田ひながファシリテーターを務めます。

波田ひな(株式会社H&runway 代表取締役)

三重県出身。明治大学在学中にUCバークレー校ビジネススクールHaasに留学。卒業後はsaas系ベンチャーのインキュベーションオフィス運営に携わり、コミュニティマネージャーとして企画立案やマッチングに従事。独立後は、"働く人の日常を健康美で彩る"をテーマに、企業顧問、講師、在日外国人向けトレーナー、MC、モデル業を担い、自らアイコンとなってウェルネスのあり方を体現。

<ワークショップ&出店>

THE HUNDRED WELLNESS SALONmochicollaBancy

THE HUNDRED WELLNESS SALON(https://thehundred.jp/salon/):5,000年の叡智と最先端科学が融合した睡眠改善プログラム

mochicolla(https://mochicolla100.hp.peraichi.com/):「翌朝から実感!国産無添加・純度100%生コラーゲン」

Bancy(https://www.bancy.jp):砂糖、着色料、保存料不使用、グアバと美容成分を配合したお酒

ZONEmesogoodissow

ZONE(https://www.instagram.com/zonebrain.jp/):EEG脳波デバイスを通じて毎日の「ととのう」をサポートします

mesogood(https://www.instagram.com/mesogood_official/):ありそうでなかった味噌の菓子と、全国のクラフト味噌

issow(http://shop.issow.co.jp/):植物療法×未利用資源のハーブシロップ



AG1(https://www.instagram.com/drinkag1jpn/):The Daily Health Drink

BiBiO(https://bibiotokyo.com/):丁寧で贅沢な「愛情表現」で、幸せな愛の時間を

CEBEDE(https://www.cebedejapan.com):麻から抽出される成分、CBDを配合したお酒

CLAYD(https://clayd.jp/):大地の恵みで、本来のめぐりへ

エピクロック(https://epiclock.jp/test/):「老い」を正しく知り、年齢を巻き戻そう

Nu Frankincense(https://nu-frankincense.com/):オマーン産のフランキンセンス(樹脂)ブランド

Wellc(https://wellc.co.jp/):美容と健康と医療が融合したトータルウェルネスブランド

Whyjuice(https://www.why-juice.me/):「生産者の顔が見え、中身の見える」安心安全なジュースブランド

*本リリースの内容は、配信時点の情報で、予告なく変更する場合がございます。

*イベント詳細や最新情報はPEATIXイベントページをチェックしてください。

■「EAT PLAY WORKS」施設概要

EPWは、「食べて」「遊んで」「仕事して」をコンセプトにデザインされた複合施設で、1-2Fは国内外で注目を集める銘店の新業態17 店舗が集結するレストランフロア「THE RESTAURANT」、3-4階はメンバーとそのゲストのみが利用できる大人のためのメンバーズラウンジ、5-6Fは、1名から賃貸可能な完全個室のオフィスフロアです。

所在地:(東京都渋谷区広尾 5-4-16|

広尾駅徒歩1分)

事業主:野村不動産株式会社

プロデュース:SALT FACTORY

営業時間:1-2F THE RESTAURANT

11:30~23:00

(各店舗により異なります)

3-4F メンバーズラウンジフロア

5-6F プライベートオフィスフロア

24時間

公式サイト:https://eatplayworks.com

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/eat_play_works/

