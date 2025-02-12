ジーニー、スタートアップ最大級のカンファレンス「ICCサミット FUKUOKA 2025」に代表の工藤が登壇

株式会社ジーニー

株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、2025年2月17日（月）～2月20日（木）にヒルトン福岡シーホークで開催される「Industry Co-Creation （ICC）サミット FUKUOKA 2025（以下ICCサミット）」（主催：ICCパートナーズ株式会社）に登壇します。

■「ICCサミット」について

ICCサミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」をコンセプトとするカンファレンスです。プログラムは経営層向けのコンテンツを中心に構成されており、ベンチャーやスタートアップの経営者・経営幹部・事業責任者などが参加します。毎回、500人以上が登壇、総勢1,200人以上が参加し、朝から晩まで真剣に学び合い、業界トレンドやマネジメントに関する質の高い意見交換をする場です。

■ICCサミット FUKUOKA 2025

・日時：2025年2月17日（月）～2月20日（木）

・会場：ヒルトン福岡シーホーク

・主催：ICCパートナーズ株式会社

・URL：https://industry-co-creation.com/events/icc-fukuoka-2025

■ジーニー登壇セッション

・日時：2025年2月18日（火） 16:15～17:30（Session 4）

・セッション名：M&Aぶっちゃけトーク！PMIのハードシングスとノウハウを徹底公開

・登壇者：株式会社ジーニー 代表取締役 工藤 智昭

M&AにおけるPMI（Post-Merger Integration）は、M&Aの成功を左右する重要な要素です。

しかし、ディール成立の華々しい発表とは対照的に、PMIで起こる生々しい現場のリアルが語られることは少なく、その実態はブラックボックス化しがちです。

本セッションでは、数多くのM&Aを行ってきた経営者らが、PMI成功の裏側や、痛恨の失敗談まで、ここでしか聞けない赤裸々なエピソードを披露する予定です。





■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

■会社概要

社 名：株式会社ジーニー

代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭

本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設 立：2010年4月

資 本 金：100百万円（連結、2024年9月末現在）

従業員数：617名（連結、2024年3月末現在）

海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE

事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、海外事業、デジタルPR事業

U R L：https://geniee.co.jp/