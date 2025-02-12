パソナ　優秀な韓国若手人材の日本企業への就労をサポート『Global Young Challengerプログラム2025』

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株式会社パソナグループ

株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 COO 中尾慎太郎）は、日本での就職を希望する韓国の若手人材を対象に、兵庫県淡路島で日本語やビジネス研修を行い、日本企業への就職を支援する『Global Young Challengerプログラム2025』を2月7日（金）より開始いたします。またプログラム開始に伴い、2月14日（金）には、「開講式」を兵庫県淡路市にて開催いたします。


なお、本事業は韓国の大手銀行「新韓銀行」及び「韓国外国語大学」より受託し実施いたします。



日本貿易振興機構（JETRO）の発表（※）によると、海外でのキャリア形成を願う韓国の若年層は年々　　　増加傾向にあり、日本を含む海外での就労を目指す動きが活発になっています。



そこでこの度、パソナグループが受託し運営する『Global Young Challengerプログラム2025』では、17名の韓国若手人材を対象に、淡路島で約2か月間にわたりビジネスシーンに即した日本語研修や、業界研究や面接マナーなど、日本特有の就職活動に向けた研修、デジタルリテラシーの強化に向けたDX研修などを実施いたします。研修後はパソナグループのネットワークを活用し、全国の拠点を通じて就労支援を行ってまいります。



パソナグループは韓国の若手人材のグローバルなキャリア形成を支援すると共に、日本の中小企業や地方企業のグローバル人材の採用をサポートすることで事業成長に貢献してまいります。



※日本貿易振興機構（JETRO）2024年12月25日「若者の海外就職を支えるエコシステム」



■ パソナ『Global Young Challengerプログラム2025 開講式』概要

日　　時：


2025年2月14日（金）11：00～11：30



場　　所：


GLOBAL HUB SQUARE（兵庫県淡路市野島常盤1042）



内　　容：


・来賓挨拶　キム・ミンジ氏／韓国外国語大学 国際社会教育院


・代表挨拶　南部真希也／パソナグループ 取締役常務執行役員


・研修生による決意表明


・記念撮影


■ パソナ『Global Young Challengerプログラム2025』概要

期　　間：


2025年2月7日（金）～ 4月3日（木）



目　　的：


韓国の若年人材のグローバルなキャリア形成を支援すると共に、日本企業の人材採用・事業成長に貢献する


対　　象：


日本での就職を希望する韓国の若手人材（17名）



内　　容：


約260時間の研修を実施（ビジネス日本語研修・体験型インターンシップ・就職支援研修（業界研究、面接対策、合同企業説明会への参加など））



お問合せ：


株式会社パソナ　グローバル事業本部　E-mail globaljob@pasona.co.jp



▲2023年度の「Global Young Challengerプログラム」開講式の様子