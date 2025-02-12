パソナ　優秀な韓国若手人材の日本企業への就労をサポート『Global Young Challengerプログラム2025』

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 COO 中尾慎太郎）は、日本での就職を希望する韓国の若手人材を対象に、兵庫県淡路島で日本語やビジネス研修を行い、日本企業への就職を支援する『Global Young Challengerプログラム2025』を2月7日（金）より開始いたします。またプログラム開始に伴い、2月14日（金）には、「開講式」を兵庫県淡路市にて開催いたします。

なお、本事業は韓国の大手銀行「新韓銀行」及び「韓国外国語大学」より受託し実施いたします。

日本貿易振興機構（JETRO）の発表（※）によると、海外でのキャリア形成を願う韓国の若年層は年々 増加傾向にあり、日本を含む海外での就労を目指す動きが活発になっています。

そこでこの度、パソナグループが受託し運営する『Global Young Challengerプログラム2025』では、17名の韓国若手人材を対象に、淡路島で約2か月間にわたりビジネスシーンに即した日本語研修や、業界研究や面接マナーなど、日本特有の就職活動に向けた研修、デジタルリテラシーの強化に向けたDX研修などを実施いたします。研修後はパソナグループのネットワークを活用し、全国の拠点を通じて就労支援を行ってまいります。

パソナグループは韓国の若手人材のグローバルなキャリア形成を支援すると共に、日本の中小企業や地方企業のグローバル人材の採用をサポートすることで事業成長に貢献してまいります。

※日本貿易振興機構（JETRO）2024年12月25日「若者の海外就職を支えるエコシステム」

■ パソナ『Global Young Challengerプログラム2025 開講式』概要

日 時：

2025年2月14日（金）11：00～11：30

場 所：

GLOBAL HUB SQUARE（兵庫県淡路市野島常盤1042）

内 容：

・来賓挨拶 キム・ミンジ氏／韓国外国語大学 国際社会教育院

・代表挨拶 南部真希也／パソナグループ 取締役常務執行役員

・研修生による決意表明

・記念撮影

■ パソナ『Global Young Challengerプログラム2025』概要

期 間：

2025年2月7日（金）～ 4月3日（木）

目 的：

韓国の若年人材のグローバルなキャリア形成を支援すると共に、日本企業の人材採用・事業成長に貢献する

対 象：

日本での就職を希望する韓国の若手人材（17名）

内 容：

約260時間の研修を実施（ビジネス日本語研修・体験型インターンシップ・就職支援研修（業界研究、面接対策、合同企業説明会への参加など））

お問合せ：

株式会社パソナ グローバル事業本部 E-mail globaljob@pasona.co.jp

▲2023年度の「Global Young Challengerプログラム」開講式の様子