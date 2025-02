永野芽郁さんがBeauty of the year 2025を受賞！ネイルのこだわりポイントを披露！バレンタインの予定は・・・！？「この賞に恥じないように2025年は綺麗に過ごせるように頑張ります！」

株式会社ネイリー

株式会社ネイリー(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:浅倉 健吾)は、ネイリーに掲載中の人気デザインやネイリストを表彰する「NAILIE AWARD 2024授賞式」及び、その年のビューティートレンドを象徴する方を発表する「Beauty of the year 2025発表会」を2月11日(火)に都内で開催いたしました。

■ Beauty of the year初開催! 2025年の受賞者として女優の永野芽郁さんが登場!

Beauty of the yearとは、美容予約アプリ「Nailie(ネイリー)」が主催する、その年のビューティートレンドを象徴する方を発表するイベントです。ビューティーの多様性や個性が重要視される今、「誰もが自分らしい美しさを追求し、それを楽しむ」ことをテーマにしています。最新の技術やデザイン、トレンドを取り入れた美のスタイル、日常に新たな輝きをもたらす、多くの人々にインスピレーションを提供することを目指しています。今年の「Beauty of the year 2025」は女優の永野芽郁さんが受賞しました。

受賞の感想を聞かれると永野さんは、「とても光栄に思いますが、嘘みたいに面と向かっていっぱい褒め言葉をいただいて、笑いがとまらなかったです笑」と笑顔でコメント。さらに「たくさん褒めていただいてこの1年頑張れそうです ! 」と語り、会場を沸かせました。また本日のネイルやファッションのポイントについて聞かれると、永野さんは「今日のネイルはバレンタインが近いので、チョコレート色のネイルに、自分の好きなピンクゴールドのハートを散りばめました。」とこだわりのネイルについて説明しました。コーディネートについては「ネイルに合うようにシックな黒にしました」とコメントしました。

■バレンタインデーの予定は「仕事です」

バレンタインデーの予定を聞かれると「仕事です!スタッフさんたちにたくさん差し入れしたいと思います。」と答え、何を差し入れるか聞くと、「え!?どんな差し入れ!?」と一度困惑した表情を浮かべるも「チョコレートとクッキーかなあ。いろんな人が食べれるように、たくさん種類買っていこうかなと考えています!」と答えました。

■お気に入りのカラーは“ブラウン”2025年は流行りのネイルにチャレンジしたい!

ネイル以外で気を使っているオシャレや美容について聞かれると、「ファッションに関しては自分の気分が上がるものを選びます。美容だと、めんどくさがりなのですが、洗顔やフェイスマスク、保湿などきちんと毎日継続することを意識しています。」と答えました。

最後に本日の感想として「とても光栄な賞をいただき、賞に恥じないよう今年1年は綺麗に過ごせるように頑張っていきたいと思います!」と笑顔で話し、和やかな雰囲気で会が締めくくられました。

■NAILIE AWARD 2024受賞者を発表

ユーザーの評価や人気度などのリアルな声を基に、全3部門から成るNAILIE AWARDを開催しました。

・NAILIE AWARD 2024授賞式の様子

