【沖縄美ら海水族館】みなさまの笑顔を守ります！イルカショーの主役「オキちゃん」一日警察署長に就任
一般財団法人 沖縄美ら島財団
ミナミバンドウイルカ 一日警察署長「オキちゃん」
ミナミバンドウイルカ 一日警察副署長「ムク」
[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/65_1_490859de66f63ebb61b6eea0c2ee1942.jpg ]
沖縄美ら海水族館公式WEBサイト :
https://churaumi.okinawa/
「オキちゃん」と「ムク」は今年5月で飼育50年を迎え、ミナミバンドウイルカの世界最長飼育記録を持つイルカです。これを記念し、今回「オキちゃん」が一日警察署長に、「ムク」が副署長に任命されることとなりました。また特別イベントとして、沖縄県警音楽隊の生演奏と共に1日限定のスペシャルイルカショーを開催します。
◆本部一日警察署長委嘱状交付式 および「沖縄県警音楽隊の生演奏による1日限定スペシャルイルカショー」
ミナミバンドウイルカ 一日警察署長「オキちゃん」
ミナミバンドウイルカ 一日警察副署長「ムク」
※天候や動物のコンディションにより、出演するイルカの変更、中止・中断する場合がございます。
当日、イルカ施設周辺ではパトカーや白バイの展示など、警察に関するイベントも実施予定です。普段間近で見ることができない車両の展示や記念撮影も併せてお楽しみください。
沖縄美ら海水族館公式WEBサイト :
https://churaumi.okinawa/