【ロッテリア】～リラックマ×ロッテリア コラボレーション企画～「いっしょに新生活♪春のリラックマ福袋」発売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社ロッテリア(代表取締役社長:長久保 文康 本社:東京都港区)が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、2月28日(金)から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いっしょに新生活♪春のリラックマ福袋」(3,000円)を販売します。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

「いっしょに新生活♪春のリラックマ福袋」は、リラックマのデザインシリーズ「BASIC RILAKKUMA Favorite Things」を使用したデザインで、お弁当入れやちょっとしたお出かけに便利な「ランチトートバッグ」、いろいろな物を入れて使えるクリアな窓付きの「ステッカーケース」、ロッテリア限定の描き下ろしイラストも使用した「コラボ限定ステッカー(4種)」の3アイテムをご用意しました。

さらに、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」3,000円分が付いたお得な福袋です。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「いっしょに新生活♪春のリラックマ福袋」をお楽しみください。

※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く、「ロッテリア」248店舗、「ゼッテリア」40店舗で販売予定です。(2月12日時点)

※ご購入はお1人様3個までとさせていただきます。

※数量限定販売です。なくなり次第終了いたします。

【商品概要】

1. ランチトートバッグ

(約H21.5×W30.5×D11cm)

お弁当入れやちょっとしたお出かけに便利なサイズのトートバッグです。ファスナー付きで中の物を落とす心配をせずに持ち運びいただけます。底にはマチが付いており、しっかりと物を入れることができます。

春らしいくすみピンクのカラーで、リラックマたちとロッテリアのメニューのイラストをあしらいました。使いやすいシンプルなデザインです。

2. ステッカーケース

(約H6.5×W9.7cm)

手のひらサイズのステッカーケースです。

コラボ限定ステッカーやお食事クーポンを入れるのにぴったりのサイズで、持ち運ぶ際にご活用いただけます。クリアな窓が付いており、中にカードやトレカなどを入れて“推し活”にも使えるアイテムです。

リラックマたちのイラストに加え、リラックマたちの好きなものやロッテリアのメニューなど、おいしそうなイラストもあしらいました。

3. コラボ限定ステッカー(4種)

(約H6×W6cm以内)

スマホケースや、ノートなどのデコレーションに使える、1枚でも存在感のあるサイズのステッカーです。

「BASIC RILAKKUMA Favorite Things」シリーズのデザインが2枚、ロッテリア限定の描き下ろしデザインが2枚の計4種入りです。

それぞれ春らしいピンク色、黄色、水色、白色の4色を基調にしています。

4. お食事クーポン3,000円分(200円引きクーポン15枚)

※有効期限:2025年5月31日(土)まで

※税込200円以上の1会計につき、何枚でもご利用いただけます。

※福袋の購入にはご利用いただけません。

※全国の「ロッテリア」および「ゼッテリア」の店舗でご利用いただけます(一部店舗を除く)。

【「リラックマ」について】

着ぐるみのクマ。「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。「リラックマ」の一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。「チャイロイコグマ」ははちみつの森に住むお友達。

「リラックマ」の画像を転載する際は、下記コピーライトを記載ください。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.