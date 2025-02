姿勢や重心を“見える化”するIoTヨガマット「yoctoMat®」の誕生秘話とCESでの反響

ヨクト株式会社











腰痛から生まれた、新しいヨガのカタチ





私たちヨクト株式会社は、ウェルネスとテクノロジーを融合させたイノベーションを提供するスタートアップです。2017年に設立され、IoTスマートヨガマット「yoctoMat®」と連携アプリ「yoctoApp」を通じて、人々の心身を健康にすることを目指しています。





2025年1月には、ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー展示会「CES 2025」にJapanパビリオン出展企業として参加し、CNETやYoga Journalなど多くの国際的なメディアで紹介されました。





次世代型IoTヨガマット「yoctoMat®」、CES 2025で世界初披露( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000055687.html )

世界初※のIoTヨガマット『yoctoMat』、6月13日(木)にリリース。1ヶ月間無料お試しも開始!( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000055687.html )

本ストーリーでは、yoctoMat®開発の背景や課題、そして「人々の心身を健康にする」というビジョンに基づく未来への展望についてご紹介します。





















ヨガを学ぶ中で見えた課題が、IoT技術の活用へ











2017年、ITエンジニアとして働いていた河野敬文( https://yocto-life.co.jp/company#message )

は、長時間のデスクワークで生じた腰痛をきっかけにヨガと出会い、その魅力に惹かれてヨガ講師の資格を取得しました。教室運営を通じて、初心者が正しいフォームを学ぶ難しさや、生徒が誤った姿勢で怪我をするリスクに課題を感じた河野は、安全かつ効果的なヨガ体験を提供する方法を模索しました。このような背景から、IoT技術を活用した yoctoMat®の開発がスタートしました。









yoctoMat®は、圧力センサーを用いて身体の姿勢や重心をリアルタイムで可視化し、初心者でも正しいフォームを学びやすくするツールです。ヨガ初心者や上級者はもちろん、健康を意識する幅広い層に向けて「安全でより効果的なヨガ体験」を届けることを目指しています。















試作品を使用した名古屋にて初めて行った実証実験風景

IoT技術で進化するヨガ体験。「yoctoMat®」開発秘話と未来への挑戦





yoctoMat®の構想が生まれた後、私たちはまずハードウェアの試作に取り掛かりました。しかし、センサーの選定や技術的な調整において多くの壁に直面しました。国内のパートナー企業と協力しながら、圧力センサーの信頼性向上やソフトウェアとの連携を進めていきました。その過程で、ユーザー体験を重視し、直感的に使えるデザインを目指した改良が何度も行われました。





試行錯誤や実際の実証実験を繰り返す中で、私たちはユーザーに最適な製品を提供するため、技術的な課題を連携企業と話し合い一つひとつ解決し、信頼できるパートナーシップを築いてきました。この過程で得た学びは、私たちの成長に欠かせないものとなりました。











打ち合わせと並行して量産体制を整えていった際の様子

試作と改良を重ね、「yoctoMat®」が実現する、新しいヨガ体験





yoctoMat®の開発プロセスでは、センサーの感度が不十分で微細な体重移動を正確に検知できないという問題や、データの表示速度に課題がありました。これらの問題を解決するため、何度も試作を重ね、センサー配置の改善やソフトウェアアルゴリズムの最適化に取り組みました。また、開発パートナーとのコミュニケーションに時間を要したことも、課題の一つでした。





その結果、製品の安定性が向上し、プロトタイプの段階でヨガ教室の講師や生徒から前向きなフィードバックを得ることができました。現在は、国内のヨガスタジオを中心に試験導入が進行中で、多くの方に「安心して取り組めるヨガ体験」を提供する準備を進めています。





CESでの反響を経て、「yoctoMat®」が切り開くウェルネスの未来





yoctoMat®の成功は、「安全で直感的なヨガ体験を提供する」という明確なビジョンに支えられています。CES 2025での反響を受け、北米やヨーロッパ市場への展開に向けてさらに努力を続けています。これからも、ヨガを通じて心身の健康をサポートし、より多くの人々にウェルネスの価値を届けることを目指します。





私たちヨクト株式会社( https://yocto-life.co.jp/ )

は、ウェルネスとテクノロジーを融合し、新しい価値を創造することで、人々が健康的で幸せな生活を送れる未来を目指しています。一歩ずつ、着実に前進しながら社会に貢献していきます。















製品紹介

■次世代型IoTヨガマット「yoctoMat®」( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000055687.html )とは





yoctoMat®は、健康的なライフスタイルを追求するすべての人々のために開発された次世代型ヨガマットです。重圧センサーを搭載し、専用アプリ「yoctoApp」と連携することで、リアルタイムにユーザーの姿勢や重心を可視化。初心者から上級者まで、安全かつ効果的なトレーニングを提供します。











■主な機能

姿勢と重心のリアルタイム可視化





内蔵センサーが手足の位置や体重のバランスを正確に検知し、リアルタイムで可視化。ユーザーは自身の動きを確認しながら、トレーニングの質を向上させることができます。









オンラインレッスン対応





専用アプリ「yoctoApp」と連携し、遠隔地のインストラクターとのオンラインレッスンを実現。インストラクターからフィードバックをリアルタイムで受けられ自宅でも一流の指導が可能です。









ユーザーの運動データの記録





セッション中のデータを記録し、トレーニング履歴として保存。今後は、後からの振り返りや成果の確認ができ、継続的なモチベーションをサポートします。









〈将来対応〉





AI技術による個別最適化( https://yocto-life.co.jp/#feature )





専用アプリ「yoctoApp」が収集したデータをAIが解析。個々のスキルや体型に応じた最適なトレーニングプランを提案します。











メディア掲載情報

CNET様 | CNET

If you like to calm your mind while relieving stress, your yoga experience might have just reached new levels.

ストレスを解消しながら心を落ち着けたい方には、ヨガの体験が新たな次元に到達したかもしれません。

出典:[Health Tech Inventions at CES 2025 Could Transform the Future of Personal Wellness / パーソナル・ウェルネスの未来を変えるCES 2025のヘルステック発明品]( https://www.cnet.com/health/health-tech-inventions-at-ces-2025-could-transform-the-future-of-personal-wellness/ )

Our team also called out the YoctoMat, a smart yoga mat that provides feedback on your poses.

私たちのチームもポーズのフィードバックを提供するスマートヨガマット、YoctoMatに注目しました。

出典:[6 Biggest Trends We Saw at CES 2025: Eerily Adorable Robots, Superpowered Chips and Much More / CES2025で見た6大トレンド: 不気味なほど愛らしいロボット、スーパーパワー・チップ、その他多数]( https://www.cnet.com/tech/6-tech-trends-from-ces-2025-that-will-define-the-next-era/ )

Yoga Journal様 | Yoga Journal

The Consumer Electronics Show (CES) 2025 this week included a couple nods to the ancient practice. The yoctoMat, known as 'a diagnostic yoga mat,' was unveiled.

CES 2025では、ヨガという古代のプラクティスにいくつかの注目が集まりました。その中で「診断ヨガマット」として知られるyoctoMatが発表されました。

出典:[What You Missed in Yoga This Week: Finding Enlightenment, Giving Back, and Exploring Tech / 今週のヨガで見逃したもの: 悟りを見つけ、恩返しをし、技術を探求する]( https://www.yogajournal.com/lifestyle/what-you-missed-in-yoga-this-week-january-5-11-2025/ )









「yoctoMat®」について取り上げられたメディアの記事をまとめたページをご用意しています。

[ 詳細はこちら( https://yocto-life.co.jp/posts/IVX47FXy )









CES 2025でのピッチ映像や来場者のインタビュー映像を公式サイト( https://yocto-life.co.jp/pitch-interview-video )

にて公開中です。CESでの発表の様子や、来場者のリアルな声をぜひご覧ください。〈 ピッチ映像 〉〈 来場者のインタビュー映像 〉





ヨクト株式会社概要( https://yocto-life.co.jp/company )







お問い合せ先

ヨクト株式会社 広報

092-882-8757

info@yocto-life.co.jp

https://yocto-life.co.jp( https://yocto-life.co.jp )