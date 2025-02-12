WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO ¡ß ¡Ø²¶¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡Ù Collaboration T-shirts¤ò2·î12Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(¥ï¥¤¥ë¥É¥µ¥¤¥É ¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È)¤Ï¡¢1957Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿å¤Î¹¾Âì»Ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÆü³è±Ç²è¡Ø²¶¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä3¼ï¤òWILDSIDE¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµÚ¤ÓWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¢WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¤Ë¤Æ2·î12Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
WILDSIDE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡https://wildside-online.jp/
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÏÆ±ÆüPM12:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
ÀïÁ°¤Ï¾¾ÃÝ²Î·àÃÄ¤Î¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤ÏÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤Î½÷À¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¿å¤Î¹¾Âì»Ò¤¬´ë²è¤·¤¿Æü³è±Ç²è¡Ø²¶¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢WILDSIDE¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿3¼ï¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Ç¤¢¤ëÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤ÈËÌ¸¶»°»Þ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Êª¸ì¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÉÆÈ¤ä°¥½¥¤òWILDSIDE¤Î²ò¼á¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²¶¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡ä
ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ·»¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÂæËÜ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¼çÂê²Î¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤¬²Î¤¦Æ±Ì¾¤Î²ÎÍØ¶Ê¡£
ÀïÁ°¤Ï¾¾ÃÝ²Î·àÃÄ¤ÎÂç¥¹¥¿ー¡¢Àï¸å¤Ï½÷À½é¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ·ÝÇ½³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤¿¿å¤Î¹¾Âì»Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆü³è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ËÉÑ½Ð¤¹¤ë¡ÖÇÈ»ß¾ì¡×¡Ö°Å¤¤²áµî¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡×¡ÖÌ¸¡×¡ÖÌóÂ«¤Î¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤¬ËÜºî¤Ë¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÎÍØ±Ç²è¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1960Ç¯Âå¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡ÖÆü³è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡×¤Î½é´ü¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¼ñ¿¼¤¤°ìÉÊ¡£ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡ßËÌ¸¶»°»Þ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÆóÃ«±ÑÌÀ¡¢¾®¿ùÍ¦¡¢¿¢Â¼¸¬ÆóÏº¡¢ÇÈÂ¿Ìî·û¤éÌ¾Í¥¿Ø¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¸å¤Ë¡ØÆî¶ËÊª¸ì¡Ù¤Ç¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëé¶¸¶°ÔÁ¶´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤È¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
WILDSIDE ¡ß ¡Ø²¶¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡Ù È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡¡³Æ11,000±ß(ÀÇ¹þ) ¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§¥Õ¥êー
¥¿¥¤¥× A
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T08-003-2-03/
front
back
¥¿¥¤¥× B
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T09-003-2-03/
front
back
¥¿¥¤¥× C
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T10-003-2-03/
front
back
¤Ê¤ª¡¢¡Ø²¶¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡Ù¤Î¥Ö¥ëー¥ì¥¤¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤Î¹¾Âì»Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ø¶¸¤Ã¤¿²Ì¼Â¡Ù¡ØÌ¸Å«¤¬²¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É29ºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿
¡ã´ë²è¡§¿å¤Î¹¾Âì»Ò¡ä¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡¦DVD¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÆü³è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü³è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.nikkatsu.com/¡¡
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO ¡ß ¡Ø²¶¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡Ù Collaboration T-shirts
¢§È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯2·î12Æü(¿å)¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÏÆ±ÆüPM12:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
¢§Å¸³«Å¹ÊÞ¡§
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¡¡Êhttps://wildside-online.jp/¡Ë
¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA¡¡¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶1-19-15¡¡TEL:06-7662-8038¡Ë
¡¦WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-6 ¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É1F¡¡TEL:03-6455-5515¡Ë
¡¦Yohji Yamamoto POUR HOMME ºåµÞ¥á¥ó¥ºÅìµþ¡¡(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1 1F¡¡TEL:03-6252-5329)
¢§WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram¡§@wildsideyohjiyamamotojp
https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/
¢§WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram¡§@wildsideyohjiyamamotoosaka
https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/
¢§Official X (µìTwitter)¡§@wildsideyohjiJp
https://twitter.com/WildsideYohjiJp
¢§WILDSIDE Official App
https://yappli.plus/wildside-app