ジェイック「働きがいのある会社」ランキング　9年連続で選出

企業向けの教育研修事業と若年層向けの就職支援事業を展開する株式会社ジェイックは、Great Place to Work(R) Institute Japanが実施した、2025年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングベスト100に選出され、中規模部門において第40位となりました。本日、品川インターシティホールにて表彰式が行われます。

2025年版「働きがいのある会社」ランキング、9年連続で選出/ジェイック

Great Place to Work(R) Instituteが運営する「働きがいのある会社」ランキングとは、世界約150カ国で「働きがい」に関する調査・分析を行い、一定の水準に達していると認められた会社や組織を発表するランキングです。当社は2017年の初エントリーから、9年連続で「働きがいのある会社」として選出されています。

URL:https://hatarakigai.info/ranking/japan

■社員一人ひとりの働きがいを高めるための、ジェイックの取り組み

当社は、社員が働きがいを実感しながら、一人ひとりが高いパフォーマンスを発揮し、顧客満足度の高いサービスを提供できる会社づくりを目指し、以下のような取り組みを行っています。

〈多様な働き方への対応〉

社員の多様な働き方を支援するため、1日単位だけでなく分単位で有給を取得できる「時間有給」制度を導入しています。これにより、通院や体調不良、急な子どもの発熱などにも柔軟に対応できる環境を整えています。さらに、リモートワークの選択も可能で、週に一度はチーム全体で出社日を設定し、メンバー同士がリアルにコミュニケーションを取れる機会を確保しながら、それぞれのライフスタイルに応じた柔軟な働き方を選択できる環境を整えています。

〈全社員のクリフトンストレングスファインダー(R)受検とコミュニケーションへの活用〉

クリフトンストレングスファインダー(R)は、米国ギャラップ社が開発したアセスメントツールで、「ポジティブ」「社交性」「分析思考」など、34の資質から自身の強みを特定できます。当社では、「自分や仲間の強みを知り、活かし合う」ことを目的に、全社員が受検し、その結果を全社員に公開しています。これにより、初対面の社員同士の会話の切り口となったり、新しいチームでのプロジェクトを進める際のチームビルディングに役立てたり、仕事の割り振りやフィードバックを行う際のマネジメントに活かすなど、日常的に活用されています。こうした取り組みを通じて、社内では「強みを活かし合う組織作り」が定着しています。

〈マイキャリア制度の導入〉

当社では2021年から、「マイキャリア制度」を導入し、全社員がキャリアに関する悩みや異動希望についての自己申告書を年に1回提出する機会を設けています。これは、自身のキャリアを定期的に見つめ直し、可能性を広げる機会を提供することを目的としています。また、会社としても、把握しきれていない個々のキャリアの希望や働き方に対する希望を把握することができます。現在では、自己申告の頻度を半年に1回に増やし、社員がより定期的にキャリアと向き合える環境を整備しました。また、社内公募がある部署やポジション、それらの仕事内容や得られるスキル・経験等の一覧表を全社員に共有することで、異動希望を出しやすい仕組みも整えました。当社は、多様なキャリアを描ける組織への進化を続けています。

上記の他にも、働きがいを高めるためにさまざまな取り組みを実施しています。

・オンライン全社朝礼でのグループワークの実施

・同じ趣味を持つ社員同士での交流会の実施

・社外キャリアカウンセラーを利用した定期的なキャリア面談の実施 など

また当社は、昨年11月にミッション・ビジョン・バリュー (以下「MVV」)を刷新しました。多くの社員の「ジェイックのミッションやビジョンを改めて見直したい」という声から、新しいMVV策定に至りました。ミッション「可能性を羽ばたかせる」には、創業以来、私たちが関わってきた人や組織の秘められた可能性が花開き、未来に向けて力強く進んでいく姿への想いと、強い意志が込められています。

今後も、当社で働く社員一人ひとりが働きがいを感じられるよう、社員の声を積極的に取り入れながら、社員の新しい挑戦を支援する会社を目指してまいります。

■「働きがいのある会社」とは

Great Place to Work(R) Instituteが提唱する「働きがいのある会社」とは、立場、仕事、働く場所に関係なく、あらゆる従業員が会社やリーダーを信頼し、自分の仕事に誇りを持ち、一緒に働いている人たちと連帯感を持てる会社のことを指します。

■調査内容

「働きがいのある会社」調査は、Great Place to Work(R) Instituteが提唱する全員型「働きがいのある会社」モデルに基に、以下の2種類のアンケートで構成されます。

1.働く人へのアンケート(エンゲージメントサーベイ/従業員意識調査)

選択式設問(60問)・自由記述式設問(2問)・属性や認識を問う設問(8問)に、働く人が無記名で回答

2.会社へのアンケート

企業文化や会社方針、人事施策(採用、経営層からの意見浸透、従業員からの意見聴取、人材育成、ダイバーシティ、ワークライフバランス、社会・地域貢献活動など)の具体的な取り組み内容を会社として回答

これらのアンケート結果を世界共通の基準で評価し、今回のランキングを決定しています。

■Great Place to Work(R) Institute とは

Great Place to Work(R) Institute は、世界約150か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。

■ジェイックについて

ジェイックは、「可能性を羽ばたかせる」をミッションに掲げ、教育研修サービス、採用支援サービスを提供しています。教育研修サービスでは、FORTUNE500(アメリカの売上トップ500社)の90%以上が導入する「デール・カーネギー・トレーニング」研修、世界的ベストセラー書籍を基にした『7つの習慣(R)』研修や、目標達成メソッドとして著名な『原田メソッド(R)』の研修等を提供しています。採用支援サービスでは、既卒者・第二新卒者向けの『ジェイック 就職カレッジ(R)』等を提供しており、2005年に既卒者等の支援をスタートして以来、これまでに求職者36,000名以上(※1)、企業6,000社以上(※2)の就職・採用を支援し、厚生労働省委託事業「職業紹介優良事業者」認定も取得しています。

※1 2005/5~2024/4の当社「就職カレッジ(R)」等主催の面接会参加人数

※2 2005/5~2024/4の当社「就職カレッジ(R)」等の契約締結企業数

■会社概要

社名 :株式会社ジェイック

代表取締役:佐藤 剛志

設立 :1991年3月

資本金 :2億6,205万円(2024年7月末現在)

本社所在地:東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル7F(受付6F)

事業所 :名古屋、大阪、福岡オフィス、熊本オフィス、上海ジェイックマイツ

事業内容 :フリーター・既卒・第二新卒者向けの就職・採用支援サービス「ジェイック 就職カレッジ(R)」

中退者の就職・採用支援サービス「ジェイック 中退就職カレッジ(R)」

新卒学生の就職・採用支援サービス「新卒カレッジ(R)」

新卒スカウトサイト「Future Finder(R)」

企業向け教育研修事業

URL :https://www.jaic-g.com/

既卒向け就職支援サービス:https://www.jaic-college.jp/

新卒向け就職支援サービス:https://shinsotsu.jaic-college.jp/lp/2023/

企業向け採用支援サービス:https://www.jaic-g.com/service/adoption/

企業向け教育研修サービス:https://www.jaic-g.com/service/education/

採用×教育チャンネル 「HRドクター」:https://www.hr-doctor.com/

