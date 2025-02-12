【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】APAMAN株式会社とのプレミアムユニフォーム・パートナー（背中）契約更新のお知らせ
アビスパ福岡株式会社
※2025シーズン新年感謝の集いにて、APAMAN社幹部へユニフォーム贈呈時の写真です。
この度、アビスパ福岡株式会社（本社:福岡市）は、ＡＰＡＭＡＮ株式会社（本社：東京都千代田区）と２０２５シーズンのプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。２０２５シーズンも引き続き、公式ユニフォームスポンサー（背中）として同社ロゴを掲出いたします。
※2025シーズン新年感謝の集いにて、APAMAN社幹部へユニフォーム贈呈時の写真です。
■２０２５シーズン掲出ロゴ：
【掲出箇所】
・アビスパ福岡 公式ユニフォーム（背中）
・アビスパ福岡ホームゲーム ゴール裏ＬＥＤ看板
・他、アビスパ福岡各種制作物
＜会社概要＞
会社名：ＡＰＡＭＡＮ株式会社
代表者：代表取締役社長 大村浩次
本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 丸の内トラストタワーＮ館 １９階
設立年月日：１９９９年１０月２０日
公式サイト：https://apamanshop-hd.co.jp/