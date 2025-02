新しい Outlook対応　第二弾！ビービーシステム、メール誤送信防止ツール「AddressCheck」を1ユーザー/10円から提供開始

株式会社ビービーシステム

株式会社 ビービーシステム(東京本社:東京都港区、大阪本社:大阪市中央区、名古屋支社:名古屋市中区、代表取締役:黒澤 敏彦、以下:ビービーシステム)は、Microsoft Outlook(以下、Outlook)でのメール送信時に、ポップアップで視覚的に宛先確認ができる、メール誤送信防止ツール「AddressCheck」の提供を開始しました。

AddressCheck(アドレスチェック)は、Outlookのメールや会議開催送信時の宛先最終チェックとして、ポップアップ画面を表示します。画面からは、宛先の内部・外部・フリーアドレスの識別や、添付ファイル情報の確認ができ、利用者への注意喚起を促すことで、人為的な宛先選択ミスによる情報漏洩を防止することができます。

新しい Outlook(新 Outlook for Windows)・Outlook(Outlook for Windows)・Outlook on the webに対応しており、導入には、管理者がOfficeアドインを追加することで、利用者に自動的に配布されます。

【AddressCheckについて】- 人為的な宛先選択ミスによる情報漏洩を阻止- 個人連絡先やMicrosoft Entra IDと連携し、宛先のプロファイルを表示- メールの最終確認に対する社員への意識付け- 新しい Outlook、Outlook、Outlook on the webで利用可能- 初期費用無し、1ユーザー月額10円から利用できるクラウドサービス- ツールは、Microsoft 365管理センターからの導入で、利用者へ配布

【紹介URL】

https://look.bbsystem.co.jp/product/addresscheck/

【日本マイクロソフト株式会社(本社:東京都港区)からのエンドースメント】

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員

パートナー事業本部 エンタープライズパートナー統括本部 統括本部長 木村 靖 様からのコメント

日本マイクロソフト株式会社は、この度のAddressCheck提供開始を歓迎します。株式会社ビービーシステム様のクラウドサービス「Lookシリーズ」では、16製品を超えるラインアップを開発・提供中で、Microsoft 365利用企業への付加価値提供に貢献頂いています。新製品AddressCheckは、これまでのビービーシステム様の開発力を活かし、マイクロソフトが推奨する新しい Outlookにも既に対応いただいたことで、マイクロソフト製品ご利用企業へのメールセキュリティ対策として利用が広まることを期待しています。日本マイクロソフト株式会社は、これからも、株式会社ビービーシステム様と連携し、Microsoft 365利用企業への新しい価値の提供を創造していきます。

【ビービーシステム会社概要】

マイクロソフトテクノロジーに特化した、アプリケーションの受託開発、インフラ移行・新規構築SI業務、および、最新技術を投入したプロダクトの開発・クラウドサービスの提供を行っています。提供中のクラウサービス「Lookシリーズ」は、2021年から今年2024年と4年連続で、マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤーを受賞しました。

社名 : 株式会社ビービーシステム (Big Bang System Corporation)

所在地(東京本社) : 〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング12階

所在地(大阪本社) : 〒540-6114 大阪市中央区城見2丁目1番61号 ツイン21 MIDタワー14階

所在地(名古屋支社): 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目9番3号 伏見第一ビル9階

代表者 : 代表取締役 黒澤 敏彦

設立 : 1988年11月10日 (昭和63年11月10日)

URL : https://www.bbsystem.co.jp/

お問い合わせ : https://www.bbsystem.co.jp/contact/

※ Microsoft、Outlook、Microsoft 365、Microsoft Entra、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

本プレスリリースのすべての内容は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。