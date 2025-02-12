利回り5.5%の大型ファンド登場！ 不動産クラファン「利回りくん」が2/12（水）より『SANU 2nd Home 南アルプス1st phase2』の募集開始！

株式会社シーラテクノロジーズ

株式会社シーラテクノロジーズ (NASDAQ：SYT、以下「シーラテクノロジーズ」）の子会社である、株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行、以下「シーラ」）は「SANU 2nd Home 南アルプス1st phase2」を２月1２日（水）より募集開始いたしますのでお知らせいたします。募集金額は7億2,234万円、想定利回りは5.5％を予定しています。

本ファンドの概要

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/124?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund124_20250211SANU 2nd Home 南アルプス1st phase2

本ファンドは、山梨県北杜市南アルプスエリアに位置する宿泊施設（宿泊棟12棟＋管理棟の合計13棟）を対象とした運用型ファンドです。これまで多くの支持を集めた開発型ファンド「第1期 SANU 2nd Home 南アルプス1st」「第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st」「第3期 SANU 2nd Home 南アルプス1st」により竣工した物件を、当初の計画どおり運用型ファンドへと移行する案件となります。

対象不動産は、株式会社Sanu（以下：SANU）が提供するサブスクリプション型（定額制）の別荘シェアリングサービス「SANU 2nd Home」の新拠点。「SANU CABIN MOSS」として新たに誕生した本施設は、従来モデルを進化させ、多様な自然環境への適応を強化しました。豪雪地帯などの厳しい環境下でも建設可能な多面体構造を採用し、高い耐久性を実現。安全性と快適性を兼ね備え、都市と自然を気軽に行き来できる新しいライフスタイルを提供します。

SANUによる特別セミナー開催

本ファンドの対象不動産を運営する、SANUとの合同特別セミナーを開催いたします。 投資家の皆様により本ファンドへのご理解を深めていただける内容となる予定です。

セミナー内容

・SANUの事業・サービス説明

・今回の対象不動産のコンセプト

・投資スキームの説明

・具体的な収益イメージ

詳細はファンドページ(https://rimawarikun.com/customers/products/124?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund124_20250211)をご確認ください。

出資者限定キャンペーン

本ファンド出資者限定キャンペーンを開催いたします。

詳細はファンドページ(https://rimawarikun.com/customers/products/124?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund124_20250211)をご確認ください。

対象キャンペーン

キャンペーンサイト :https://rimawarikun.com/lp/debut_202502_cp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund124_20250211

ファンド名：SANU 2nd Home 南アルプス1st phase2

募集金額 ：722,340,000円

予定利回り：5.5％

分配時期 ：６ヶ月に１度

運用期間 ：３年

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2025年２月12日（水）20：00 ～ 2025年２月19日（水）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/124?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund124_20250211

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社Sanu 会社概要

本社：東京都目黒区中目黒三丁目23番地16号

CEO：福島弦

創業：2019年11月11日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業

HP：https://sa-nu.com/

株式会社シーラ 会社概要

社名：株式会社シーラ

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業

HP：https://syla.jp/

株式会社シーラテクノロジーズ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

代表取締役社長 グループ執行役員COO：湯藤 善行

創業：2010年９月29日

資本金：100,000,000円

事業内容：資産運用プラットフォーム「利回りくん」を中心としたプロップテック事業、利回りくんAIの開発

HP：https://syla-tech.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com