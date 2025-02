『護縁』新規シングルネームド「覚醒ジョーン」や「公開ダンジョンナル地下遺跡7階東部」が登場する2月12日アップデートを実施！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表 金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、ドラマティック縁バトルRPG『護縁(ごえん)』に関する情報をお知らせします。

■2月12日アップデート情報

【アップデート日時】

2025年2月12日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで以下のアップデートが行われました。

≪新規シングルネームド「覚醒ジョーン」実装≫

シングルネームドに「覚醒ジョーン」が登場しました。

強力な戦闘技術を誇る「ジョーン」が、さらに強力になった武功を使用し、プレイヤーの前に立ちはだかります。

「覚醒ジョーン」は、武功の回避や遮断などを的確に成功させることで攻略が可能なシングルネームドとなります。

「覚醒ジョーン」を討伐すると、新規装備「金狼シリーズ」の武器の素材等を獲得できるので、ぜひ挑戦して攻略を目指してみてください。

≪公開ダンジョン「ナル地下遺跡7階東部」追加≫

公開ダンジョンナル地下遺跡7階に「ナル地下遺跡東部」を追加しました。

「ナル地下遺跡東部」地域では、新規装備「金狼シリーズ」の武器の素材となるアイテムのが入手できます。

この他にも神獣鏡コンテンツの武器に[勝者の道V]の追加や、一部英雄の戦闘バランス改善などさまざまなアップデートが行われました。

≪「2月12日アップデート情報」はこちら≫

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=67aba5382585da1d53ee3d1c&isNotice=1(https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=67aba5382585da1d53ee3d1c&isNotice=1)

■ゲーム概要

「護縁」は、PCオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の世界観とキャラクターを活かしつつも、ゲームの本質である「楽しさ」に焦点をあて、新規IPとして開発されたタイトルです。

60人を超える個性豊かな英雄の中から、5人を選択して構成する自分だけの「デッキビルディング」を軸に、スリリングなアクションが楽しめるリアルタイムの「フィールド戦闘」と、より戦術的なデッキビルディングと判断が必要となるターン制の「戦術戦闘」、仲間と協力して強力な敵に挑む共闘バトルなど多様なコンテンツが用意されています。

あらゆる環境や状況に、様々な特性を持った英雄達と共に挑む戦闘体験を通して、彩り豊かで華やかな世界で繰り広げられる「護縁」の物語をお楽しみください。

【タイトル情報】

タイトル名:護縁(Go-En / ごえん)

ジャンル:ドラマティック縁バトルRPG

サービス開始日:2024年8月28日

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:App Store / Google Play / PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト: HOYEON(TM) or 護縁(TM) is a trademark of NCSOFT Corporation. (C) 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト: https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/

PURPLE公式WEB: https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter): https://x.com/Goen_Hoyeon_JP

公式YouTube:https://www.youtube.com/@Goen_Hoyeon_JP

※当プレスリリースの内容は2025年2月12日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。