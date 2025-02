App Ape Award 2024 大賞は語学アプリ「Duolingo」

フラー株式会社

フラー株式会社(本社:新潟県新潟市、代表取締役社長:山崎 将司、以下「フラー」)は、アプリ市場分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」で蓄積するデータをもとにユーザーに愛されたアプリを選ぶ「App Ape Award 2024」で、大賞など3アプリを選定しました。



「だれもがスマホを手にした世界で」

App Ape Award 2024のコンセプトは「だれもがスマホを手にした世界で」としました。

2024年、日本国内のスマートフォンの普及率はついに97%を超え、年代を問わずほとんどの人がスマホを持つ時代が到来しました。(NTTドコモ モバイル社会研究所「2024年調査 スマートフォン比率97%:2010年は約4%」)

特にこの1、2年で生活インフラとしてのアプリの役割はこれまで以上に大きく、より幅広く、そして当たり前のものとなってきています。

スマホアプリがないと成立しないビジネス、アプリを活用した行政サービス、アプリならではのゲームや創作、そしてアプリが生み出す人々のつながり、生成AI……。あらゆる人の生活の中にアプリが浸透し、あらゆるモノやコトを形作っています。

だれもがスマホを手にした世界で、人々は、アプリはどこに向かっているのか、データから垣間見えるその一端を覗いてみようと今回のコンセプトを設定しました。



App Ape Award 2024の選定方法や各賞の選定理由、アプリ運営企業のコメントは次の通りです。





App Ape Award 2024 選定方法

2024年11月30日時点でアプリ市場分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」で閲覧可能なAndroidの約5万アプリのうち月間利用者数(MAU)10万以上を対象に、1月~11月のMAUとアクティブ率(MAUに占める平均日間利用者数の割合)、ストアレビューの評価の高さを定量的に分析・比較。さらに各賞の選定基準に則って候補を絞り込み、受賞アプリを選びました。



App Ape Award 2024 大賞:Duolingo

スマホが当たり前となった世界の中で2024年に大きな成長を遂げるとともに、人々に浸透したアプリを大賞としました。



Duolingoは候補アプリの中でMAUの増加率・レビューともに最も高く、長期にわたるアプリ運営の中で、急速に進化する生成AIを自社プロダクトに最適な形で取り入れることで、2024年は大きな成長を遂げました。ユーザー目線での最新テクノロジーの活用に加え、ヘビーユーザー率やアクティブ率の高さから伺えるユーザーの熱中度合いなどを総合的に勘案して、2024年のApp Ape Awardの大賞に選定しました。

Duolingo, Inc.

Director of Regional Marketing

水谷 翔 様

受賞コメント:

この度は、素晴らしい賞にご選出いただき、誠にありがとうございます。Duolingoは「誰もが利用できる、世界最高の教育を開発する」ことをミッションに、テクノロジーを活用した新たな学習体験の提供に挑戦してまいりました。



直近ではAI英会話機能「リリーと英会話」のAndroid版を公開するなど、学習の選択肢をさらに広げ、多様なニーズに応える取り組みを進めています。

今後も、より多くの方々がDuolingoを通じて新しい可能性を広げられるよう、引き続きサービスの向上に全力で取り組んでまいります。





特別賞(ビジネス×デジタル賞):My TOYOTA+

選定対象のアプリの中でも、アプリの活用をビジネスの枠組みや運営に積極的に取り込むことでユーザーのエンゲージメント向上とともに成長を実現しているアプリをビジネス×デジタル賞としました。



コネクティッドカーに代表される自動車関連のデジタルトランスフォーメーションが急速に進む中、自動車にまつわるさまざまな体験にアプリを介在させることで、顧客のエンゲージメントを高めるとともに、自動車そのものの体験価値の中にアプリを積極的に組み込む姿が特別賞に相応しいと判断し選定しました。

トヨタ自動車株式会社

e-TOYOTA部 DS国内企画室 室長

八代 愛 様

受賞コメント:

この度はApp Ape Award 2024 ビジネス×デジタル賞に選出いただき、誠にありがとうございます。関係者一同大変嬉しく思っております。

My TOYOTA+アプリは、トヨタのコネクティッドカーにお乗りのお客様が、離れていてもお車の状態を確認したり、乗車前にエアコンを起動できるなど、カーライフをサポートする機能を提供しています。これからもこのアプリを通じてお客様一人ひとりに寄り添い、お車のある暮らしがより良いものになるようサービスを提供して参ります。

トヨタ自動車株式会社

e-TOYOTA部 DS国内企画室

アプリ・プロモーショングループ グループ長

梶山 智 様

受賞コメント:

この度は栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。

My TOYOTA+アプリは、トヨタのコネクティッドサービス「T-Connect」をはじめ、トヨタのコネクティッドカーにお乗りのお客様に多彩な便利機能を提供するアプリです。クルマの施錠確認や駐車場探しなど、運転の不安や手間を解消し、安心なカーライフを提供いたします。今後もさらなる改善を重ね、より多くのお客様にご活用いただけるよう努めてまいります。



特別賞(新人賞):Pokemon Trading Card Game Pocket (ポケポケ )

2024年1~11月にローンチしたアプリを対象に、人々に急速に浸透した話題のアプリを新人賞としました。

「Pokemon Trading Card Game Pocket (ポケポケ )」は、10月のローンチ以降、大きな話題を獲得しております。新しい拡張パックも登場し、その勢いはいまだ収束する気配がありません。2024年の中でも最大のヒットゲームといっても過言ではない「ポケポケ」は、新人賞にふさわしいと判断し選定しました。

株式会社ポケモン

シニアディレクター

塙 諒介 様





受賞コメント:

この度は栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。『ポケポケ』が多くの方に楽しんでいただけていることを大変嬉しく思います。ポケモンカードの開封やコレクションを通じて、皆様が日々の生活に、ちょっとした喜びを感じていただけていることを願っています。



『ポケポケ』は、先月末にはトレード機能も実装し、新しいパックも登場しております。これからも、皆様により良い体験をお届けできるよう、改善・運営を続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。





ーーーーー

今後、選定アプリを運営する企業のキーパーソンが語るインタビュー記事を公開予定です。特設ウェブサイトにて順次情報を発信します。ご期待ください。(都合によりインタビュー掲載のないアプリもございます)





App Ape Award 2024特設ウェブサイト:https://award.appa.pe/





さらにアプリ市場分析サービス「App Ape(アップ・エイプ)」で蓄積するデータをもとに、2024年のアプリ市場の動向や特徴をまとめた「アプリ市場白書2024」の 事前予約を開始しております。最新のアプリ市場動向に関心のある幅広い読者に役立つ内容となっています。マーケティングや戦略立案の一助として、ぜひご活用ください。





※表紙イメージは仮のものであり、変更となる場合がございます。





「アプリ市場白書2024」事前予約

https://ja.appa.pe/reports/whitepaper-2024-advancereservation

―――――

App Apeについて

フラーが提供するApp Ape(アップ・エイプ)は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。





テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。





アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。

アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに400社以上の企業様にご利用いただいています。





App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/



フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考:フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名:フラー株式会社

所在地:

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者:代表取締役社長 山崎 将司

設立日:2011年11月15日

事業内容:デジタルパートナー事業

URL:https://www.fuller-inc.com/

―――――

本件お問い合わせ先:広報担当・日影 pr@fuller.co.jp

(C) 2024 Pokemon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。