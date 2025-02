キタニタツヤ、2025年5月にアジア圏を周る初の海外ツアー″Tatsuya Kitani Asia Tour 2025″開催決定。

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

キタニタツヤが、2025年5月にアジア圏を周るツアー"Tatsuya Kitani Asia Tour 2025"開催を発表した。

5月2日の香港公演を皮切りに台北、バンコク、ソウルの全4箇所を回る。

2024年には韓国のフェス「WONDERLIVET」に出演し、今年の4月には新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』の台北、クアラルンプール公演の出演も決定しているが、海外での単独ライブ、ツアーは自身初となる。

3月には自身初のアリーナツアー「ANGEL WHISPERING」の実施も決定しており、国内外ともにスケールアップを続けるキタニタツヤ。さらなる国内外の躍進に注目してほしい。

▼Tatsuya Kitani Asia Tour 2025▼

5月2日 Hong Kong Kitty Woo Stadium, TungPo

5月3日 Taipei Legacy TERA

5月11日 Bangkok Mr.FOX Livehouse

5月24日 Seoul YES24 LIVE HALL

詳細はキタニタツヤ オフィシャルホームページをチェック

https://tatsuyakitani.com/

▼キタニタツヤ Arena Tour 2025 「ANGEL WHISPERING」▼

2025年3月15日 (土) / 16日(日) 東京 有明アリーナ

2025年3月20日(木・祝) 大阪 Asueアリーナ大阪

両会場共通

OPEN 17:00 START 18:00

指定席 \8,500(税込)

▼映画「ゆきてかへらぬ」▼

2025年2月21日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開

本予告編 公式YouTubeリンク:https://youtu.be/AYSKbAhSk4s

公式HP:www.yukitekaheranu.jp

公式X(旧Twitter):https://x.com/yk_movie2025

公式Instagram:https://www.instagram.com/yukitekaheranu_movie/

▼11月22日(金)「ウィスパー」 Digital Release▼

Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/WhisperAW

「ウィスパー (JUST ONE PLAY vet.) プロジェクトムービー supported by LinkBuds Fit :

https://youtu.be/Mpt7mi7v7nk

『PLAY the MUSIC』特設サイト: https://www.sony.jp/headphone/special/PlaytheMusic/

▼キタニタツヤ×なとり「いらないもの」▼

CD : https://smr.lnk.to/Chained

Music Video : https://youtu.be/iO4YnxDHnig

Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/_Chained

▼GEMN「ファタール」▼

CD : https://GEMN.lnk.to/_CD

Streaming / Download : https://GEMN.lnk.to/FatalAW

Music Video : https://youtu.be/8tQiWHXSGN0

Performance Video (Prod. by Kento Nakajima) : https://youtu.be/OFAow6fL0A0

▼キタニタツヤ Profile▼

2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。

2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、2024年4月からはニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポンX(クロス)」がスタートしたほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。