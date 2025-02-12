キタニタツヤ、2025年5月にアジア圏を周る初の海外ツアー″Tatsuya Kitani Asia Tour 2025″開催決定。

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株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

キタニタツヤが、2025年5月にアジア圏を周るツアー"Tatsuya Kitani Asia Tour 2025"開催を発表した。





5月2日の香港公演を皮切りに台北、バンコク、ソウルの全4箇所を回る。


2024年には韓国のフェス「WONDERLIVET」に出演し、今年の4月には新しい都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025』の台北、クアラルンプール公演の出演も決定しているが、海外での単独ライブ、ツアーは自身初となる。



3月には自身初のアリーナツアー「ANGEL WHISPERING」の実施も決定しており、国内外ともにスケールアップを続けるキタニタツヤ。さらなる国内外の躍進に注目してほしい。



▼Tatsuya Kitani Asia Tour 2025▼


5月2日 Hong Kong Kitty Woo Stadium, TungPo


5月3日 Taipei Legacy TERA


5月11日 Bangkok Mr.FOX Livehouse


5月24日 Seoul YES24 LIVE HALL



詳細はキタニタツヤ オフィシャルホームページをチェック


https://tatsuyakitani.com/



▼キタニタツヤ Arena Tour 2025 「ANGEL WHISPERING」▼


2025年3月15日 （土） / 16日（日） 東京 有明アリーナ


2025年3月20日（木・祝） 大阪 Asueアリーナ大阪



両会場共通


OPEN 17:00　START 18:00


指定席 \8,500(税込)



▼映画「ゆきてかへらぬ」▼


2025年2月21日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開


本予告編 公式YouTubeリンク：https://youtu.be/AYSKbAhSk4s


公式HP：www.yukitekaheranu.jp


　公式X（旧Twitter）：https://x.com/yk_movie2025


公式Instagram：https://www.instagram.com/yukitekaheranu_movie/



▼11月22日(金)「ウィスパー」 Digital Release▼


Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/WhisperAW



「ウィスパー (JUST ONE PLAY vet.) プロジェクトムービー supported by LinkBuds Fit :


https://youtu.be/Mpt7mi7v7nk


『PLAY the MUSIC』特設サイト： https://www.sony.jp/headphone/special/PlaytheMusic/



▼キタニタツヤ×なとり「いらないもの」▼


CD : https://smr.lnk.to/Chained


Music Video : https://youtu.be/iO4YnxDHnig


Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/_Chained



▼GEMN「ファタール」▼


CD : https://GEMN.lnk.to/_CD


Streaming / Download : https://GEMN.lnk.to/FatalAW


Music Video : https://youtu.be/8tQiWHXSGN0


Performance Video (Prod. by Kento Nakajima) : https://youtu.be/OFAow6fL0A0



▼キタニタツヤ Profile▼


2014年頃からネット上に楽曲を投稿し始め、同時期に、他アーティストに楽曲を提供する作家としてのキャリアもスタートさせる。


2023年にTVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」をリリース、第74回紅白歌合戦の出場を果たす。WEST., 星街すいせい, SUPER EIGHT, LiSAなど数々のアーティストに楽曲を提供、2024年４月からはニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポンX(クロス)」がスタートしたほか、中島健人とのユニット「GEMN」としての活動を行うなど、ジャンルを越境した活躍を続けている。