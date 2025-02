自宅での″ながら聴き″をもっと日常に！周囲の音を取り込みながら音楽や動画視聴を楽しめる、オープンイヤー型の完全ワイヤレスヘッドホンを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンを2月中旬より新発売いたします。

耳を完全にふさがないオープンイヤー型で、音楽を楽しみながら周りの音や声を聞き取ることができます。装着したままスムーズに会話が可能なため、家事やデスクワーク中の"ながら聴き"に最適です。

また、人の声が聞き取りやすい「Voiceモード」を搭載。人の声を聞き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/8efe831f9ac99f13bda66351f082ea945cd26d0d

周囲とのコミュニケーションを大切にしながら、音楽を再生できるオープンイヤー型ワイヤレスヘッドホン

■ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。

■耳をふさがないため、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。

■室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。

■自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使うことができます。視聴中に話しかけられた場合も、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。

■移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。

人の声が聞き取りやすい「Voiceモード」など"ながら聴き"に嬉しい機能搭載

■耳の中にイヤホンを入れないため、従来型のイヤホン装着時に起こりやすい圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても負担になりません。

■人の声が聞き取りやすい「Voiceモード」を搭載。人の声にあたる音域を聞き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。

■Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。

■1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済むため充電の手間を軽減します。

※接続端末やアプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。

■タッチセンサーをタップすると、音楽の再生・停止や音量調節などさまざまな操作を耳元で行うことができます。

■Siriや Google アシスタント などの音声アシスタントに対応。タッチセンサーで簡単に呼び出せます。音声操作で音楽の再生や音量調節も可能です。

※通話・音声アシスタントは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。

高音質ドライバーを採用したクリアなサウンド

■φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。

■高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。

Web会議やオンライン通話も可能なためビジネスシーンでも活躍

■スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器でも接続可能。Web会議やオンライン通話でも便利に使えます。

■音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。

■ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。

※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。

■充電ケースにはバッテリーを搭載し、使わないときはしまってヘッドホンを充電可能です。

■過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用。繰り返し充電して使用できます。

■初期登録後は自動でペアリングされるため、充電ケースから取り出してすぐに音楽を楽しめます。

■充電ケースのバッテリー状態はLEDランプで確認可能。充電状況や残量レベルをチェックできるから、急な充電切れを防ぎます。

■接続中のスマートフォンの画面からもヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。

■充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載。iPhoneシリーズやAndroidスマートフォンと同じケーブルで充電できます。

■室内のインテリアに自然に溶け込む、マットな質感とカラーリングを取り入れたデザインを採用しています。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細(価格はすべてオープン価格)

<ブラック>

型番:LBT-OWS01BK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/LBT-OWS01BK.html

<グレー>

型番:LBT-OWS01GY

URL:https://www.elecom.co.jp/products/LBT-OWS01GY.html

<ピンク>

型番:LBT-OWS01PN

URL:https://www.elecom.co.jp/products/LBT-OWS01PN.html

<ホワイト>

型番:LBT-OWS01WH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/LBT-OWS01WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250212-02/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一