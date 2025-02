2024年ライブをテレビ初放送！「ムーンライダーズ　SP」2月23日(日)特集放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、「ムーンライダーズ SP」と題して、ムーンライダーズのコンサートや映画を2月23日(日)に放送します。

1976年のデビューから45年以上のキャリアを誇るロックバンド・ムーンライダーズ。彼らが2024年11月に開催した「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」は、1984年リリースのアルバム『AMATEUR ACADEMY/アマチュア・アカデミー』の40周年記念ライブ。このライブをテレビ初放送します。この他、映画「マニアの受難」や2022年日比谷野外音楽堂でのライブなど3作品も放送いたしますので、ぜひご覧ください!

moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024

「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影:南賢太郎(KENTARO MINAMI)

★CS衛星劇場にて、2月23日(日)午後7:30~9:30 テレビ初放送!

2024年11月1日/東京国際フォーラム ホールC

[出演]鈴木慶一(Vo. G)、鈴木博文(Vo. B)、白井良明(Vo. G)、武川雅寛(Vo. Vi. Tr.)、夏秋文尚(Dr.)、澤部渡(Vo. G)、佐藤優介(Key,Cho.)

ムーンライダーズが1984年8月21日にリリースした9枚目のオリジナル・アルバム『AMATEUR ACADEMY/アマチュア・アカデミー』の40周年を記念したライブ。

同アルバムは収録曲全10曲のタイトルがアルファベットと数字だけで構成。バンドの長いキャリアの中で唯一外部プロデューサーを立て、スタジオを実験室のように使い当時の先端機材をフューチャーした80年代を代表する名盤。

ライブは2部構成で行われ、第1部に『AMATEUR ACADEMY』楽曲を2024年の視点で再現。第2部ではムーンライダーズのオールタイムから選曲したライヴとなった。

ムーンライダーズ SP

「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影:南賢太郎(KENTARO MINAMI)「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影:南賢太郎(KENTARO MINAMI)「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影:南賢太郎(KENTARO MINAMI)「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影:南賢太郎(KENTARO MINAMI)映画「マニアの受難」(C)2006 MediaCraft/White Noise Production

映画「マニアの受難」

[放送日] 2月23日(日)午後2:00~

2006年

[監督]白井康彦

[出演]ムーンライダーズ、細野晴臣、高橋幸宏、PANTA、あがた森魚、サエキけんぞう、松武秀樹、椎名和夫、和田博己、朝妻一郎、中根康旨、國吉静治、近藤雅信、青山陽一、遠藤賢司、直枝政広、大田譲、ポカスカジャン、曽我部恵一、野宮真貴、原田知世、みうらじゅん

ムーンライダーズ/Special Live「カメラ=万年筆」

ムーンライダーズ/Special Live「カメラ=万年筆」(2020年8月25日(火)東京・渋谷クラブクアトロ)

[放送日] 2月23日(日)午後3:45~

2020年

[出演]ムーンライダーズ

[ゲスト]佐藤奈々子

「moonriders LIVE 2022」

moonriders LIVE 2022(2022年3月13日(日)日比谷野外音楽堂公演)

[放送日] 2月23日(日)午後5:00~

2022年

[出演]鈴木慶一、岡田徹、武川雅寛、鈴木博文、白井良明、夏秋文尚、澤部渡、佐藤優介

[ゲスト]織田祐亮、湯浅佳代子、東涼太

★「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S77666

★「ムーンライダーズ SP」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=HayJhproJfM

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター:

0570-001-444

※受付時間10:00~20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535