2024年ライブをテレビ初放送！「ムーンライダーズ SP」2月23日(日)特集放送！CS衛星劇場
CS放送「衛星劇場」では、「ムーンライダーズ SP」と題して、ムーンライダーズのコンサートや映画を2月23日(日)に放送します。
1976年のデビューから45年以上のキャリアを誇るロックバンド・ムーンライダーズ。彼らが2024年11月に開催した「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」は、1984年リリースのアルバム『AMATEUR ACADEMY/アマチュア・アカデミー』の40周年記念ライブ。このライブをテレビ初放送します。この他、映画「マニアの受難」や2022年日比谷野外音楽堂でのライブなど3作品も放送いたしますので、ぜひご覧ください！
「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影：南賢太郎（KENTARO MINAMI）
moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024
★CS衛星劇場にて、2月23日(日)午後7:30～9:30 テレビ初放送！
2024年11月1日／東京国際フォーラム ホールC
[出演]鈴木慶一(Vo. G)、鈴木博文(Vo. B)、白井良明(Vo. G)、武川雅寛(Vo. Vi. Tr.)、夏秋文尚(Dr.)、澤部渡(Vo. G)、佐藤優介(Key,Cho.)
ムーンライダーズが1984年8月21日にリリースした9枚目のオリジナル・アルバム『AMATEUR ACADEMY/アマチュア・アカデミー』の40周年を記念したライブ。
同アルバムは収録曲全10曲のタイトルがアルファベットと数字だけで構成。バンドの長いキャリアの中で唯一外部プロデューサーを立て、スタジオを実験室のように使い当時の先端機材をフューチャーした80年代を代表する名盤。
ライブは2部構成で行われ、第1部に『AMATEUR ACADEMY』楽曲を2024年の視点で再現。第2部ではムーンライダーズのオールタイムから選曲したライヴとなった。
「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影：南賢太郎（KENTARO MINAMI）
「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影：南賢太郎（KENTARO MINAMI）
「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影：南賢太郎（KENTARO MINAMI）
「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」撮影：南賢太郎（KENTARO MINAMI）
ムーンライダーズ SP
映画「マニアの受難」(C)2006 MediaCraft/White Noise Production
映画「マニアの受難」
[放送日] 2月23日(日)午後2:00～
2006年
[監督]白井康彦
[出演]ムーンライダーズ、細野晴臣、高橋幸宏、PANTA、あがた森魚、サエキけんぞう、松武秀樹、椎名和夫、和田博己、朝妻一郎、中根康旨、國吉静治、近藤雅信、青山陽一、遠藤賢司、直枝政広、大田譲、ポカスカジャン、曽我部恵一、野宮真貴、原田知世、みうらじゅん
ムーンライダーズ/Special Live「カメラ＝万年筆」
ムーンライダーズ/Special Live「カメラ＝万年筆」（2020年8月25日（火）東京・渋谷クラブクアトロ）
[放送日] 2月23日(日)午後3:45～
2020年
[出演]ムーンライダーズ
[ゲスト]佐藤奈々子
「moonriders LIVE 2022」
moonriders LIVE 2022（2022年3月13日（日）日比谷野外音楽堂公演）
[放送日] 2月23日(日)午後5:00～
2022年
[出演]鈴木慶一、岡田徹、武川雅寛、鈴木博文、白井良明、夏秋文尚、澤部渡、佐藤優介
[ゲスト]織田祐亮、湯浅佳代子、東涼太
★「moonriders AMATEUR ACADEMY and more 2024」詳細はこちら
https://www.eigeki.com/series/S77666
★「ムーンライダーズ SP」予告動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=HayJhproJfM
★CS衛星劇場ご視聴はこちらから
https://www.eigeki.com/page/howto
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