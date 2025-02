大好評につき売り切れ続出！話題の『ディズニー ミニブック・コレクション』が全国の書店で入手困難に・・・

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

『ディズニー ミニブック・コレクション』増刷決定!

世界中を感動の渦に包みこんだ、ディズニーおよびピクサーの作品がミニチュア絵本で毎号楽しむことができる『ディズニー ミニブック・コレクション』2025年1月8日に創刊しました。

情報解禁後にまもなく想定を上回る大きな反響を受け、

2025年1月に開催された Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿では、先行発売した創刊号は好評につき早々に完売、Amazonなどのネット書店や全国の書店でも創刊号のみならず、第2号以降も売り切れの状態が続いています。

当コレクションは1日でも早く皆さまのお手元に届くよう増刷をいたしましたので、創刊号の入荷まで今しばらくお待ちくださいますと幸いです。

皆様にはご迷惑をお掛けいたしましたことをお詫び申し上げます。

売り切れや買い忘れを心配せずに揃えたい方には、お得で便利な定期購読がおススメ!

プレミアム定期購読

第4号以降150円 (10%税込) を追加するプレミアム定期購読をお申込みの方には、特製コレクション本棚をプレゼント!

ミニチュア絵本を120冊収納できる、ここでしか手に入らないコレクションボックスです。シリーズをコンプリートすれば、インテリアにも最適です。

定期購読、またはプレミアム定期購読で、『ディズニー ミニブック・コレクション』を確実に手に入れましょう!

分冊百科史上最少サイズ!『ディズニー ミニブック・コレクション』サイズ:4.5×6cm

『ディズニー ミニブック・コレクション』は世界中を感動の渦に包みこんだ、ディズニーおよびピクサー作品がミニチュア絵本で毎号お楽しみいただけます。真実の愛や友情の大切さ、家族の絆などを描いたディズニーの物語は、大人になったいまだからこそ響く、前向きで力強いメッセージがたくさん詰まっています。

絵本ごとにことなるこだわりのスリーブケースやブックカバーを集めれば、インテリアとしても楽しめます。

かわいいミニチュア絵本は、ミニチュアサイズながらも美しい装飾にこだわったハードカバー仕様です。

ラグジュアリーな金箔仕様、ゴールドリボンのしおり、重厚でおしゃれな装いのミニチュアブックは集めて飾りたくなる高級感あふれるデザインです。

創刊号『美女と野獣』第2号『アラジン』第3号『リトル・マーメイド』第4号『ふしぎの国のアリス』

今後も、ディズニーの名作を味わえる充実のラインナップが続々登場予定です!

全冊コレクションし、心ゆくまでディズニーの世界を堪能しましょう!

【商品概要】

■商品名 『ディズニー ミニブック・コレクション』

■価 格 創刊号特別価格199円(10%税込)

第2号以降は通常価格999円(10%税込)

プレミアム定期購読をお申し込みの場合、第4号以降は通常価格1,149円(10%税込)

■発売日 2025年1月8日(水) ※地域によって発売日は異なります

■販売場所 全国の書店・商品ウェブサイトにて発売

■刊行頻度 週刊

■刊行号数 全120号(予定)

【アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社】

当社は、フランスの出版社 アシェット・リーブルの子会社です。1826年に創立されたアシェット・リーブルは、一般書籍部門で世界第3位に位置し、2019年には23.84億ユーロ(約3,115億円)の売上実績をあげました。その世界的出版社が日本に進出したのは2003年3月。子どもから大人まで幅広い年代に愛される様々な趣味の世界を楽しみながら体験できるテーマ別のパートワーク(分冊百科)誌を販売しています。

(C)Disney

(C)Disney Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.