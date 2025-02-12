【外国人向けオンライン日本語会話】Native Camp Japanese　台湾で7日間無料トライアルを開催！

株式会社ネイティブキャンプ

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび、台湾ユーザー向けに7日間の無料トライアルキャンペーンを実施いたします。

Native Camp Japanese 顛覆你的日語學習體驗！現在註冊，享 7 天免費試用！

隨著日本旅遊及文化交流熱潮不斷升溫，最強日語學習 APP 現在正式登陸台灣！

線上日語會話平台 「Native Camp Japanese」，讓你可以與日本講師24 小時、365 天 隨時隨地、無限制次數進行日語學習。

帶來前所未有的日語學習體驗！現在加入，不僅可享 7 天免費試用！

立即加入 Native Camp Japanese：https://ja.nativecamp.net/zh-tw/?cc=prtimes_zh-tw

Native Camp Japanese作為語言教育的先驅品牌，提供高品質的一對一會話課程，即可不限次數與日本講師進行線上學習。不僅如此，新用戸還可享有 7 天免費試用，立即體驗高效、靈活的語言學習服務！

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

新的一年就是！加速你日語學習程度的好時機！

過了農曆年假後的現在就是投資自己、成長的最佳時刻！在 Native Camp Japanese，你可以透過彈性的學習方式，即使生活再忙碌，也能輕鬆持續學習日語。為未來的工作和生活筯加更多可能性！

立即加入 Native Camp Japanese（https://ja.nativecamp.net/zh-tw/?cc=prtimes_zh-tw）, 開啟你的日語學習的新旅程！

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media