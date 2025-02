セカンドストリート香港とシンガポールで事業を始動

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員:遠藤結蔵)は、香港とシンガポールにおいて、セカンドストリート事業を始動することをお知らせします。

両国において1号店を2025年上半期にオープンすることを計画しています。

<店舗イメージ画像(香港1号店『2nd STREET MOKO新世紀廣場』)>

■香港とシンガポールへの進出の背景

セカンドストリートは、現在日本国内に850店舗以上、海外では4カ国に100店舗以上を展開しています。海外店舗は、2018年1月にオープンした米国1号店を皮切りに、2025年1月末時点で米国43店舗、マレーシア23店舗、台湾38店舗、タイ3店舗を運営しています。

2025年上半期に新たに出店を計画している香港とシンガポールは、世界中から人やモノ、企業が集まるアジアの経済の中心地です。しかし、両国におけるリユース文化の普及度は、日本と比べるとまだ発展途上の段階にあります。

香港では近年、環境意識の高まりとともにリユース品の需要が増加していますが、新品志向が根強く、市場全体としてはまだ拡大の余地があります。一方、シンガポールでは政府がサステナビリティ政策を推進しているものの、ファッション分野におけるリユースは一般的ではなく、今後の成長が期待される市場です。セカンドストリートは、香港とシンガポールで、経済が成熟した国・エリアにおけるリユース市場の掘り起こしに挑戦します。

■新規出店するエリア特徴

【香港】出店を予定している旺角は、香港で最も活気のある商業エリアの一つとして知られており、ローカルマーケットから国際ブランドまでが共存する多様なショッピングゾーンがあります。特に若者に人気のエリアであり、訪れる人々の購買意欲が非常に高いことが特徴です。

【シンガポール】出店を予定しているオーチャードは、シンガポール最大の商業エリアであり、日本で言う銀座と新宿を合わせたようなエリアです。世界中の富裕層が集い、ラグジュアリーからカジュアルまで幅広いブランドが揃うショッピング街として知られています。その中でも、当社1号店が位置するSomersetエリアは特に若者に人気があり、出店する商業施設は地下鉄MRTと直結しています。

■オープンと同時に買取開始、店舗拡大を見据えた展開

両国の1号店では、日本全国に展開するセカンドストリート850店舗以上で買取された豊富な在庫の中から厳選した、衣料品、バッグ、靴、アクセサリーなどの服飾品を販売します。日本のリユース品は『ユーズド・イン・ジャパン』とも称され、その品質の高さから海外での需要が高まっています。特に、日本のデザイナーズブランドや世界的に人気のあるラグジュアリーブランドの商品を、高品質かつリーズナブルな価格で取り揃える予定です。さらに、両国の1号店ではオープンと同時に買取サービスも開始し、店舗拡大を視野に入れつつ、現地での買取ニーズを見極めていきます。

香港1号店『2nd STREET MOKO新世紀廣場』概要

オープン日:2025年上半期

所在地 :M09, MTR/F, MOKO新世紀廣場

193 Prince Edward Rd W, Mong Kok Hong Kong

取扱商品 :衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品

売場面積 :約282平方メートル /約85坪

セカンドストリート香港について

社名 :2nd STREET HONGKONG, Limited

所在地 :Unit C 2/F Office Plus @ Mong Kok No. 998 Canton Road KL

設立 :2024年7月

代表取締役社長:出口定治

事業内容 :中古衣料・服飾品の仕入れ及び販売

・公式ホームページ:https://2ndstreet-hk.com/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/2ndstreet___hongkong/

シンガポール1号店『2nd STREET 313@somerset』概要

オープン日:2025年上半期

所在地 :#B1-23to34, 313@somerset, 313 Orchard Rd, Singapore 238895

取扱商品 :衣料品、バッグ・靴・アクセサリーなどの服飾品

売場面積 :約576平方メートル /約174坪

セカンドストリートシンガポールについて

社名 :2nd STREET SINGAPORE Pte. Ltd.

所在地 :30 Prinsep Street, #08-103,Singapore 188647

設立 :2024年6月

代表取締役社長:中村努

事業内容 :中古衣料・服飾品の仕入れ及び販売

・公式ホームページ:https://2ndstreet-sg.com/

・公式Instagram:https://www.instagram.com/2ndstreet_singapore/

以上